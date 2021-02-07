葉怡均分享她接觸說唱藝術到拜師學藝的過往，就是一段精彩的故事。圖／蔡嘉瑋

葉怡均涉獵說唱藝術逾30年，精通相聲與評書，是當代首屈一指的女性說唱藝術家。近年她將重心移往桃園，推廣兒童藝術教育，並期許這些幼苗經過啟發，未來能綻放出一朵朵精彩的曲藝之花。

說唱藝術又稱曲藝，包含相聲、評書、快板書與鼓曲4種藝術類別。在台灣，從事說唱藝術的女性表演者十分稀少，但葉怡均憑著不服輸的精神與過人的執著，在舞台上找到自己的定位，成為聞名海內外的曲藝家。

機緣巧合 激起相聲潛能

在大學校園講座偶然接觸傳統說唱藝術的葉怡均，看著舞台上僅有兩人卻能逗笑全場的表演，深深地著迷。演出結束後，她鼓起勇氣毛遂自薦，從寫相聲段子開始，自此踏入說唱藝術的世界。「當時有場演出臨時缺少相聲演員，前輩讓我上台嘗試。」逐次累積登台經驗，開發出葉怡均的相聲潛力，更因此拜入台灣第一代相聲大師陳逸安門下，成為早期專職從事相聲演出的女性演員。

葉怡均在2005年接下台北曲藝團文教部執行長職務，致力發揚說唱藝術文化。當時評書藝術在台灣幾近失傳，她卻在著名評書藝術家田連元訪台演出後，毅然決然飛赴瀋陽帶藝拜師，「我想好好學起來，讓評書在台灣落地生根，甚至開創出在地藝術風格。」



2020年在南崁兒童藝術村推出「崁崁兒談─12生笑」演出。圖／擷自崁崁兒談─12生笑臉書

研究傳承 延續台灣說唱藝術

學成歸國後，葉怡均成為台灣評書界第一人，但她從沒忘記讓評書「落地生根」的承諾，她與台北曲藝團將說唱藝術融入國文教學，透過相聲、評書與竹板等，讓三國志、水滸傳、西遊記等經典文學變得更加詼諧有趣。

她在舞台上發光發熱，也以相聲為研究主題攻讀學位，把對說唱藝術的熱情延伸至學術領域。面臨文化傳承危機，她思索如何運用所學，將說唱藝術向下紮根，除了改編國語文教材，還規劃適合孩童欣賞的曲藝橋段，像是2020年在南崁兒童藝術村推出「崁崁兒談─12生笑」，運用相聲、快板和說書，帶給孩子充滿歡笑的午後時光。



2020年在南崁兒童藝術村推出「崁崁兒談─12生笑」，葉怡均運用相聲、快板和說書，帶給孩子充滿歡笑的午後時光。圖／擷自崁崁兒談─12生笑臉書

落腳桃園 深耕兒藝教育

「我一看到兒藝村裡的小劇場，就覺得這邊好適合曲藝演出！」葉怡均笑說，2020年在桃園市政府文化局協助下，她與台北曲藝團進駐南崁兒童藝術村，童心未泯的她，滿腦子都是演出的想法和靈感，她甚至辦起口說藝術夏令營，為在地帶來豐富的藝文氣息。

「我總想著，還可以做什麼和孩子有關的事？」提起接下來的演出與課程規劃，她眼睛閃著光芒，在相聲與評書外，她還想串起客語、台語的表演團隊，在桃園打造語文創生基地。「我想讓語文藝術的愛好者在此匯集，讓說唱藝術在桃園遍地開花！」

※本文轉載自 《桃園誌》No：68