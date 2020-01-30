在中國設廠，平常忙著賺錢的好友，這次年假期間，和我聊起了台灣的種種。他不是政治狂熱份子，也從未為了投票返台。但這並不代表他不關心台灣。雖然在中國資訊受到屏蔽，但是在工廠，他還是想辦法收看台灣電視，而且經常往來美國和台灣，對台灣的政治非常關心，而且有相當程度的了解。因為是企業經營者，對國家政治的看法，總有一種很務實和合理化的意見。他沒有政黨偏好，也沒也偏激的思想和意識型態。但是對貪汙腐敗，和政客的狡詐，卻特別反感。基本上他是一個正直、誠實、理性、溫和而務實的台灣人。

這次特別值得一提的是，他跟我聊起了台灣少子化的問題。他是來自農家的資優生，是一個謹守傳統的人。是那種過年時會在穀倉貼上『五穀豐收』，也會在豬圈貼上『六畜興旺』大紅春聯的農家子弟。這樣說有點引喻失當，卻可以讓我們稍微了解他的庶民思想的根源。他說他的工廠用了不少台幹。他發現幾乎所有女台幹都沒有結婚，而且都超過50歲，看來是不可能結婚，即使結婚也不可能生兒育女了。有時看著那些台幹晚上加班，忙進忙出忘我的樣子，他為她們感到不忍心。他是一個宅心仁厚的老闆，對這些台幹努力為他工作固然感激在心，但他還是覺得這樣為了工作而不婚的人生是不對的。但是他又不能對她們說。總之是懷著「艱苦心」的一個人。

同婚加重少子化危機

然後他又談到台灣很多不婚、晚婚和不生的現象。他說像台灣這樣一個寶島般的國家，怎麼會走到這個死胡同裡？如果這樣下去，台灣是不是會慢慢凋零甚至衰敗？他認為台灣如果能有4000萬人口，就會是一個中型規模的強國。市場也可大到一個合理的規模，而且中國要侵略併吞我們，也不會那麼容易。他還說他實在搞不懂，為甚麼民進黨和蔡英文，為了討好所謂年輕選民，搞同婚修法？為甚麼年輕人就會支持民進黨的同婚政策呢？為什麼這樣就代表進步？當台灣面臨人口危機的時候，執政者難道不應該更加嚴肅面對這個問題，卻要為了選票而迷失執政的大方向？他說他能夠理解並同情同志的苦衷，但是每次看到世界各國的同志，奇裝異服、赤身裸體嘯聚街頭遊行，對台灣本來純樸而保守的社會風氣和小孩教育，到底有甚麼好處？同婚能增加人口嗎？他不免產生懷疑。他說有一陣子他的工廠發現招工困難。有的員工年紀大了，也賺到一點錢，返鄉以後就不來了。而一胎化政策，使得勞動力缺乏。現在中國改變一胎化政策，允許二胎。一個有14億人口的中國，尚且懂得改變人口政策。為甚麼台灣執政黨卻為了一黨選舉之私，迷失方向？

我提到台灣這2、30年，因為西進而產生經濟停滯。年輕人因經濟壓力而不敢結婚，不敢生孩子。他以自己為例說，他年輕時也曾一度為了奶粉錢無著煩惱。但是為了家庭，為了子女努力拼鬥的日子，現在回想起來，感到特別有意義，特別值得回味。現在年輕人有那麼窮嗎？他說問題的核心是觀念和思想。是一個人對生命、婚姻、家庭、子孫繁延的莊嚴意義和價值觀，有沒有嚴肅思考和認知的問題。他又半開玩笑說，台灣人不可絕種。台灣國家必須繁榮昌盛，要不是年紀實在太大了，他還真想再生幾個呢！我想起農家那大紅春聯，和他開起百無禁忌的玩笑來。