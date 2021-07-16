美國智庫蘭德公司報告指出，中國對盜竊外國武器開發的知識產權的依賴是阻礙中國武器研發能力提升的一個根本問題。示意圖／擷自新華網2021.5.3

美國智庫蘭德公司在一份剛發布的報告中指出，過去幾十年來，中國在武器研發方面採取了許多有效措施，縮小了中國與世界先進水準的差距。但是，中國建立在盜竊它國軍事技術基礎上的研發體系使之難於實現突破，趕上世界頂尖軍事技術。

這是蘭德公司在7月15日公布的一份最新的研究報告中對中國軍事研發能力作出的一個判斷。報告對俄羅斯與中國的武器研發特點、以及優勢與缺陷進行了系統的介紹和分析。

報告說，中國的武器研發能力近些年得到了快速的提升，這跟中國採取的一系列招攬人才和獲取國外技術的措施密切相關。

多年來，中國政府積極爭取海外留學人員在完成學業後回國工作，這一努力得到顯著的效果。2016年，將近80%的海外留學人員回國。吸引他們回國的原因是國內薪資水平的提高和其它激勵機制的完善。

但是，報告指出，這些年輕人缺乏管理經驗，不能勝任大型系統整合項目的管理工作，缺乏製造高端技術產品的能力。為了解決這個問題，中國採取的辦法是增加投資，收購外國技術以及和外國建立合資伙伴關係。這樣做既可以提高低層次技術人員的業務水平又能讓國內專業人員獲得更多機會，了解外國的先進技術。

報告指出，中國對盜竊外國武器開發的知識產權的依賴是阻礙中國武器研發能力提升的一個根本問題。盜竊外國知識產權雖然可以在短期提高其競爭力，但這也使中國的武器發展水平與外國先進水平之間一直保持著若干年的差距。

中國這樣的照抄模式很容易助長逆向工程（從外國產品倒推其製造程序）而犧牲基礎性的研發工作。不過，蘭德報告說，中國已經開始彌補這一缺陷，具體做法是從2010年以來大幅度增加研發經費，每年的增幅接近15%。

報告說，這又引起另外一個問題，就是這些研發活動都集中到國有企業手中，使這些企業變得更加龐大，這與中國發展市場經濟的方向背道而馳。就規模而言，報告說，全球營收最高的22家國防公司中，美國最多，占有9個，而中國排名第二，占有8個位置。

蘭德報告說，從總體上看，中國的努力解決了一些研發方面存在的老問題，在某些領域，如彈道導彈方面，中國的研究人員取得了「實質性的成果」。但在另外一些領域，如飛機等，中國所取得的進步不過是延續過去幾十年抄襲模式得到的自然積累而已。

報告的結論是，解放軍解決了許多技術障礙，但是這種進步基本上是通過盜竊知識產權、採購和合資企業等方式來吸收外國經驗和外國技術的結果。中國人民解放軍在自主創新和縮小與國際先進水平的技術差距等方面舉步艱難。中國在高端晶片、潛艇靜音和飛機發動機製造等許多方面依然難以有所突破。

報告指出，中國軍方決心要攻克這些技術障礙，它就必須首先解決在管理和質量保證等方面存在的機構效率低下和諸多障礙。這些問題在繼續阻礙著中國研發能力的提升。