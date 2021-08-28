石川「台灣在地文化」話說滿清政府派施琅結束鄭氏王朝後，清朝「逐水令」等共六道禁令一發布後，所有在台灣的漢人通通被趕回唐山了...

眾所皆知的俗語「有唐山公沒唐山媽」而台灣原本就有原住民住在這裡….

廣播教父石川「台灣在地文化」四分鐘與談列舉清朝發布的六道禁令。話說滿清政府派施琅結束鄭氏王朝後，清朝「逐水令」等共六道禁令一發布後，所有在台灣的漢人通通被趕回唐山了。

台灣祖先不是攏從唐山來！「我們流著不同的血液」！國際知名血型專家、被尊稱為「台灣血液之母」的林媽利教授2010年出版的DNA研究著作揭開「台灣各族群身世之謎」。平埔族沒有消失，只是溶入「台灣人」之中：85%的「台灣人」帶有原住民的血緣。

舊石器時代50000〜5000年前的台東長濱文化是目前台灣發現最早的史前文化。「世界南島語族源自臺灣」！5,000多年前，從臺灣開始向東南亞與太平洋島嶼遷徙擴散。從語言、考古、基因、及構樹等各種研究探討證實南島語族的起源，發現過去近半世紀以來的相關研究成果，大都指出臺灣就是南島語族的起源地。原住民族委員會日前(2021/8/17)今(17)發表「南島起源」新書，澳洲考古學家貝爾伍德(Peter Bellwood)教授主要研究東南亞、大洋洲考古，他說，語言學家一致認為，臺灣是追溯南島語言最古老的地點， 學者更進一步指出，南島語族的遷徙是人類歷史上最偉大的篇章，應該收錄於世界歷史的教科書中。

1683施琅攻台。清康熙採納施琅建議始在1684年將台灣納入版圖。石川「台灣在地文化-漢人為何到台灣來」四分鐘與談列舉清朝相繼發布的六道禁令。

第一道命令，就是那時從唐山過來台灣，像從福建過來台灣的人，全部要回去本籍，不可留在台灣。

第二道命令「過番」，就是「禁渡令」，禁渡令的用意就是禁止那邊的人來台灣、通通不能過來，雖有偷渡過來的，但人數不多。

第三道命令「入番」禁止唐山來的漢人，禁入他們的地盤，那時說的生番就是最早原住民。

「漢人進入台灣，有人說乞丐趕廟公，將原住民趕去山頂，霸佔人家的田園、霸佔人家的某子。」

第四道禁令，禁止帶妻小來台灣，簡單說就是家族不准來。官員同款不准攜家帶眷來。所以，阿媽攏不是唐山來(沒有唐山媽)。清朝直到乾隆26年才開放。但真正娶某娶子整個家庭來(台)的非常的少。

第五道禁令，「禁止娶原住民」這是乾隆二年頒布的，那時候是1737年禁止漢人來台灣娶台灣某。禁令規定按呢想，福建來的漢人不准娶番婆，違反規定者不但要馬上離婚，還要杖打一百。

第六道禁令，「逐水令」，這道命令一發布後，所有在台灣的漢人通通被趕回唐山。這段歷史記載，證明咱台灣不是祖先從唐山來的。也非移民國家。

石川結語說：(過去)因為寫歷史的人歪曲歷史。假造事實，使咱一直生活在一個錯亂矛盾的歷史情景，茫茫渺渺不清不楚…..

※完整內容翔如微如微微校廣播網影音

台灣在地文化-漢人為何到台灣來 (石川錄製)

(90) 台灣在地文化-漢人為何到台灣來 (石川錄製) - YouTube