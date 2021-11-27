中華航空先期女機師之一、上海台商包機首航正機師，這些是陳蓓蓓所寫下的飛行史。30年來，不論是面對機師體制或飽受疫情影響的航空業，秉持熱血機師的堅持與自豪的她，持續為所嚮往的那片天空努力奮鬥著。

一談起為何踏進航空業，現任桃園市機師職業工會常務理事、華航機師的陳蓓蓓，自認朝九晚五的上班模式不適合她活潑外向的個性，航空業較彈性的工時及豐富的出國機會，促使她選擇了空服員一職，後來更開啟了她機師的職業生涯。

自我不設限 勇於嘗試成為機師

「其實公司開始招考女性機師的第一年，我並沒有去報考，因為從沒想過要開飛機。」在空服員工作待了一、兩年後，渴望多學些事物的陳蓓蓓，原先考慮出國進修，但受到資深前輩鼓勵，才開始認真思考成為機師這一條路。

「讀書時唸的是商科，成為機師要接觸飛機相關的理科知識，是相對辛苦了些。」陳蓓蓓笑著說，她從來不會因為先天性別或是過去所學就自我限制，一直以來她總保持正向的態度克服每一個關卡，「我願意去嘗試，試了也發現其實是做得到的。」

爭取權利 守護飛上天的感動

當年受訓時第一次單獨駕駛飛機的心情，陳蓓蓓至今仍印象深刻。「眼望湛藍的天空，當下只有轟隆隆的引擎聲及自己，那個感受是很強烈的。」即使今年已屆飛行的第30年，每次起飛的剎那，她還是會因為自己能把這麼一架又大、又重的鐵塊升上天而備受感動。



每次起飛的剎那，總是讓陳蓓蓓感動不已。圖／鄒保祥

這份工作帶給陳蓓蓓感動，也帶給她另一份責任感。「我大可安安穩穩做好我的工作就好，但我想為台灣的航空業盡一份心力。」曾經歷過與外籍機師相比而顯得不公平的薪資、福利，以及機師工作與生活難以兩全的常態，讓她選擇加入機師工會，想替機師同仁爭取應有的權利。「工會追求的是『飛安、健康、尊重』，工會存在的目的，是想讓整體制度更完善。」這段話一直是陳蓓蓓在工會中心心念念，想傳承給後輩的觀念。

疫情衝擊 肩負使命堅持下去

自2019年底，受疫情影響，機師的工作型態有了巨大變化，「我從踏出家門開始就陷入無限循環，一上飛機就關在駕駛艙內，到國外後馬上被送進旅館檢疫，接著再回到機艙繼續上班，飛抵台灣又是另一次的居家檢疫。」每每動輒10至20天，甚至曾經近40天，只能待在不同的小空間裡，陳蓓蓓坦言，確實需要花很多心力調適心情。

陳蓓蓓說，包括自己在內的許多機師，深刻瞭解自身肩負國家經濟動脈的重任。在使命感驅使下，十分辛苦卻仍勉力堅守崗位。「當時才剛隔離結束、前赴機場交班，一聽到這趟載的是疫苗，全場機組員都忍不住歡呼。」就是這份「我願意」的決心，讓陳蓓蓓執飛之路充滿希望的曙光。



從沒想過自己會成為機師的陳蓓蓓，這一待就是30年。圖／鄒保祥

※本文轉載自 《桃園誌》No：77