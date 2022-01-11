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每日國際焦點

哈薩克總統開除前情報頭子Karim Massimov兩名副手

因應奧蒂嘉就職，美國、歐盟增加對尼加拉瓜制裁。墨西哥表示將派代表參加尼加拉瓜奧蒂嘉就職

馬利因延遲大選，西非國家經濟共同體切斷與馬利關係，西非共同體制裁馬利，鄰國將關閉與馬利邊界，象牙海岸、塞內加爾、法航停止往馬利航班。也是軍事政變後軍政府統治的幾內亞則表示不參加制裁

加拿大12月發現狂牛病案例，中國、菲律賓禁止牛肉進口

日本

斥資279億日圓補貼2燃煤發電混燒綠氨示範廠，將於2029年3月達50%混燒比例，遭抨擊為「洗綠」

計畫在數位科技等需要人才領域提供5萬高技能亞洲人才工作機會

南韓

2021年直接外資投資創新高達295億美元

2021年安裝4.4吉瓦太陽能

中國

世茂集團遭標準普爾長期評級連降兩級至B－，反映公司流動性進一步惡化，並維持在負面觀察名單

印度

鴻海iPhone廠12日復工

澳洲

喬科維奇於澳洲法庭勝訴可入境參與澳網

印尼

與日本簽訂合作備忘錄共同開發減碳科技，包括綠氫、綠氨、碳捕捉

菲律賓

與日本呼籲印尼解除煤出口禁令

馬來西亞

丹戎帕拉帕斯港2021年成為馬國首個處理貨櫃量超過1100萬20呎標準貨櫃港口，巴生港西港、北港也達1364萬20呎標準貨櫃

泰國

否認隱瞞非洲豬瘟

緬甸

翁山蘇姬遭判刑6年

哈薩克

總統開除前情報頭子Karim Massimov兩名副手

俄羅斯

普丁宣稱成功協助哈薩克戰勝「外國支持的恐怖份子」

尼泊爾

疫情激增，禁止公共集會、關閉學校

歐盟

面對傳染力強但重症率低的Omicron，歐洲各國大多放寬防疫管制

英國

房屋社區及地方政府事務大臣Michael Gove表示英國尚未準備好與病毒共存

法國

因應對手抨擊法國安全下降，馬克宏表示將增派數千警力

德國

評估Omicron快篩的可靠性

俄羅斯

與美國就烏克蘭問題談判無任何進展

將禁止海外持股比例過高公司取得政府補貼，以促使企業將總部移回本國

西班牙

總理Pedro Sánchez敦促歐盟應將COVID-19視為普通流行性傳染病

義大利

下周將收到4萬劑美國默克抗病毒藥，2月將收到20萬劑輝瑞抗病毒藥

瑞士

疫情紓困預算至今年累積將達350億瑞士法郎

希臘

西西里博物館歸還帕德嫩神殿大理石塊給希臘

荷蘭

選後299日新內閣終於宣誓就職

挪威

計畫增加家戶電價補貼

塞浦路斯

任命資深政治人物 Ioannis Kasoulides取代辭職的外長

美國

拜登政府稱要求保險公司每個月支付8劑在家快篩試劑

加拿大

12月發現狂牛病案例，中國、菲律賓禁止牛肉進口

台灣與加拿大開始談投資保護協定

墨西哥

表示將派代表參加尼加拉瓜奧蒂嘉就職

巴西

瀑布意外增至10死

阿根廷

國家支持的能源公司YPF首個離岸鑽由計畫CAN 100每日能生產20萬桶

智利

開始追加第四劑疫苗

厄瓜多

總統Guillermo Lasso將前往中國進行債務協商。厄國對中國負債超過50億美元

尼加拉瓜

因應奧蒂嘉就職，美國、歐盟增加對尼國制裁

以色列

央行表示Omicron每20天會造成經濟損失20億謝克爾(6.4億美元)

衛生部長指導自我篩檢者除了鼻腔採樣，也要同時喉嚨採樣

總理Naftali Bennett表示以色列不受任何伊核談判結果限制

外長拉皮德確診

土耳其

2021年11月失業率維持在11.2%，勞工利用不足率22.1%

埃及

2021年12月消費者物價通膨5.9%

阿拉伯聯合大公國

阿布達比太陽能公司Sweihan發行綠債募資7億美元

卡達

與沙國通知WTO暫停對卡達運動頻道beIN侵權案的調解程序

葉門

政府軍表示已經自胡塞叛軍手中奪回舍卜沃

伊朗

外長將訪中討論兩國25年合作

衣索比亞

提格雷控訴厄立垂亞攻擊其部隊

阿爾及利亞

國營石油公司Sonatrach計畫2023年開始首個離岸鑽油計畫

坦尚尼亞

必和必拓投資4000萬美元於坦國鎳礦

馬利

因延遲大選，西非國家經濟共同體切斷與馬利關係

西非共同體制裁馬利，鄰國將關閉與馬利邊界，象牙海岸、塞內加爾、法航停止往馬利航班。也是軍事政變後軍政府統治的幾內亞則表示不參加制裁

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