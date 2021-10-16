日本神戶市議員上畠寛弘，在臉書上反對國民黨在台灣發起罷免立委陳柏惟的活動，卻遭老共駐日大使的關切。圖／擷自上畠寛弘推特，民報合成

眼下兩個中國都陷入內亂外患，中共國內有經濟崩潰風險，外面有世界軍事圍堵，起因於中共政權獨裁專制，習近平以經濟不專業壓迫專業，急速想要建立均富國家，消除底層民怨，顧好政權，卻可能因此大翻船，而舊中國政府治理的台灣，則是因為自由民主開放，正遭受老共及島內紅統派攻擊，這群紅色小丑正在台灣賣力演出紅色劇本投名狀。

前日，日本神戶一位市議員上畠寛弘，在臉書上公開反對國民黨在台灣發起罷免立委陳柏惟的活動，他形容這是故意傷害台灣民主，此舉卻遭受老共駐日大使的關切，一件政壇小事，突然演變成國際大事。

沒有人會料到，一開始只是罷免一個台灣小黨立委而已，卻因為老共介入，演變成國際注意的大戲，這也是老共從對台武鬥剛剛唱完，文鬥立即上場的時刻，在台紅色代理人、第五縱隊，在號令下聚集台中，以黑金姿態闖蕩政壇的派系，也不再遮掩，大方介入，罷免邀戰方很顯然有輸不起壓力，紅色、藍色加上地方派閥，三方出錢出力合作，進行毛澤東式的地方包圍中央戰略，終於驚動本來沉默的執政黨高層，逼出小英總統正面迎戰，這是一場老共下棋，統獨兩方在台中的政治遭遇戰。

罷免案老共也來摻一腳

藍色急統派在台中有地方執政優勢，能否針對執政黨，打好這場「假罷免，真鬥爭」的好戲，攸關國民黨的存亡，相對於民進黨而言，戰機騷擾似乎減少，政治戰場早已經兵臨城下，只是這一次國民黨不戴面具了，更不諱言與老共唱和，國共兩黨合作下，把民進黨及民進黨朋友視為敵人。

老共要鬥垮基進黨唯一立委，說穿了只是「項莊舞劍，志在沛公」，在老共眼中，民進黨才是台獨大咖，若能順利罷免陳柏惟，朱立倫等於向老共宣告：反獨促統，初戰成功。

得到中共央視隔海下指導棋，如何以民主顛覆民進黨招術，國民黨深藍如獲聖旨，國民黨在中國內戰中敗北，深知老共的政治作戰可以為師，這是從失敗中領悟，或許，拜老共為師並不丟人，但是歷史將會為這場戰役大書特書，國民黨已經流失靈魂，大步靠向小紅，終於隆重上演這場全黨打一人戲碼。

統派大團結，以拉下基進黨唯一立委，為戰鬥藍祭旗，這是國民黨撕毀民主理性問政，走向野蠻鬥爭的起手式，從國民黨在立法院打架鬧事，把質詢當作鬥爭表演，設陷阱給官員跳，就可以知道：毀掉台灣辛苦建立的民主，才是國民黨任務，任何問話發言，目標就是反對台灣正常發展，破壞台灣保護自己，促使台灣更大步擁抱下跪式投降主義。

國民黨政客搶著立功，因為只要板倒台灣，讓台灣人恐懼獨立，對習近平所宣告的反獨大業，就具有象徵指標意義，對國民黨明年選舉，也可以練兵，更可以為新主席立威，可以說是一石三鳥，也因為如此，從罷免派的舖排、看版、廣告、小部隊市場耳語、抹黑攻擊，這場罷免秀的巨大投資，勝過地方大選的張力，事實已經擺上檯面。

也因為國民黨主席把頭洗了，就有不能輸的壓力，連中共央視都大喇喇介入這場戰役。

過去，在台灣電視上走跳的紅色名嘴，白色覺醒，重新找到北京市場舞台，直接走上央視，大談台灣的民主政治，他們卻忘了：央視背後就是中共黨政軍，由解放軍一手控制，這批人在台灣勇敢批判政府干預媒體自由，卻在被干預的媒體舞台上忘情表演，這批人腦袋就算清醒著，其實也有夠噁心了。

中共對台認知作戰，已經上綱到央視出頭，紅色主子習近平直接發話，不管立委在國會問政成績與事實真相，就是要拉下國防立委陳柏惟，降低獨派在國防委員會力量，藉此阻擋台灣提升國防戰力。

紅色魔爪伸進台灣了，中台灣首當其衝，這是中共挑起的政治戰，目前民調雙方呈現五五波拉鋸戰，但是，保護台灣就從此役開始，在此呼籲愛台灣的公民，勇敢投下反對罷免票，讓陳柏惟再贏一次，教訓共產黨。



作者指出，罷免國防立委陳柏惟的陣營有紅色魔爪的影子。圖／擷自陳柏惟粉絲專業