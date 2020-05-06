（三）日出而作日落而息

我喜歡早晨運動，黎明即起，起床後，匆忙洗刷後，就外出走路。可是每天起床和外出時刻，在年中卻有很大變化。過去在國外居住三十幾年，習慣日光節約時制（Daylight Saving Time） 的更迭，每年在三月第二禮拜日，時鐘撥快一小時，到了十一月第一禮拜日，就撥慢一小時，生活起居的作息，感覺不出太大變化。回到台灣後，便感覺變化很大。我將這幾年親身體驗、觀測記錄，提供給讀者參考。

在夏至（6月22日） 左右，天在四點時就亮了，太陽在5點10分左右就會從龜山島附近躍出，下午7時左右，天才會暗下來，白天太陽高掛天空，溫度特高。之後，太陽每天漸漸向右（南） 移動，她躍出海面也漸漸延遲，到了秋分（9月21日） 左右，天破曉時刻就延遲了，5時左右天才亮，5點40分後太陽才從壯圍後埤附近海面躍出。此時下午6時不到，天就暗下來，白天太陽高掛天空的高度己降低了，跟春分一樣，溫度感覺暖和舒適。



從我家陽台觀看龜山島日出。（夏至） 圖／李界木



從我家陽台觀看去年8月30日的日出地點，離龜山島己有一段距離。圖／李界木

秋分之後，天破曉時刻又延遲了，6時左右天才亮，6點多太陽才會從海面上升。到了冬至（12月22日） ，天在6時半後才亮，6點40分左右，太陽才會從蘭陽溪口上升。這時天也在五點左右就暗下來，晝短夜長。此時白天太陽在天空高度己降至很低，溫度感覺冷冷。



從我家陽台觀看秋天，後埤附近海面的日出（05：50：27 AM） 。圖／李界木



從田野中觀看，壯圍後埤附近海面的日出。圖／李界木



從田野中春天所見蓮蕉花又名美人蕉。圖／李界木

嗣後，太陽又從蘭陽溪口海面，向北漸漸走回壯圍後埤附近海面，破曉時刻由6點半慢慢提早。到了春分（3月21日） ，就回到壯圍後埤附近海面，此時天在5時半就破曉，太陽在5點54分左右就從海面浮出，白天也漸漸增長，下午6點15分左右，日頭就會落山。之後，太陽又從宜蘭壯圍後埤附近海面走向龜山島，天從5點半就亮，漸漸變至4點半。到了夏至（6月22日） ，太陽就會從龜山島躍出海面，直到下午七點後太陽才會下山，天才暗下來，從此就進入晝長夜短的夏季。



蘭陽河口看日出。圖／李界木



從田野中觀看冬至蘭陽溪口海面的日出（06：52：26 AM） 。圖／李界木

回想兒時，暑假到鄉下外祖母家渡假，早晨7時被外祖母叫起床，祖母念念有詞：「懶骨頭，日頭晒屁股，還在睡覺。市街的小孩，好好命！」天早在5時就亮了，大人們早就幹活一小時多，連表弟也把一天所需的水（井水）打好了！ 我按時操課，7點起床有何不對？為什麼我們的生活起居深受日出、日落變化影響呢？



地球的公轉示意圖：由於地球的自轉、公轉及自轉軸傾斜，使太陽的直射點總是在南北回歸線之間移動，於是產生了晝夜長短的變化和四季的交替。圖／擷自地學通論

日岀變化

很多人都認識「日出東方，日落西山。」這句說話。但這句說話只能籠統地描述太陽出沒的大概方向。事實上，在大多數日子裡，太陽並不是在正東和正西方出沒的。以日出來說，除了在春分和秋分前後幾天，日出於正東方之外，其他日子都是偏離正東的。除了日出的方向會改變外，太陽在天空的軌跡也有變化，導致太陽光有時直射或斜射到地面上，季節的變化也是由此而起。

地球在繞日軌道上運行到春分點或秋分點的兩個日子，分別叫做春分和秋分。春分在人為年的西洋曆（現稱為國曆）上是在3 月20 或21 日。秋分在9 月23 日。這兩天分別是春季和秋季的中點。這兩天地球自轉軸，雖然是逆著或順著公轉方向而傾斜，來自太陽的光線卻平行於地球赤道面，或說垂直於自轉軸。所以這兩天地球上各地，無論南半球或北半球，受日照的時間均等：都是12 個小時。這兩天各地都是早上6 時整太陽從正東方地平線升起，下午6 時整太陽從正西方地平線隱沒。當天中午12 點時太陽光是從頭頂直射下來的。如果在北回歸線上立有垂直的標竿，只有在這一天的正午看不見它的影子的，即「立竿不見影」。這句話俏皮地挑戰了「立竿見影」那句成語。

日出的時間會隨季節及各地方緯度的不同而改變。地軸與太陽直射的黃道面傾斜23.5度，所以直射北半球北緯23.5（嘉義或花蓮）北迴歸線：稱夏至 六月二十一日。這時候所有北半球 23.5度的地表看日出方位是正東方（90度） ，這時候在赤道看日出方位是66.5度（90-23.5=66.5度） 。

同理，太陽從夏至開始往南移動，到秋分點 九月二十三號，太陽直射赤道，所以赤道日出方位變90度，台灣嘉義看太陽日出方位113.5度（90+23.5=113.5度） 。

到冬至 十二月二十二日，太陽直射南半球南緯23.5度稱南迴歸線，在當地看太陽日出方位90度，在赤道看太陽日出方位113.5度（90+23.5=113.5度） ，台灣嘉義看太陽日出方位137.5度（90+23.5+23.5=137度） ，因為太陽向南移動所以方位就用加的。

到春分 明年三月二十一日太陽直射的黃道面向北移動又回到赤道，赤道太陽日出方位90度。

春、秋分太陽由正東方升起，由正西方落下； 春分到夏至，日出、日落位置漸偏北； 夏至時最偏北，由東偏北升起，西偏北落下； 秋分到冬至，日出、日落位置漸偏南； 冬至則最偏南，由東偏南升起，西偏南落下。



站在地球上，看著日升日落，四季變化如此多端呀!全因太陽所造成的喔! 圖／擷自地學通論

宜蘭位於北緯約 24.5 度，日出方位角變化的範圍，是在 67.5 度﹙夏至日﹚至114.5度﹙冬至日﹚之間﹙正東是 90 度﹚。太陽在中午的仰角變化，則由約88度﹙夏至日﹚至約 42 度﹙冬至日﹚。

和日出日末有關的資料在中央氣象局的網站可查岀（根據你所處的地方及日期，查得日出及日末的時間）。至於日出日末的角度，那就比較複雜了，地區所在的位置，和所處位置的緯度有關，但是差異不大。台灣四季太陽仰角與方位，計算方式比較複雜。



仰角（Altitude；elevation angle）：地平面為0度，頭頂為90度。；方位角（Azimuth）：從正北方（Az.=0度）順時針方向起算，正東方Az.=90度，正南方Az.=180度，正西方Az.=270度。圖／李界木

如果想在宜蘭海邊拍日出，並且想以龜山島作為背景，最南邊是夏至在壯圍後埤附近，最北邊則是冬至在頭城的小澳（外澳和梗枋之間）附近，至於春分、秋分，則是頭城海水浴場附近了。如果我們從地圖上來看，是從大福這條綠色線延伸在龜山島左方的位置。如果想要日出從龜山島右方出來，則可能要去南邊，相隔約三公里的永鎮廟照了。其實從地圖上就可以看出來，日出根本就不可能在龜山島附近出現，只能照個海上的日出了。



龜山島附近地圖。圖／李界木

宜蘭的四季變化

四季變化最明顯的影響是農作物。我們所吃到的水果蔬菜，四季不同。春耕、夏耘、秋收、冬藏，是四季變化的佳作。

宜蘭市，位處宜蘭縣中心樞紐為首要之都，具備人文、地景、農產，資源豐富，深入鄉村紀錄農村景色的人、事、物，能看見故鄉之美。「看見農村之美、宜蘭市我家」，這部記錄片頭以飛鳥的視野，看見宜蘭縣的代表地標「龜山朝日」，經坪林雪山隧道，見到蘭陽平原之美，宜蘭市生命之河：宜蘭河，看得到宜蘭市農業四季變化的農村景色。



宜蘭的春耕、夏耘、秋收、冬藏（休耕）景象。圖／李界木

要不要日光節約時制（夏令時間）？

美國著名政治家、科學家班傑明·富蘭克林（Benjamin Franklin），他在擔任美國駐法國大使期間，由於習慣於當時美國農村世家的早睡早起生活，早上散步時看到法國人10點才起床，夜生活過到深夜。於是他在1784年給《巴黎雜誌》的編輯寫了一封信，信上說法國人的生活習慣浪費了大好的陽光，建議他們早睡早起，說每年可以節約6千4百萬磅蠟燭。

有人卻說，台灣比法國緯度低，不需要夏令時間。但有人認為，一般在天亮早的夏季，人為將時間提前一小時，可以使人早起早睡，減少照明量，以充分利用光照資源，從而節約照明用電。我建議請專家就下面記錄的日照變化，精算出施行夏令時間，可以節約多少能源？作個評鑑。



紀錄四季的日照變化。圖／李界木提供