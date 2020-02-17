陳建仁副總統今（17）日透過臉書說明「社區感染」與「社區傳播」的不同，第19例武漢肺炎病例可算是「社區感染」，「社區傳播」有4種徵兆，台灣並未進入「社區傳播」的狀況。圖／總統府（資料照）

中央流行疫情指揮中心昨天公布，國內出現武漢肺炎（COVID-19）首例死亡個案（第19例），無出國旅遊史，也非已知病例密切接觸者，陳建仁副總統今（17）日透過臉書說明「社區感染」與「社區傳播」的不同，第19例可算是「社區感染」，「社區傳播」有4種徵兆，台灣並未進入「社區傳播」的狀況，一般民眾從社區得到感染的風險很低，防疫等級不必升級。

陳建仁表示，第19例武漢肺炎確診病例，是一名61歲男性，他在1月27日出現呼吸道症狀，2月3日惡化為肺炎，2月15日不幸死亡。他本人無出國旅遊史，但他是「白牌車」司機，多數的客人是中港澳旅客，因此極可能有接觸史，疫情中心的調查已經發現，他曾經載運多名訪台過春節的台商，他們都有居家自主健康管理，其中3名回台後，因出現呼吸道症狀就醫，目前正在深入追蹤聯繫該3名台商，以及其他所有密切接觸者。

他說，這名司機病例可算是「社區感染」（local transmission），而他的感染來源正在追查中。幸好現在的檢驗能量逐步擴大，能夠回溯加驗檢體，才有機會發現兩位新確定病例。

陳建仁指出，社區傳播（community spread）的特性是：「在社區中走動都會被感染」，具有四個徵兆：

（1）確診病例無法找到傳染來源；

（2）本地感染個案數已遠超過境外移入感染個案數；

（3）已經出現持續性的傳播鏈；

（4）有廣泛發生的群聚感染事件。

陳建仁說，目前疫情中心正在檢視第一徵兆，積極調查第19號病例的傳染來源；至於其他3個徵兆，在台灣都不存在，也就是說，台灣並未進入「社區傳播」的狀況，一般民眾從社區得到感染的風險很低，防疫等級不必升級。呼籲大家還是要全民防疫，維持良好衛生習慣，勤洗手、少到人群擁擠的公共場所、有病一定要在家休養和戴口罩。