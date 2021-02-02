明天（2月2日）下午1：30陳文成事件紀念廣場舉行啟用典禮，之後就開放了，很歡迎大家來見證這歷史的一刻。

雖然碑文還空白，藝術設置卻非常特別。除了很具現代感之外，我沒專業知識從美學角度談論它，但就設計的原意來說，我認為有達到目標，甚至超過預期，可能還會起多重交錯的視覺效果。

這個大理石黑色四方體，有「黑盒子」的小名。它從競圖設計第一名「空」到最後的呈現，有不少變化，這得等待相關人士去討論。競圖結束之後，校方有辦一個小餐會，邀請入圍的三個團隊說明設計圖。楊泮池校長親自與會，我以陳文成博士紀念基金會董事的身分出席，印象中「空」的設計象徵偵訊室，人在裡面可以看到外面，外面的人則看不到裡面，完全為黑色擋住。也就是說：人在裡頭「被」怎樣，外面的人就是看不見。

不過，週三（1/27）下午意外有機會進到黑盒子裡面，有更奇特的體驗。容我慢慢道來。

那天我陪劉真真女士和她的三位朋友去看陳文成事件紀念廣場。劉女士和她的先生（已故）是陳文成的好友，陳文成要回台灣時打電話給他們，他們「勸他小心一點還是不要回去，他說他沒有做錯事情，不會怕；而且他的父母很想看看這個新岀生的孫子，他為了完成老人家的期望就決定回去了。」劉女士一直很關心廣場的事，去年她從美國西雅圖回來投大選的票，請我帶她去看廣場，當時只有楊校長立的說明牌。這次就真有個廣場和藝術設置。我想她遠道而來，又是陳文成的故交，就問正在整地的工頭大哥（姑稱之）能否進去看，工頭大哥很豪氣，就要我們自己打開圍籬進來。

我來過幾次，都在圍籬外拍照，沒進來過。我們五個人一起進到黑盒子裡面，空間不大，感覺更像牢房。黑色牆身右上方有一個窗戶，往同邊的底下看，依稀有兩個對稱透光的縫隙，如果你去過白色恐怖景美紀念園區，就會感覺很像牢房，底下透光的所在，讓你想起把飯菜推進來的貓洞。我靠到窗戶的對牆，想看看能看見什麼，竟然看到那個「致命」的安全梯，拿起相機要拍時，頭突然頭旋了一圈，一陣昏暈，差點向後倒——從來沒有這樣的經驗。我們當中有人感到心悸，有人感到壓迫感，有人感到不快，也有人和我一樣感到昏暈。

我想，這種特別的感覺可能來自：1、裡面的牆都是黑色的。2、雖然地是平的，但牆面是斜的。由於它的空間不大，也有可能因為我們五個人一起進去，特別擁擠所致。但有實驗精神的朋友，兩個人再度進去，還是感到壓迫感。

不管是在偵訊室，或牢房，世界就是歪斜了。進去後再出來，看到傾斜的黑盒子量體，更能感覺那個傾斜的力道，以及正常生命不可承擔的黑色之重。但黑盒子大理石花岡岩的黑色，又可反映許多影像，層層疊疊，給人幻化之感。這我就暫時放在心裡慢慢思考了。

在黑盒子裡，或許你能稍稍感受被禁閉的非人處境，而唯一的窗戶正好可以看到安全梯。彷彿你看到了自己的生命像物一樣被扔了下來。

明天，將是我們見證歷史的一刻。



斜面左上角有一個窗框，那是對歷史的永恆凝視？每一個立面都反映著天光雲影、日月星辰，以及即將繼續搬演的人事滄桑。圖／擷自陳麗貴臉書

※本文由陳文成博士紀念基金會提供