太魯閣號失事，造成嚴重的傷亡，習近平隔了一天，才發文慰問，但是，當天中共戰機仍然有15架次，進入西南航空識別區，進行威嚇動作，中共短暫的善意立即被打消，台灣人依舊一片罵聲，更不用說，至今尚未聽到中共發動對台灣捐款，相較台灣救助中國四川汶川地震災難，可以說中台兩個政權「善惡可判」，惡質中共口口聲聲希望恢復交流，但是，說一套，做一套，也讓善良中國人蒙羞，所謂「一家親」根本就是口號。

灰色地帶戰爭已經開始

其實，為了拿下台灣，顯示自己是正統，進一步征服世界，利用一手戰，一手和，本來就是中共對台戰略的運用，從戰爭角度來看，中共早已經對台發動「準戰爭」，這場戰爭遊走在非法邊緣地帶，又稱為灰色地帶戰爭，闖入「航空識別區」就是灰色地帶，認知作戰裡面的法律戰，把非法變合法，二來可以消耗台灣軍備，對飛行員疲勞轟炸，等待台灣軍隊犯錯。

灰色戰爭的第二戰場就是媒體，老共擅長利用假訊息，介入台灣政治團體，收買台灣人做滲透前鋒，發動反面訊息，以及網軍駭客的入侵，情資的盜取，遇到台灣出現社會事件，就用語言分化社會，破壞台灣的團結，鼓動人民不要相信政府，這一次脫軌事件，就看到網路上帶風向網軍，阻擋捐款。帳號多數來自中國，少數是在地傻瓜，其目的就是攻擊政府，達到降低台灣抵抗中共意志，培養更多在地的統派，減低台灣拒統的力道，這一切行為總和來說，就是現代戰爭的「無限戰」，沒有煙硝味道的戰爭。

因為無煙硝戰爭已經開打，老共也很自信可以不用導彈拿下台灣，因此，儘管外國觀察家或美國智庫認為老共解放軍動作頻頻，台海開戰時間已經逼近，可是，多數台灣人並不如此看待，根據「台灣戰略政策協會」調查有63，3%的人民，不認為台海會掀起戰爭，這種觀點差異，也令老外不得其解，歐洲媒體也發出疑問，「戰火威脅下的台灣，為何如此淡定」，畢竟，老外是局外人，台灣人才是處於戰火威脅中的局中人，這種威脅更長達70年，台灣人表現平靜，歌舞昇平，並不是台灣人不怕戰爭，而是台灣人認為老共發動這場結束內戰的戰爭，並無必要，國共內戰輸贏早已經決定，國際上也不反對中共政權代表性，中共洗腦中國人非拿下台灣不可，其實，理由並不充分，多數中國人也認為無此必要，斬草除根是古代思想，現代人知道，窮寇莫追，因為狗急會跳牆，留下自由民主台灣繁榮發展，對中國有百利無一害。

中共開戰不會穩贏

其次，外部客觀國際環境也顯示，老共侵略台灣是孤軍作戰，不會有同盟國助陣，而國際上反抗共軍，是包含美國等好幾國軍力，眼下就有美日台澳聯軍，也讓台灣人認為老共若輕啟戰端，失敗甚至亡國可能性很高，開戰當天，更是台灣永遠離開中國那一天，就算老共是勝利一方，中國也勢必遭到重傷，需要災後重建，結果就是收穫一片廢墟島而已，還遺留百年中台兩民族仇恨，老共算一算，值得嗎？

孫子兵法來自中國，老共肯定最善用「不戰屈人之兵」，國共內戰就是如此，國軍投降人數比戰死多太多，可見不是老共戰功厲害，而是老共騙術厲害，用欺騙，用收買，用滲透，讓國軍倒戈，所花費金錢肯定比打仗便宜，戰爭損失的人命，價格就難以計算，更不用說一顆導彈的價格是幾億起跳，如果能買，能騙，能滲透，能依靠選舉方式拿下一國政權，而且不會累績下生死仇恨，請問何必打仗？

第三，如果習近平是聰明人，有心拿下台灣，首先要做的事就是討好周邊國家，甚至討好美國，日本，澳洲，而不是反其道而行，把這幾個國家全部得罪，逼得這些國家甚至全世界，幾乎全部反對中共，這樣的「天下圍中」的環境，如同清末當年義和團濫殺歐洲傳教士，鬧下很多教案事件，逼到歐洲人聯合起來修理中國的所謂八國聯軍，義和團就如同今天的小粉紅，喊打喊殺的下場就是替中共樹立敵人，禍害中國而已，最後真正起來收拾義和團的就是清朝政府。習近平喊戰爭，要武統台灣，多數唱和聲音來自戰狼小粉紅，以及環球黨媒，這類牙牙學語的人，很大部分是義和團喊爽而已，距離真實實現，恐怕永遠不可能，所以台灣人不是害怕與否問題，而是早就看穿中共恐嚇伎倆。



外國觀察家或美國智庫認為老共解放軍動作頻頻，台海開戰時間已經逼近，可是，多數台灣人並不如此看待，令他國不得其解。示意圖／擷自國防部、Pixabay，民報合成