民主自由是司法為人民所信任，是平反過去歷史冤錯假案的轉型正義，強調公理正義誠信，有權責相符的執政政府，忠誠的反對黨，和獨立的媒體。圖為2020.228二二八73周年紀念活動。圖／擷自總統府flickr

2020的大選，對支持正名制憲台灣獨立的個人來說，心情如洗三溫暖，冷暖自知。先是獨派立場較堅定的賴清德被蔡英文做掉，後是代表獨派的力量，在國會沒有席次，今年的大選，獨派身可説是全盤皆輸，對台灣未來國家正常化，是一大挫敗。

台灣從威權走向民主，大部分的民主改革都在李登輝總統任內完成，如開放言論自由、廢除動員戡亂時期臨時條款、國會全面改選、總統直選。順著這些民主改革的進展，落實主權在民的理想，而奠定台灣由統向獨前進的基礎。此即李總統任內能從「國家統一綱領」進展到「特殊國與國關係」、「兩國論」的關鍵。這些成就的取得，一方面是李總統有堅定的方向（由統向獨），以及睿智的策略（先民主改革，再化統漸獨）；另一方面是在野黨結合龐大社會進步的力量，拉著執政黨必須往民主開放走。民主開放了，台灣主體性才出現，統派自然會式微。

統派式微不代表台獨會成功

然而，統派的式微，不代表台獨會成功。因台灣處在特殊的歷史淵源和複雜的國際關係下，台灣要獨立建國，需要凝聚眾多國人的意志，需要不斷向國際發聲，需要國際的支持。要達到上述目標，筆者不才，認為有兩大支柱，民主自由、經濟繁榮。

民主自由，不是現在「為求勝選，不擇手段」式的選舉，而是「公平競爭，敗者向勝者恭喜」的運動家精神。民主自由是司法為人民所信任，是平反過去歷史冤錯假案的轉型正義。民主自由是要強調公理正義誠信。民主自由是要有權責相符的執政政府，要有忠誠的反對黨，要有獨立的媒體。

很不幸的，上述的民主自由，現在的蔡政府、執政黨、反對黨、媒體，完全與之背道而馳。獨派與其支持者，是否當重新思考，未來努力的方向，不是冀望民進黨出現天縱英明的領導，而是要求或逼迫政府落實民主自由的政策、擴大民主自由的根基。

經濟繁榮果實全民共享

經濟繁榮不只是經濟發展，而且經濟發展的果實能夠為全民所共享。經濟繁榮不只是國民所得提高，而是在國際經濟體系中站有重要地位。過去兩次世界大戰，表面上是領土的擴張，實際上是資源的掠奪。現在國際上，經濟強國才會受到重視，經濟強國在國際上才有更多的發言權。當台灣成為經濟強國，成為國際經濟不可或缺的一環時，台灣的主張，各國必將慎重看待。如果不幸的，中國的經濟實力遠超過我國，台灣將很難脫離中國的掌控。國際是現實的，只有本國利益考慮，沒有國際道義。

蔡英文的維持現狀，是一個空洞、錯誤的政策。現狀是，中國經濟實力不斷壯大，在國際的影響力日增。現狀是，台灣的經濟困境重重，台灣的民主自由為民粹所操控。維持現狀，只是維持自私政客們掌握權力的現狀，國家沒有願景、人民沒有幸福。

台灣共和國的建立，還有一大段路要走。不知台派前輩們是否能整合所有力量，創立新政團，帶領台灣走向民主自由、經濟繁榮的台獨之路。