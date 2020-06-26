吉安工作站的瑞智學堂特別在包粽之前說明端午節的由來，也讓長輩們知道在家中可以自己用橄欖油炒香菇、蝦米、栗子、油蔥酥及豬肉等食材，來製作適合長輩食用的「低卡健康粽」。圖／門諾基金會

在今年端午節前夕，門諾基金會花東各個工作站趁機安排許多課程活動與長輩們同樂，讓長輩們歡喜過節、放鬆身心。其中以包肉粽最受歡迎，除了讓長輩一同回味傳統習俗、共度溫馨的節慶以外，藉由長輩與日照工作人員一起包餡料，覆蓋糯米，綁粽子的過程，讓長輩活動雙手、訓練手眼協調，還能回憶過去綁肉粽經驗，分享美好的記憶。

門諾基金會說明，吉安工作站的瑞智學堂特別在包粽之前說明端午節的由來，也讓長輩們知道在家中可以自己用橄欖油炒香菇、蝦米、栗子、油蔥酥及豬肉等食材，來製作適合長輩食用的「低卡健康粽」。花蓮工作站則是安排和長輩一起到超市，讓比較不方便出外的長輩，可以在節慶前自由開心的採買。課程活潑生動，受到長輩們的喜愛。富里工作站東竹失智據點有一位阿公分享，過去都是由老婆、女兒負責包粽子，自己以前沒有機會包粽，這次能夠體驗非常開心。瑞穗工作站的阿公、阿嬤過去則是經驗豐富，廚師同工才剛擺好備料，長輩們就眼明手快的開始包起來，更讓同工稱讚說應該讓阿公、阿嬤來當老師才對。



阿嬤們包粽子的動作很敏捷。圖／門諾基金會

門諾基金會表示，花東地區族群多元，因此各站工作站在規劃課程時，都會特別依照當地的特色與族群作安排，例如秀林鄉的原住民長輩們平常沒有包粽子的習慣，不過鹼粽的口感跟口味比較像他們常吃的小米，該站便決定包鹼粽。貼心的長輩們還特別準備了自己的蜂蜜，和大家一同分享，透過這樣的節期也促進了族群之間彼此的文化交流。



年輕廚師同工包粽子教學，稱讚阿公阿嬤比較厲害。圖／門諾基金會