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每日國際焦點

英國首相強生表示英國19日後將解除絕大多數防疫管制，口罩、社交距離、聚會人數上限等防疫規定都將大部分取消，詳細規定12日將再檢討。

以色列發表報告指出受印度變種病毒影響，施打輝瑞BNT疫苗預防感染與症狀的防護效力降至64%，但預防住院與重症的防護效力仍高達93%。

中國繼打壓滴滴之後，繼續宣布調查「BOSS直聘」人力平台母公司看准，以及數位貨運平台「運滿滿」與「貨車幫」合併而成的江蘇滿運軟件科技，兩家同樣在美國上市。

友邦史瓦帝尼政府派軍鎮壓人民抗爭引起人權團體聲稱20死，王國政府邀請南部非洲發展共同體來做事實調查。

日本

熱海土石流尚有24人失蹤，已超過救援黃金72小時。已知4死。

南韓

海洋漁業部表示海運產業中小企業只要簽訂長期合約，可得到最高20%的補貼。此為南韓發展海運產業政策的一環。

北韓

金正恩以無力解決糧食危機開除數名官員。北韓2020年糧食生產下降5.2%。

澳洲

中國哭訴澳洲破壞中國對太平洋島國的疫苗外交。

紐西蘭

亞馬遜設立澳洲分部amazon.com.au也對紐西蘭提供服務，將對紐國通路業造成長期影響。

印尼

因應疫情擴散，財政部長Sri Mulyani Indrawati表示將提高醫療預算至193.93兆印尼盾(133.9億美元)。

菲律賓

C130墜毀的30年來最嚴重空難，最終有49軍人殉職3平民死亡，政府啟動調查。

馬來西亞

因應國王呼籲，總理慕尤丁表示將國會自26日起召開5日特別會議。

新加坡

將進行2019年提出的開發南海白礁計畫，將建設導航系統、直升機平台、海水淡化廠、通信塔與廣播站。

越南

第一批90萬劑輝瑞BNT疫苗7日將抵越南。越南預計第三季將到貨300萬劑，第四季到貨2700~2800萬劑。

泰國

政府文件外流，要求泰國醫護人員追加施打mRNA疫苗，亦即暗示科興疫苗無效。

沙沒巴干5日發生工廠爆炸引發大火燒毀70棟房屋15小時後才撲滅。

緬甸

施壓外國電信公司後，又規定電信公司高層未經允許不得離境。

中國

繼打壓滴滴之後，繼續宣布調查「BOSS直聘」人力平台母公司看准，以及數位貨運平台「運滿滿」與「貨車幫」合併而成的江蘇滿運軟件科技，兩家同樣在美國上市。

印度

Panacea生技獲印度政府准許生產俄國史普尼克V疫苗。規劃年產能1億劑。

巴基斯坦

阿富汗邊界附近，民兵攻擊哨點殺害3名士兵。

阿富汗

政府軍計畫在北部對塔利班發動反攻。

歐盟

歐元區6月產業復甦15年最快，綜合採購經理人指數自5月的57.1大增至59.5。

英國

首相強生表示英國19日後將解除絕大多數防疫管制，口罩、社交距離、聚會人數上限等防疫規定都將大部分取消，詳細規定12日將再檢討。

法國

藥廠賽諾菲與英國葛蘭素史克合作的重組蛋白疫苗預期將可在12月上市。

德國

將放寬對英國、印度、俄國、葡萄牙、尼泊爾的旅遊管制。

葡萄牙

觀光勝地馬德拉島將允許接種歐盟承認以外疫苗者入境，歐盟疫苗護照僅承認輝瑞BNT、莫德納、阿斯特捷利康、嬌生。葡國本土同樣僅承認歐盟承認的4種疫苗，但馬德拉島自治區打算增加承認中國的科興疫苗與印度的Covaxin。

俄羅斯

立法規定僅俄國國產可自稱香檳，外國進口要標示為氣泡酒，引起法國香檳業者大怒呼籲停止出口俄國抵制。

挪威

最大退休基金KLP表示停止投資法國阿爾斯通、美國摩托羅拉為首的16家公司，聲稱這些公司與以色列於約旦河西岸屯墾有關。

荷蘭

國王與王后抵達柏林訪問德國3天。

盧森堡

首相Xavier Bettel染疫重症缺氧住院。

塔吉克

因應阿富汗部隊逃離國境進入塔吉克，動員徵召後備部隊。

美國

邁阿密倒塌大樓已拆除，死亡人數增至28，仍有117人失蹤。

加拿大

英屬哥倫比亞有199場野火延燒，2/3失控，其中46場是近2日起火。東部消防人員前來支援。

墨西哥

能源部將Zama油田判決給予墨西哥國營石油公司。美國Talos能源、英國Premier Oil ；德國Wintershall DEA聯盟，於2017年發現Zama油田，投資3.25億美元。墨國此舉引起Talos強烈抗議。

智利

法國能源大廠Engie智利分部，獲授權於安托法加斯塔開發2個複合能源計畫，結合太陽能、風能與儲能，發電容量各為920百萬瓦、532百萬瓦。

以色列

談妥與南韓交換疫苗，將提供南韓70萬劑將到期的輝瑞BNT疫苗，交換同樣數量9~10月到貨的輝瑞BNT疫苗。

發表報告指出受印度變種病毒影響，施打輝瑞BNT疫苗預防感染與症狀的防護效力降至64%，但預防住院與重症的防護效力仍高達93%。

沙烏地阿拉伯

將投資超過5000億沙烏地里亞爾(1333.4億美元)於交通基礎建設，將沙國打造為全球交通與物流轉運中心。

衣索比亞

通知埃及藍尼羅河復興大壩開始注水。

奈及利亞

卡杜納州Bethel浸信會高中5日遭武裝歹徒闖入綁架學生，150名學生下落不明。2020年12月以來這已是第10起大規模學生綁架事件。

突尼西亞

偷渡船翻覆21死，為2日來連續發生第二起。

馬利

法國決定恢復與馬利的聯合軍事行動。先前因政變暫停。

史瓦帝尼

政府派軍鎮壓人民抗爭引起人權團體聲稱20死，王國政府邀請南部非洲發展共同體來做事實調查。

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