美國國立衛生院旗下的國立過敏與傳染病研究院主任弗契（Anthony Fauci）在2020年1月31日於美國華盛頓白宮舉行的新聞發佈會上向記者介紹了特朗普政府為應對中國冠狀病毒疫情所做的努力。圖／擷自美國之音

美國衛生官員周二表示，預計將在六週內開始對一種新型冠狀病毒疫苗進行人體實驗，以確定疫苗是否有助於抑制爆發於中國的這種流行病。

美國國立衛生院旗下的國立過敏與傳染病研究院主任弗契（Anthony Fauci）在發布會上表示：「我們至少準時，甚至可能會更好。」

川普政府週一要求國會撥款25億美元，用以應對迅速傳播的新冠疫情，包括用於疫苗的約10億美元。

美國國立衛生研究院一直在與生物技術公司Moderna合作，利用當前的冠狀病毒株開發疫苗。弗契表示，這種潛在的疫苗被證實可以觸發老鼠的免疫應答，證明疫苗可以對抗這種病毒。

儘管外界對疫苗上市的期望很高，但衛生專家表示，開發疫苗是一項複雜的工作，可能需要數月甚至數年的時間。在研究人員開始人體試驗之前，他們必須對病原體有充分的了解並找到足夠的志願者。

弗契指出，疫苗可能不會在未來幾個月解決問題，而是我們擁有的一個重要工具。他表示，這種病毒有可能是季節性的，因此可能像流感一樣在天氣轉暖後消退。

目前還沒有有效的方法來治療新型冠狀病毒患者。在過去的兩個月裡，這種病毒已在全球造成2700人死亡，超過8萬人確診，其中大部分發生在中國。

美國疾控中心表示，美國已經有57例確診病例，其中只有兩例是通過人際接觸感染病毒。

週二早些時候，美國疾病控制與預防中心表示，新型冠狀病毒可能在美國爆發，美國人需要為日常生活受到干擾做好準備，包括學校停課、在家工作和醫療推遲。

美國疾病控制與預防中心國家免疫和呼吸疾病中心主任麥斯尼耶（Nancy Messonnier）在一個媒體簡報會上說：「問題不在於這種情況是否會發生，而在於這種情況何時會發生，以及這個國家有多少人會患上重病。」