最近數月來，新冠疫情的話題成為全球媒體熱點，也成為各國百姓日常生活中備受關注的焦點。電視台每天播放的各種畫面映入人們的眼簾，印刻到人們的腦海，難免引發普遍恐慌心理，形成了某種談「疫」色變之勢。如何看待本次疫情？是怎樣的原因導致這場傳染病發展為一場全球大流行病？特別是關於如何看待死亡的問題，獨立中文筆會副秘書長潘永忠先生向我們講述了他獨到的看法。

法廣：本次疫情造成的死亡人數令人震驚，染病與死亡變成了我們日常生活中最為關注的話題，也引發普遍恐慌心理。這段艱難時刻過後，廣大民眾是否會以一種全新的視角看待這些問題？

潘永忠：自年初武漢爆發新冠肺炎以來，這個世界沒有安寧過，每天的電視裡、廣播中、網絡上、電話裡、餐桌上，話題只有一個：疫情與死亡。各國的新冠肺炎感染者與死亡者的恐怖曲線，日日飆升，人類世界無寧日。截止4月23日，全球累計感染者達269萬餘，病亡者18萬餘。美國的疫情是世界之最，感染者累計達85萬餘，病亡者4萬7千餘。

生老病死，是天地萬物運轉的常道。死亡是人生的一部分，是生命的終點，應該得到尊重。對於平常人來說，其實死亡的概念是比較陌生的，一生所相遇的死亡，僅僅局限於親友的範圍，屈指可數。就是各國醫院，也僅僅面對自己醫院的每日出生與死亡數。而眼下全方位的耳聞信息與目睹視角，整天就是疫情與病亡，鋪天蓋地，無孔不入。

有這麽一句話：不是世界太恐怖，而是你的感悟與理解有問題，把世界看得太恐怖了……

疫情當下，是不是人類視覺與思維有問題？我們的思考與分析是：問題就出在人們過於恐慌與無序，不夠冷靜與清醒。

對人類來說，眼下確實難以應對新冠病毒，沒有疫苗，沒有對症的良藥，但是尚不至於危機到世界末日的境地。人們應該知悉與了解這樣一些數據：

一、以美國為例。3月13日川普總統宣布緊急狀態，美國全面篩檢以來，約一個多月的新冠病毒死亡累計是4萬7千餘人，而美國每年正常的死亡率是0.8%，按此計算全美的每月通常死亡數約在20萬左右，以這兩個數字之比較，似乎並沒有那麽可怕！問題是一般人通常是不會去關心與注意後一個數字。還比如，這之前的美國流感季節中，死亡人數也是以萬餘計，媒體不關注不報導，社會便沒有那麽驚悸與錯愕。

二、德國漢堡的病理學和法學教授波舍爾（Klaus Püschel），對每一位死者的遺體進行醫學解剖，截止4月4日的統計數，漢堡死於新冠病毒患者的總數是44人。屍檢結論是：1、絕大部分死於新冠病毒的人，原本就將不久於人世。漢堡的死者無一例外地死於多種疾病的併發症，不少人同時患有幾種疾病，以心臟病和肺部疾病為主，還有癌症患者。2、新冠病毒患者的死亡，是眾多疾病+新冠病毒共同促成了患者的死亡，沒有發現任何一例純粹的新冠病毒死者。絕大部分的死者是老年人。3、波舍爾教授堅信：到2020年的年底，德國的死亡人數跟往年相比將沒有多大變化。所以，健康人，可以放下對新冠病毒死亡的恐懼。

三、據羅伯特·科赫研究所最新統計：全德國死於新冠病毒人數累計超過5千餘人，死者平均年齡為82歲，86%的死者為80歲以上。

我們的結論是：

1、各國疫情期間的死亡者，絕大部分應該以老年人為主，不能絕對視為通常死亡率以外增長的死亡數。當然有新冠肺炎的因素，尤其是當一國的醫療資源不堪負擔、甚至崩潰時，可能使部分的老人提前、相對集中的死亡。

2、平常年間，「驟冷驟熱」的氣候，或者流感季節期間，同樣會增加老人的住院率，與增加老人的死亡率。

3、我們的估計：到2020年的年底，全球的死亡人數會略高於往年，在疫情過後的數年中，各國每月的死亡率會相應減少。

說明一下，這部分看法與觀點，是我與廖天琪會長一起討論分析的結果。

法廣：世界衛生組織在本次管理疫情危機中的表現引發諸多非議；美國甚至決定暫停向該機構繳納會費。您對此作何感想？

潘永忠：我們也支持與主張批評譚德塞！任何國家、任何國際團體，它們的使命與任務是服務於大眾與社會的，應該正確面對來自於社會的讚揚與批評。這次疫情自中國武漢爆發以來，襲擾全球每一個角落，造成了全球感染者達268萬餘，死亡者18萬餘的恐怖重災。世界衛生組織的職能與作用是，確定與解釋國際衛生至關重要的事項，提供領導及聯合行動作用，制定規範和標準並促進和監測與實施，監測衛生情況並評估衛生趨勢等。僅憑這些條文，衡量世界衛生組織領導、監測、評估與聯合行動等，嚴格的說：離要求差距太大了，在我們看來，非議與批評一點都不過分。

具體的來說：

一、北京政府1月20日宣布「武漢封城」，2月3日，譚德塞在世衛組織執委會會議上，針對新冠疫情強調：「沒有理由就國際旅行和貿易採取干預措施。」顯然是嚴重的錯誤指令。

二、世衛組織沒有將武漢疫情的正式情況與畫面（圖片）公告天下，一直到義大利、西班牙疫情的恐怖照片公開後，才真正引起世界的驚醒與行動。顯然世衛組織監測與分析失誤，評估與警示不足。

三、譚德塞對疫情處理不果斷、不明確、語焉不詳。2月26日，譚德塞還在強調：「請不要誤解，我不是說疫情不嚴重，也不是說疫情不會演變成全球大流行，這種可能性是存在的。任何情況都是可能的……」為什麽不直抒意見與決斷呢？非得轉彎抹角使用打哈哈語言。

四、協調各國聯合行動缺失。世衛組織，應該敢於承擔責任，善於疏導矛盾。而譚德塞借助於世衛組織平台，與川普總統槓上了嘴，不去檢討自己的工作缺失與不足。川普總統決定暫停向該機構繳納會費，自然是懲戒與警示。

五、借助國際平台洩私憤。疫情初期，亞洲的台灣、新加坡、香港、澳門等抗疫防疫治疫的工作全面展示，表現得非常出色。對世衛組織來說，沒有尊卑貴賤之分，沒有優劣輕重之別，治疫防疫抗疫應該是全球一盤棋，世衛組織顯然對台灣的重視與尊重嚴重欠缺，引起台灣民眾的反彈，按理這也非常正常。當下的網絡世界，各國領導人不挨罵、不挨批的幾乎沒有，譚德塞居然借助世衛組織國際平台，與台灣網民較上了勁，要麽批評這，要麽指責那，公開抨擊台灣政府，這樣的出格行為舉止，也就是譚德塞了。



世衛組織沒有將武漢疫情的正式情況與畫面即時公告，導致疫情演變成全球大流行。示意圖／Pixabay

法廣：本次危機遍布全球，大有一發不可收拾的趨勢，這場危機是否本應可控？

潘永忠：現在反觀疫情危機的发展始末，確實有人為因素，有政治體制的局限（言論自由、新聞自由的問題），有世衛組織的領導與組織防疫抗疫治疫不力所致。

普遍的看法：疫情席捲人類，猶如一場世界大戰，雖然不是橋樑、公路、高樓、機場等被毀，但是疫情使全球的經濟、運輸、生產、旅遊等一切的社會活動陷入癱瘓，大批的感染者死亡，已接近20萬人，病毒不僅侵入人們的肌體，而且還滲入到人們的情緒、精神和心靈中，以往正常的社會生活完全停擺。

縱觀各國政府面對疫情的反應與表現，其實大部分都是失控的，面對舉國疫情災難，基本陷入一片驚悸與慌亂，不知所措，領導不力的狀態，與當年的「二戰」初期，歐洲各國面對戰爭呈現的一片混亂與潰敗，沒什麽不同，不作為的政府，比比皆是，只能認輸與投降。當年英國張伯倫首相也是採取「綏靖政策」，邱吉爾接任張伯倫，「二戰」才有了同盟國集團，各國的反法西斯鬥爭才逐步建立，才贏得了第二次世界大戰的勝利。

道理很簡單，世界面臨困難與險境，最擔心的就是政府領導能力與決策決斷出問題，就好比人的中樞神經系統，中樞神經是由腦和脊髓組成，是人體神經系統的最主體部分，它接受全身各處的信息，整合加工後協調地運動性傳出，或者儲存，成為學習、記憶的神經基礎。人類的思維活動是中樞神經系統的功能。這次的疫情危機，世衛組織與各國政府，是對新冠病毒認識不全面，不徹底；一些國家醫療資源準備不足；也暴露出了醫療制度的漏洞；現今信息世界，各種信息媒體過於集中的報導，猶如疫情信息的爆炸，容易造成抗疫防疫治疫工作的混亂與錯誤。

法廣：最近，西方國家對中國在本次疫情的管理問題上頗有微詞，您如何看待中國在治理疫情過程中的表現？

潘永忠：西方國家質疑中國是可以理解的：

一、新冠病毒發源地在中國武漢，這是不爭的事實。調查疫情始末與源頭，是世衛組織的職責。世衛組織應該向全球提供一份新冠病毒的全面資料：追溯病毒源頭，找出滋生隱患，積累詳細數據，汲取經驗教訓，防患於未然。

二、言論與新聞自由遲滯了疫情信息的及時傳播。2019年12月30日，李文亮醫生在自己的微信與同行交流，認為出現SARS病毒，提醒同行注意保護，李醫生因此被讚譽為「疫情吹哨人」。這原本是好事，應該引起各界與各級主管部門的警醒與重視，並及時調查、分析、判斷與作出結論，及時的廣而告之社會，採取防疫治疫措施。相反李醫生遭遇壓制，2020年1月3日，轄區派出所因李「在互聯網上發布不實言論」，提出了警示和訓誡。後李文亮感染病毒而死，應該也有心理壓抑與恐懼的原因，使其免疫力下降，加重了感染症狀而不治死亡。

三、1月10日央視網播出，國家醫療專家組專家、北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任醫師、教授王廣發接受記者專訪，他認為按病人病情及擴散情況來看，整體疫情「可防可控」。王本人曾隨國家衛健委專家組前往武漢，後遭致新冠肺炎感染，直接被事實打臉。

四、據各國媒體披露，1月7日，習近平主持召開了中央政治局常委會會議時，就已經「對新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作提出了要求」，而直到1月23日淩晨兩點，武漢才開始封城。是否貽誤了2周的黃金時間？

五、中國是極權獨裁體制，新聞遭遇封鎖，數據不透明。比如：武漢疫情各種恐怖混亂的險況圖片，媒體報導甚少，造成國際警示效應不足。還比如：據國內的信息，雖說武漢封城結束，全國恢復正常的工作與生產，但北京依然是只能出不能進，這背後防備的是什麽呢？沒有公開信息透露。在中國，國家掌握在中共統治者手裡，而統治者又有著自身的特殊利益，整個疫情中，據說中共高級官員中遭感染者微乎其微，這又說明了什麽？

總而言之，中國政府是有責任的，應該對疫情全球傳播，要有反省與檢討！

可喜的信息是，德國、中國的新冠疫苗已進入第一批自願者臨床試驗。我深信人類一定能戰勝新冠病毒，祝福與希望世界各國，早日戰勝疫情，恢復社會常態！