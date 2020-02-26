美國衛生官員周二表示，預計將在六週內開始對一種新型冠狀病毒疫苗進行人體實驗，以確定疫苗是否有助於抑制爆發於中國的這種流行病。
美國國立衛生院旗下的國立過敏與傳染病研究院主任弗契（Anthony Fauci）在發布會上表示：「我們至少準時，甚至可能會更好。」
川普政府週一要求國會撥款25億美元，用以應對迅速傳播的新冠疫情，包括用於疫苗的約10億美元。
美國國立衛生研究院一直在與生物技術公司Moderna合作，利用當前的冠狀病毒株開發疫苗。弗契表示，這種潛在的疫苗被證實可以觸發老鼠的免疫應答，證明疫苗可以對抗這種病毒。
儘管外界對疫苗上市的期望很高，但衛生專家表示，開發疫苗是一項複雜的工作，可能需要數月甚至數年的時間。在研究人員開始人體試驗之前，他們必須對病原體有充分的了解並找到足夠的志願者。
弗契指出，疫苗可能不會在未來幾個月解決問題，而是我們擁有的一個重要工具。他表示，這種病毒有可能是季節性的，因此可能像流感一樣在天氣轉暖後消退。
目前還沒有有效的方法來治療新型冠狀病毒患者。在過去的兩個月裡，這種病毒已在全球造成2700人死亡，超過8萬人確診，其中大部分發生在中國。
美國疾控中心表示，美國已經有57例確診病例，其中只有兩例是通過人際接觸感染病毒。
週二早些時候，美國疾病控制與預防中心表示，新型冠狀病毒可能在美國爆發，美國人需要為日常生活受到干擾做好準備，包括學校停課、在家工作和醫療推遲。
美國疾病控制與預防中心國家免疫和呼吸疾病中心主任麥斯尼耶（Nancy Messonnier）在一個媒體簡報會上說：「問題不在於這種情況是否會發生，而在於這種情況何時會發生，以及這個國家有多少人會患上重病。」