布勞德（Bill Browder） 也接到英國外交部的警告可能面臨逮捕並被引渡到香港的風險。圖為布勞德於2016 年 3 月在多倫多的俄羅斯領事館前對抗議者發表談話。擷自維基百科，公有領域

英國政府警告幾名英國公民說，他們可能面臨逮捕並被引渡到香港的風險。與此同時，越來越多的人擔心中國在香港實施的國安法的觸及範圍。

中國2020年6月通過了國安法，對香港幾個月的反政府抗議做出回應。北京稱這部法律是恢復香港秩序並保護民眾權利所必要的。批評人士說，這部法律限制了基本的民主自由，目的是壓制政治反對意見。這部法律實施以來有140多人被捕，包括議員、活動人士、記者和媒體負責人。

被捕人員之一、反對派活動人士李宇軒（Andy Li），2020年被控勾結外國。在此之前，他據稱遊說外國政府制裁香港和中國。

李案的法庭文件提到了幾名英國公民。英國政府本月早些時候聯繫到他們，並警告說，如果他們前往與香港有引渡條約的任何一個國家，就可能被捕並被引渡到香港。

美國出生的英國公民布勞德（Bill Browder）是英國外交部聯繫到的至少5人之一。他成功爭取到幾個國家對人權侵犯者實施馬格尼茨基的制裁。

布勞德星期一對美國之音說，他的參與源於遊說。

他說，「具體而言，我的名字被提及是因為我與不同的人討論了對涉及壓制民主的香港官員實施馬格尼茨基制裁，」「英國外交部官員在提醒我說文件中有我的名字後對我指出，中國國安法不僅僅用於國內的香港居民；它適用於世界上任何地區的任何人。我猜他們聯繫我，是為了警告我可能為參與這些討論而遭受中國政府的某種迫害的事實和可能性。」

布勞德已經面臨俄羅斯幾次通過國際刑警組織試圖逮捕他並將他引渡。布勞德說，這些指控顯然是出於政治動機，但他依然面臨旅行的限制。

布勞德說，「我集本把我的旅行控制在『法治』國家以內。所以，舉例說我即使在南非有一個房屋也不會前往南非，因為南非不是一個法制國家。但我可以前往德國，無論德國有什麼樣的條約，因為我知道法庭在政治動機的案件中不會把我交給俄羅斯或中國。」

中國沒有對英國政府的警告置評。有十幾個國家與香港有引渡條約，包括印度、南非和葡萄牙等。有幾個國家在香港實施國安法之後撕毀了與香港的引渡條約。這些國家包括英國、美國、澳大利亞、德國和法國。

英國親民主活動人士裴倫德（Luke de Pulford）上星期也被英國外交部聯繫到。他的名字也出現在李宇軒的法庭起訴文件中。他對美國之音說，英國應該對北京強硬。

他最近對美國之音說，「這的確是悲哀的起訴，體現英國在中國面前的退縮。我們現在面臨的局面是，英國未能兌現對港人的承諾，現在又說他們不能前往第三國，因為可能會被捕。他們可能被引渡到中國。」

中國在1984年簽署的「中英聯合聲明」中保證依據基本法維持香港自治和「一國兩制」的原則。

英國政府在一份聲明中對美國之音說，「英國在香港的問題上不會假裝沒看見，我們不會躲避我們對港人的歷史責任。我們作為聯合聲明的共同簽字方將繼續支持香港人民，指出違背他們自由的行為，並讓中國履行國際義務。」



英國親民主活動人士裴倫德（Luke de Pulford）。圖／擷自維基百科，公有領域