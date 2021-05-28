台灣民意基金會最新民調顯示，針對六都市長的防疫表現，高達49.1%民眾認為侯友宜表現最好，狂勝第二名的台北市長柯文哲多達約18%，更遙遙領先其他首長。而總統蔡英文支持度首次跌破5成，行政院長蘇貞昌支持度也剩4成5，是2020年新低；而政黨支持度方面，民進黨也暴跌10％剩23%，只領先國民黨2％。我是新北市民﹐不解？新北疫情最嚴重，國民黨更隔海唱和，民調好成績？

不斷指揮中央，國民黨大諸侯，防疫怎與中國口徑合一

國民黨最強棒侯友宜喊出「國家檢疫隊」，每天都有超前口號，繼封城、方艙醫院、國家口罩隊後，又提出新北將作不上班準備，只看侯市長所謂超前部屬，天天出招，結果新北全國最嚴重疫災，檢疫速度慢、醫療量能不足，確診者送到嘉義等其他各縣市，「掉漆的超前準備」連抗疫資源都未備妥，卻不斷指揮中央。國民黨第一名大諸侯防疫如此掉漆，國人是看在眼裡。

校正回歸到底是地方還是中央該負責？國民黨人滿是嘲諷，我去電永和耕莘醫院，回：核酸檢測由地方醫院負責，約4天傳地方衛生局，再上傳給中央CDC。如此當然會有一定的塞車，侯友宜說陳時中很誠懇，卻又強調新北市一發現就會立即傳給CDC，這不是卸責？又是要蓋方艙醫院、又是要封城，還嚷著要中央立即進口中國疫苗，這位國民黨大諸侯，防疫怎與中國口徑合一，防疫民調還獲得六都之冠？

超前部署？病急亂投醫？

媒體上侯友宜市長一再強調自己超前演練，話講了這麼多，根本是虛，引爆點萬華與新北市才一橋之隔，過華中大橋是中和，疫情爆發後中和染疫人數曾為新北市第一時，卻沒有快篩站，中和、永和共用的快篩站只有一個，是在永和耕莘醫院，醫院是絕不能淪陷的啊！疫情嚴重的板橋才設一個，也晚了。全國最大都市400多萬人口，確診人數最多，防疫旅館比例卻是六都倒數第二。

市長不是天天上媒體巡視地方，宣示已超前部署做好萬全準備？那麼華江、萬板、光復、華中，共有四條橋，橋橋通萬華區，怎連檢疫站都沒快速設立，竟還喊著要效法專制中國——極不人道且傷害經濟的封城，製造恐慌，還要搞中國的「方艙醫院」？更要中央快速進口中國疫苗？是病急亂投醫？著實令市民懷疑其解決問題的實踐能力。

第一名市長，疫情爆發即束手無策？

日前侯友宜記者會提到14日永和福和運動公園市場有確診者……接著公告永和愛買11日有確診，這些都是我最常去採買運動的地方……眼見每日新北市疫情止不住，確診人數不斷攀高，市民甚感不安。許多里長反應防疫物資不足，檢測站不夠，也沒有快速完整匡列，迅速找出隱藏於社區的確診者，加上後續作業不及而塞車，難怪中央會替雙北擔上「回歸校正」的嘲諷之名，確診數字當然超過日前公布的數字，朱立倫、趙少康嘲笑的應該是侯友宜，試問中央何必替雙北蓋牌？

新北市民依賴威權拯救自己？

侯市長是媒體寵兒，民調一直高居全國地方首長之冠，平日意氣風發，疫情爆發即束手無策？強調自己「超前部署」是要形塑「中央沒做到的我都做到了」此果決魄力的個人形象？然而，實踐能力就是禁不起檢驗，竟然還想進口中國疫苗。

臉友寫來：一位親戚住板橋，前兩天打電話去關心，她跟我說：以前對「封城猴急」印象很好，現在看到他就火大！有時間作秀卻沒有能力解決問題，經不起檢驗的防疫，居然民調第一？新北市民真如此滿意疫情最嚴重的侯市長？難道長期被威權洗腦，面對重大事件如瘟疫或戰爭，很多人的反應是依賴威權好拯救自己。



作者指出，每日新北市確診人數不斷攀高，讓市民甚感不安。許多里長反應防疫物資不足，檢測站不夠，沒有快速完整匡列。示意圖／擷自公視新聞影片