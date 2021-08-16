2020東京奧運，台灣代表隊奪得2金4銀6銅的佳績，最讓人欣喜的是，年輕一代的選手，能頂住壓力、自信、有靈性、能動腦筋、不呆板，呈現很不一樣的風采。示意圖／體育署，民報合成

美國哈佛大學嘉德納（Howard Gardner）教授，累積其在認知科學的研究，於1983年提出有別於僅強調語言、數理邏輯和空間等三項傳統智力（一般稱為IQ）的多元智力理論，這項革命性的創見，新增了六項智力：（一）運動、戶外活動、舞蹈、健身等肢體動感；（二）音樂、音準和節奏感；（三）易於瞭解別人，善於處理人際問題；（四）認識自己、無須別人督促也能時常自省；（五）自然主義者的心態、喜歡動植物和大自然；（六）能使用集體價值觀和直覺來理解他人和周遭的世界，重視「存在」的意義。根據研究的觀察，一般人可能僅擁有九大智力中的數項，但傑出的運動員，常具備較多項的多元智力。

2020東京奧運，台灣代表隊奪得2金4銀6銅的佳績，世界排名第三十四，賽會過程全台民眾看得如癡如醉，讓人欣喜的是，年輕一代的選手，能頂住壓力、自信、有靈性、能動腦筋、不呆板，呈現很不一樣的風采，甚且，永不放棄的拼戰與氣勢，足以震懾對手，臉龐更經常帶著燦爛笑容，例如「舉重女神」郭婞淳，挑戰突破世界紀錄之舉不成，倒在台上，一個華麗轉身，臉上依然滿滿笑容，瞬間征服了每一位觀眾的心。郭婞淳也喜歡鋼琴與閱讀勵志書籍，難得的是，郭婞淳經常運用其所得的運動獎金，協助學弟妹、購置救護車，以及關懷偏鄉弱勢。記得她在2017年世大運，挺舉破了世界紀錄，她感動的說：「142公斤是台灣人民幫忙一起舉起來的」，她也說：舉重之於自己的意義，「不只追尋獎牌，更追尋人生的意義」，如此饒富哲理的話語，不就是九大智力中，對於「存在」的最佳詮釋嗎？此外，小林同學一句：「我有資格去評價中國世界球王嗎？」，也已成奧運經典名句。

台灣選手何以有這樣子的成長與轉變，主要是台灣社會之中，意欲藉由運動翻轉人生的狀況已很少見，代之而起的是以天賦、興趣、嗜好做為驅力，再加上訓練有素的努力以及相互的支持而能成就大業，例如：小林同學，從小喜歡桌球，一天七小時的訓練，當非易事；小戴連續打敗泰國與印度的對手，但因其溫暖的舉動，對手也成為她的好朋友，更是一種認識自己與瞭解他人的具體表徵。

追求均衡發展創造人生各種可能

再以成立八年的中央大學紅襪社區棒球隊（學校）為例，成立宗旨在於開創一般傳統校隊之外的棒球運動訓練模式，從國小階段開始，提供小選手不一樣的培養方式，不做大量的訓練，也讓小選手體認運動不是他們的全部，期望孩子在各方面皆能均衡發展，創造人生各種可能。因此，強調親子共學，孩子參加棒球隊不只是運動，也是家庭一起來的教育。另外，球隊訓練必須有效率，以節省時間，並能因應孩子的個別需求。然而，小選手在球場上的表現與一般科班選手相較毫不遜色，部分紅襪校友到高中階段，還能入選科班校隊，今年更有三位高中畢業校友，如願進入國立大學就讀，另有一位要遠赴美國的大學就讀，充分展現學生的多元智力。實際上，政府或民間多年來，為運動付出極多的心力與財力，倘能善加運用多元智力，讓各項運動的選手適才適所，發揮所長，台灣的運動紀錄必然持續攀升。