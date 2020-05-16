地獄是黑暗的，天堂是光明的，所以聖經說：「向有光的地方行去」，勸慰世人應該時時刻刻心向光明。

寫《古拉格群島》被放逐到美國的蘇聯作家索忍尼津，踏上美國大地，說了第一句話：「原來自由的空氣中有花的芳香」。

我對光的私人體驗，是一場生與死的體驗。

新加坡遭遇水難

有一年，我到新加坡聖淘沙度假，我住的酒店距離沙灘只有幾百公尺遠，有一個晚上，我因為無法睡覺，就一個人走到沙灘散步，南洋的晚風徐徐吹來，我一時玩性大發，立刻下水夜泳起來，其實，我不是不會游泳，只是忘了危險就在身邊，突然一個瘋狗浪向沙灘襲來，我被捲到很遠的海中央，把頭伸出來，往水面周圍探看過去，酒店的燈火幾乎已經遠在天邊，我知道我已經遠離酒店的範圍，原來是大退潮時間，我的身體被捲到遙遠的海中央，黑暗中四顧茫茫，我只記得一段時間過去，我已經失去體力，好幾次向岸上努力泅泳，又被大浪打回大海，最後體力漸漸不支，終於慢慢沉入大海，我的記憶中，海中心是黑暗的，我的身體載浮載沉，內心不斷提醒自己，不要睡著，必須保持清醒，向有光的地方泅去，不知道經過多久，我沉入黑暗海底，卻又從黑暗中奔向光明，只記得頭頂上有一束光芒，我最後放鬆了自己，努力向光線游去，當我醒來，卻發現自己躺臥沙灘上，我驚訝到無法言語，原來那一道光拯救了我，我不敢說這是奇蹟，但是，越來越相信人性中光明面，是自我救贖的良方。

有光的地方就有自由，美國獨立戰爭爆發的時候，《常識》的作者潘恩說：「沒有正常人會對腐敗的英國國王屈膝」，因為這是常識，一生相信自由，反對任何威權的班傑明·富蘭克林，被稱為眾多美國創國者之父中最睿智的人，他說：「有自由的地方，就是我的國家」，富蘭克林是美國言論自由先行者，1722年，富蘭克林哥哥詹姆斯，因為文章批判英國政府，被關押，當時16歲的富蘭克林繼承哥哥的《新英格蘭報》，用筆名「沉默善行」寫社論，他說：「沒有思想自由，就沒有智慧，沒有言論自由，就沒有公共自由」。

富蘭克林的事業從創辦《賓夕法尼亞報》開啟，他把報紙視為美國社會啟蒙的工具，他成立「共讀社」，這是美國最早圖書館的型態，後來撰寫《窮查理年鑑》一書，賺到龐大財富，建立賓州第一家醫院，富蘭克林是發明家、創業家、記者、作家、外交家於一身，在英國殖民政府之下，他享受各種榮耀，其實，以他的身分，可以持續做英皇順民，但是，當獨立革命興起的時候，有人問富蘭克林；你選擇站在哪一邊，他說了「自由即是國家」那番話。

富蘭克林選擇了新的美國，可惜，他的大兒子威廉富蘭克林，選擇繼續效忠英皇，當時，威廉富蘭克林是新澤西州州長，這個州長寶座，其實也是父親為他奔走得來。

革命軍最終佔領新澤西州，威廉被依照叛國罪下獄，最後逃出監獄組成反抗軍游擊隊，與革命軍戰鬥，失敗後，最後逃亡英國，從此父子兩途，這是大時代的遺憾。

富蘭克林被視為美國獨立革命運動最大貢獻者，沒有他到法國游說，建立美法同盟，革命不會成功。

美國建國後，富蘭克林希望美國政府對當年武裝反革命者特赦，可惜沒有成功，從此留下對兒子的思念。

我喜歡這個故事，台灣有點像美國當年的命運，面對專制鴨霸的英國殖民政府，美國選擇對抗，同樣，面對鴨霸專制中國，台灣如何選擇，在於台灣人對自由的信念。

感受到台灣自由

前幾天，香港藝人黃秋生對外宣佈：將會移民台灣，消息一出，台灣藝人黃安已經按耐不住，大聲叫囂：「讓黃氏家族蒙羞」，黃秋生一聽，笑笑說：「我又不姓黃」，黃安罵人不做功課，又增加一例，忘了自己也生活在台灣，享受健保，至於黃安目前是否還保留台灣護照，或已經放棄車輪牌，歸化為中國人，那是另一個話題。

黃秋生父親是英國人，這裡不再細訴，以血統甚至成就來說，他也可以選擇歸化英國，因為有兩位雙胞胎兄弟在英國，親人好相聚，但是他選擇台灣，他說：「在這裡感受到自由」，因為這裡是有光的地方。

香港未來前途是否黯淡，恐怕是未知數，也未必每一位港人都有能力選擇移民，我們只能給予留港港民祝福，希望港民早日脫離「中共國」暴政牢籠，但是，比較悲哀的是；有很多台灣人活在光明處，卻選擇走入黑暗，我有點懷疑；他們是地藏王菩薩嗎？