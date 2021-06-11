美國總統拜登6月10日開始他上任以來首度的歐洲之行。幾年來，前任川普總統退出數個國際機構和條約，破壞了歐美傳統友誼，雙方關係變得極為緊張、消沈。新任總統拜登一上位就立馬恢復了幾個被取消的條約，人們能感覺到美國終於逐漸重回正道，歐美的關係得以逐漸修復。當然川普造成的惡果，不是他接班的拜登來一趟歐洲，宣布「美國回來了」，就能消除的，歐洲人覺得被川普猴耍凌辱過頭了，民間對美國的負面情感，不會在短期內消失。

美歐聯手對付中俄

好在拜登總統行前就表示，此趟歐洲之行要向普丁和中國明確表明，「美國與歐洲的關係堅如磐石」，這是一個非常重要的風向標，因為近期普丁十分張狂，跟白俄羅斯那個綁匪總統盧卡申科居然還稱兄道弟，令歐洲國家憤怒不已。黑白二俄都愛囚禁異議份子，為了納瓦尼和被劫機綁走的異議份子普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），歐盟抗議制裁都沒有收到效果。加上中國的戰狼姿態，南海稱霸、香港哀鴻遍地、維吾爾人苦不堪言、對台磨刀霍霍，讓各國都警覺，感到需要有國際聯合的對華和制俄的策略。拜登來得正是時候，他對媒體重複表示，自由民主是我們的傳統價值體系，有人（國家）想顛覆這種既有的理念和結構，這是不可能的。歐美結盟，建立強大的民主陣營，可以挫挫中俄兩個變質、變味兒的社會主義兄弟國的橫霸銳氣，也可以說，如今兩個不同的陣營又重新恢復了，一邊是自由民主體制，一邊是專制極權體制。跟以前不同的是，極權的中國如今成了世界經濟的火車頭，世界各國跟它都有千絲萬縷的經貿關係，如何面對這樣的對手，不是對抗制裁這種單一手法能解決問題的，必須既對抗又合作，既施壓又通融，可惜西方人不善於兩面三刀、欲擒故縱這些中國人的陰謀詭計，往往吃虧。不過歐美認識到結盟團結以對極權，這是非常重要的。

雙方跨不過的坎就在於制度和價值觀的不同

拜登首先前往英國出席G7七國集團峰會，新冠流毒遍及全球以及氣候變化是峰會的優先主題。在疫情的衝擊下，比較富裕的工業國家在疫苗的供應上都自顧不暇，卻也明白自掃門前雪不是根除病毒的方法，而且中國、俄國的疫苗外交頗為收效，他們向貧窮地區提供了大量的疫苗，歐美國家應當進行智慧和人道的分配，幫助亞非及拉丁美洲也儘可能地得到低價甚至無償的疫苗。否則不但不能保護好自己，反而把這些地區的國家推到極權陣營去了。

下周一拜登將赴布魯塞爾，出席美國-歐盟峰會，之後他還會跟俄羅斯普丁，以及土耳其總統艾多安見面會談。美國將與歐盟強化跨大西洋夥伴關係，並動員全球民主國家聯盟共同制衡俄羅斯和中國。拜登提到，我們不尋求與俄羅斯的衝突，希望與俄國建立穩定的關係。但是一些敏感題目自然無法迴避：烏克蘭危機、白俄羅斯劫機綁架異議人士以及該國的反政府抗議風暴、納瓦尼被關，他的健康情況、網絡駭客的攻擊等等，這些議題都不會很愉快。對於俄國和德國之間的「北溪二號」油管的建立，拜登政府做了退讓，不再直接干預反對。因此拜登軟硬兩手都會使出。事實上，就是民主美國的總統和專制又無法轉型的俄羅斯頭目普丁的直面對談，體制和價值觀的正面碰撞，當然解決不了太多問題，只是相互試探、「警告」底線在何處，求同存異，照顧彼此面子，盡量不要讓衝突表面化。

楊潔篪先給普丁打預防針，不感冒「美帝」

中共老滑頭的外交官楊潔篪早一步就到莫斯科訪問，先跟普丁打了招呼。楊也是中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任，他於兩週之前5月24日至27日，赴俄羅斯舉行中俄第十六輪戰略安全磋商，而後對東歐國家斯洛文尼亞、克羅埃西亞進行訪問。楊潔篪訪俄期間與普丁通電話提出保證：「在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持」。

普丁也說：俄中關係處於歷史最好時期，兩國元首保持密切交流至關重要。俄方堅定致力推動俄中全面戰略協作夥伴關係的高水平發展，將進一步加強同中方的戰略協調與配合，捍衛多邊主義，以維護全球戰略穩定。

看來習近平在拜登和普丁見面之前，就給普丁打了預防針，讓他不感冒「美帝」，還是多多跟權力兄弟抱團，維持親密關係，不被歐美那套「價值觀」離間分化掉。

拜登一直把強化與大西洋兩岸關係作為重點，但除了雙方共同的價值觀外，仍有一些亟待解決的議題，首先就是川普時期強加於歐盟的鋼鐵和鋁關稅，另外，美歐之間互指波音與歐洲空客享有政府補貼。看來美國與歐盟很可能在大西洋兩岸貿易糾紛的問題上繼續尋求談判和解的道路，努力取消所有的懲罰性關稅。

下週，拜登在跟歐盟的布魯塞爾峰會上，還有一個極為重要的議題是，歐盟與美國必須在如何應對中國政治、經濟以及軍事野心方面達成一致，從而更好地協調行動。根據路透社獲得的美歐峰會聯合聲明草案裡面有這樣的表述：「我們雙方計畫在所有有關中國的領域進行可兼容的、和多形式的合作和密切交流，包括合作、競爭以及制度性對抗」。



中共外交官楊潔篪（左）於5月24日至27日赴俄羅斯訪問，先跟普丁（右）通了電話，保證：「在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持」。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

王毅給中國百姓打了「另類疫苗」

拜登跟歐盟峰會上的另外一個議題會是新冠病毒來源，雙方可能會共同重新進行一次徹底且透明的國際調查。從武漢病毒爆發以來，已經過去一年半了，全球染疫人數超過一億以上，死亡人數超過3.67百萬，至於經濟停滯，失業暴增，社會問題氾濫等等就更是難以訴說。最近拜登已經責令美國有關機構進行追源調查，限時三月，他這次來歐也會提出這個共同調查的議題。中國百般阻撓國際調查，到底是心虛還是另有隱情？其實中國外長王毅去年就給中國老百姓打了一劑增加底氣，拒不背鍋的「另類疫苗」， 他說：

－現在疫情全球大爆發大流行，發展成為了病毒與人類的戰爭，按照聯合國《戰爭法》，這是世界大戰。

－病毒與戰爭等同，從爆發源頭查證傳染源，也就是誰發動了戰爭。

－疫情病毒給全球造成的災難和損失，在全球疫情結束後會有一個總清算（損失額：生命價值＋經濟＋人力＋精神影響）。

－聯合國會成立國際審判法庭（戰爭賠款）。

－這種賠款也可能要賠掉一個發達的大國。如戰後的納粹德國和日本。

－因此定義病毒源頭決定國家命運。川普打死他也不會承認，中國也不會背黑鍋。

他接著說：一些老百姓只是看熱鬧，不知其厲害關係，其實這是涉及國家生死存亡的（反人類罪、戰爭罪）國際大問題。堅決反對將新冠肺炎說成中國肺炎或武漢肺炎的污名化做法。堅決反對證據不足的把病毒源頭說是在武漢的說法。徹底揭露美國一些政客想甩黑鍋給中國的惡劣行徑。防止漢奸賣國賊的出現。國家利益涉及到每個中國人自己的利益。



中國外長王毅。圖／擷自維基百科，公有領域

找出源頭，杜絕後患

顯然王毅已經定下抵死不認帳的基調，他警告說，承認了就會葬送國家。這簡直就是當官的嚇唬小老百姓的胡言亂語，國際上雖然有要求索賠的聲音，但是畢竟很微弱，這種因傳染病失當失控，而受到國際索賠的懲罰，還沒有先例。中方是心中有鬼，然後推展蠻橫的戰狼外交，堵住悠悠眾口，銷毀證據，阻礙國際調查，這種做法才是王毅自己口中的「反人類罪」。要抗疫，找到病毒源頭，不是個對錯或追責的法律問題，也不是金錢索賠問題，而是要更好地研究出杜絕今後再度發生災難的方法。王毅的說法自然煽動了中國的民族主義情緒，腦筋簡單的中國人以為，死不認帳才能救中國，真是十足的愚民政策。

美國這次要跟歐盟推動共同而徹底的病毒追查，也就是針對中共的愚民政策，事情真相要弄明白，以絕後患。此外歐美之間將設法達到一個大目標：2022年年底以前使得全球三分之二的人口接種新冠疫苗，不讓中俄的疫苗外交專美於前，歐美國家將全力投入疫苗的生產和供應，這應當可以做到，幾十年來傳染病如天花、霍亂、瘧疾、小兒麻痺這類的疫苗不也都普及全球了嗎。