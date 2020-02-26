中國新疆「再教育營」的人權案，已成當下舉世焦點的人權法案，涉及到約百萬的維吾爾民眾，及該地區其他突厥裔穆斯林民眾，他們被強行集中關押，進行所謂的「再教育」，實則是強迫性的意識與精神蹂躪，是嚴重的侵犯公民自由與人權。為此，美國國會眾議院於去年（2019）12月3日，以壓倒性通過了《維吾爾人權政策法案》。去年12月20日，歐洲議會通過涉疆針對性的制裁決議。今年1月8日，美國國會及行政部門中國問題委員會公布年度中國報告，指出北京在新疆拘禁、虐待維吾爾人等的作為，構成了「違反人道罪」，呼籲美國行政部門制裁所涉及的中國企業及官員。

聯合國大樓前舉辦「人權攝影展」

據世維會外交新聞發言人迪里夏提介紹：世維會（WUC）近期組織安排了為期一周的攝影展，主題是：「壓抑、拘留和失蹤——維吾爾族的人權危機」。地點是：1202，日內瓦-瑞士，聯合國大樓前日內瓦破椅子廣場的帳篷內。時間是：2020年2月24-28日，恰逢聯合國人權理事會第四十三屆會議的第一周，屆時將有世界各國領導人和高級官員出席。

維吾爾人權極度惡化

迪裏里夏提指出：維吾爾的人權狀況持續惡化，雖然舉世皆知，但是敢於站出來批評與遏制中國政府違反人道政策的聲音還是很微弱，世維會選擇在聯合國人權理事會會議期間，舉辦「人權攝影展」，旨在向國際社會提供維吾爾人權危機的資料與信息，期望有更多的國家為維吾爾民族的人權發聲與吶喊。

維吾爾人遭受由國家發起的歧視，已有數十年之久，並且被剝奪了最基本的權利和自由。中國政府表面上以安全和防範恐怖主義威脅為名，實則是針對維吾爾族的民風民俗，實施一系列嚴酷的法律法規。

迪里夏提進一步指出：近年來，中國政府的政策已不僅僅只是鎮壓，而是試圖在文化上的徹底同化，即所謂「對維吾爾族的社會改造」，這些政策直接針對維吾爾民族的文化、語言、宗教和民風民俗，及歷史和種族的認同與尊嚴。

冠狀病毒威脅「再教育營」

迪里夏提說到：最近中國爆發的冠狀病毒，影響到整個中國乃至全球，眼下各國各地紛紛嚴陣以待積極防疫，而維吾爾族民眾和被關押在集中營的民眾尤其危險，那裏將是病毒侵害的薄弱死角：一、集中營是高密度的居所，人滿為患；二、衛生條件簡陋；三、營地的醫療條件甚差，難以應對高危險的病毒傳染。

根據自由亞洲電台報道，中國將維吾爾地區的冠狀病毒現狀視為國家機密。正如人們在武漢所看到的那樣，中共的審查制度與中共的統治利益，始終置於人民的生命安危之上。眼下新型冠狀病毒威脅著整個世界，至目前（2月25日）為止，中國確診病例已增至77785例，死亡人數增至2666人。

迪里夏提表示：中國的審查制度，使維吾爾族和其他穆斯林少數民族的生命處於嚴重的危險之中。

維吾爾人面臨雙重打擊

迪里夏提介紹道：世維會已收到許多可靠的報告，稱整個東突厥斯坦的維吾爾族人正面臨著饑餓的危險。據國內信息說明，中國政府已命令東突厥斯坦的每個人都不要離開住所，以遏制病毒的傳播，否則有可能遭到逮捕或進一步懲罰。面對如此嚴峻的病疫威脅，許多維吾爾族家庭同時面臨著食物和其他必需品的不足。他們無法離開住所自行購買或得到補給，而且迄今為止尚未得到地方當局的生活補給支持，使他們處於困境，他們必須選擇，因離開住所而受到逮捕和懲罰，還是繼續留在家裏，面臨饑餓和食物短缺。維吾爾族人正遭受冠狀病毒與政治迫害的雙重打擊。

為維吾爾人吶喊與聲援

迪里夏提強調：世維會組織安排的這次攝影展活動，旨在揭露中國共產黨對維吾爾人的暴行，攝影展將展示有關營地的真實視頻資料和照片等證據，為參觀者提供親臨其境的感受，了解發生在東突厥斯坦侵犯人權的真相，期望引起世界更多的人思考與正義行動！

迪里夏提介紹道：2月26日18:00點，我們將舉行維吾爾美食招待會。我們歡迎與希望那些想要了解更多維吾爾人權危機、並願意提供幫助的人們踴躍參加！