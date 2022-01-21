斯洛維尼亞的國歌是有名的飲酒詩。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

前幾天，永興醫師邀請我和幾位高醫同學聚會，一位遠從加州歸來，經過21天隔離的台美朋友克理斯，好意帶來一瓶價值五萬台幣的30年威士忌，沒想到座中的蘇醫師，從台北寄來的立陶宛啤酒更加搶手，眾友見到立陶宛啤酒，視為忠貞好友，酒酣耳熱之際，卻把威士忌給冷落了，這種酒有點甜味，卻帶著無法言語的感情，使遙遠天崖變成比鄰。

本來預期今年春天，可以組織旅行團去立陶宛一遊，回報立陶宛對台灣的支持，如今雖然尚未成行，但是，喝了立陶宛啤酒，也算是替被老共欺壓的小國家，出了一口鳥氣，聽說被老共海關拒收的立陶宛蘭姆酒，經過月餘的海上漂流，已經進入台灣，對我們一干好酒之徒，又可以一紓對老共怒氣。

兩百萬人口的立陶宛，勇於抗敵「14億人口的牆國中共」，老共對立陶宛的懲罰方式，更是前所未有的殘酷，對同樣受中共長期壓迫的台灣人，更可以感同身受，小國志氣高，單這一點就讓人佩服，雖然立陶宛國內也有親中政客，包含總統，面對老共壓力後態度轉向，並以為弱國應該示弱，但是，立陶宛並未因此改變決定。

老共對歐盟國家的施壓與經濟制裁，當然也引起其他國家的不滿，法國要求歐洲議會通過拒絕脅迫法案，在此之際，斯洛維尼亞率先表態，已經和台灣洽談成立兩國往來互動的辦事處，斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）豪氣的說「中共霸道嚇不倒我們的國家」。

斯洛維尼亞也是中歐小國，人口兩百萬，這個國家也是歷經戰火試煉，才獨立的國家，尤其是南斯拉夫尚未解體之前，斯洛維尼亞深刻理解，過去，蘇聯共產獨裁專制統治的可怕，所以才堅持與民主自由同行。

1990年蘇聯解體，中東歐共產集團紛紛吹起民主浪潮，從波蘭起頭的革命，先影響捷克，接著來到南斯拉夫，但是，南斯拉夫的內部獨立運動，卻釀成多年戰爭，可以說是一場嚴格的考驗。

從斯拉夫（slave）名稱就可以知道；羅馬帝國時代，在此地所留下的多元族群，他們的祖先都屬於帝國統治下的奴隸，這些奴隸在帝國瓦解後，轉變身分成為自由人，也因為奴隸來自不同族群，不同宗教信仰，因此替未來的南斯拉夫埋下衝突的導火線。

二戰時期，納粹、義大利等軸心國瓜分南斯拉夫，納粹控制塞爾維亞，義大利控制克羅埃西亞，並且縱容他們對境內不同種族進行滅決行動，終於引起共產黨介入的反法西斯戰爭，使南斯拉夫更加動盪，戰後，南斯拉夫隨即成為蘇聯的附庸國，1990蘇聯崩潰後，境內的獨立運動紛紛打響，並引發更多獨立戰爭，其中以波士尼亞，科索夫，塞爾維亞，克羅埃西亞戰爭最為慘烈。

斯洛維尼亞雖然也在戰爭後經過公投獨立，總算戰禍比較輕微，因此對民主自由的堅持更加堅決，對強國霸凌弱國也更加反感，當立陶宛飽受中共壓迫時，斯洛維尼亞跳出來向中共嗆聲，也讓台灣人眼睛為之一亮。

斯洛維尼亞屬於中東歐的山水之國，有小瑞士稱呼，美麗湖泊，蒼翠的森林，兩百萬人口，人均25,000美金，算是巴爾幹半島上最有錢國家，更重要的是，斯洛維尼亞的釀造啤酒相當有名，斯洛維尼亞在德國殖民時代，傳承了德國啤酒的製造方法，獨霸歐洲，斯洛維尼亞的國歌就是有名的飲酒詩，國歌的歌詞含意如下：

朋友們，酒已經釀好了

甜美的酒擺上桌

悲傷的眼神和心靈得到治癒

爐火正在燃燒

讓我們舉杯，遠離悲傷

中共紅色滲透下，本來昂首脫離專制的東歐國家，再度出現民主退步，例如匈牙利、羅馬尼亞、塞爾維亞，歐洲議會開始對這些國家縮減補助，但是，斯洛維尼亞卻堅決支持台灣的民主自由，我們也應該為斯洛維尼亞乾一杯。



斯洛維尼亞總理亞內茲∙楊薩（Janez Jansa）接受印度DD INDIA訪問時表達對台灣民主的肯定。圖／擷自DD INDIA影片