新聞標題【民報】【台灣看天下】向有光的地方行去
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【台灣看天下】向有光的地方行去

 2020-05-16 09:16
香港藝人黃秋生日前在臉書發文並與粉絲粉分享在台灣居家隔離期間的運動影片。圖／擷自黃秋生臉書，民報後製
香港藝人黃秋生日前在臉書發文並與粉絲粉分享在台灣居家隔離期間的運動影片。圖／擷自黃秋生臉書，民報後製

地獄是黑暗的，天堂是光明的，所以聖經說：「向有光的地方行去」，勸慰世人應該時時刻刻心向光明。

寫《古拉格群島》被放逐到美國的蘇聯作家索忍尼津，踏上美國大地，說了第一句話：「原來自由的空氣中有花的芳香」。

我對光的私人體驗，是一場生與死的體驗。

新加坡遭遇水難

有一年，我到新加坡聖淘沙度假，我住的酒店距離沙灘只有幾百公尺遠，有一個晚上，我因為無法睡覺，就一個人走到沙灘散步，南洋的晚風徐徐吹來，我一時玩性大發，立刻下水夜泳起來，其實，我不是不會游泳，只是忘了危險就在身邊，突然一個瘋狗浪向沙灘襲來，我被捲到很遠的海中央，把頭伸出來，往水面周圍探看過去，酒店的燈火幾乎已經遠在天邊，我知道我已經遠離酒店的範圍，原來是大退潮時間，我的身體被捲到遙遠的海中央，黑暗中四顧茫茫，我只記得一段時間過去，我已經失去體力，好幾次向岸上努力泅泳，又被大浪打回大海，最後體力漸漸不支，終於慢慢沉入大海，我的記憶中，海中心是黑暗的，我的身體載浮載沉，內心不斷提醒自己，不要睡著，必須保持清醒，向有光的地方泅去，不知道經過多久，我沉入黑暗海底，卻又從黑暗中奔向光明，只記得頭頂上有一束光芒，我最後放鬆了自己，努力向光線游去，當我醒來，卻發現自己躺臥沙灘上，我驚訝到無法言語，原來那一道光拯救了我，我不敢說這是奇蹟，但是，越來越相信人性中光明面，是自我救贖的良方。

有光的地方就有自由，美國獨立戰爭爆發的時候，《常識》的作者潘恩說：「沒有正常人會對腐敗的英國國王屈膝」，因為這是常識，一生相信自由，反對任何威權的班傑明·富蘭克林，被稱為眾多美國創國者之父中最睿智的人，他說：「有自由的地方，就是我的國家」，富蘭克林是美國言論自由先行者，1722年，富蘭克林哥哥詹姆斯，因為文章批判英國政府，被關押，當時16歲的富蘭克林繼承哥哥的《新英格蘭報》，用筆名「沉默善行」寫社論，他說：「沒有思想自由，就沒有智慧，沒有言論自由，就沒有公共自由」。

富蘭克林的事業從創辦《賓夕法尼亞報》開啟，他把報紙視為美國社會啟蒙的工具，他成立「共讀社」，這是美國最早圖書館的型態，後來撰寫《窮查理年鑑》一書，賺到龐大財富，建立賓州第一家醫院，富蘭克林是發明家、創業家、記者、作家、外交家於一身，在英國殖民政府之下，他享受各種榮耀，其實，以他的身分，可以持續做英皇順民，但是，當獨立革命興起的時候，有人問富蘭克林；你選擇站在哪一邊，他說了「自由即是國家」那番話。

富蘭克林選擇了新的美國，可惜，他的大兒子威廉富蘭克林，選擇繼續效忠英皇，當時，威廉富蘭克林是新澤西州州長，這個州長寶座，其實也是父親為他奔走得來。

革命軍最終佔領新澤西州，威廉被依照叛國罪下獄，最後逃出監獄組成反抗軍游擊隊，與革命軍戰鬥，失敗後，最後逃亡英國，從此父子兩途，這是大時代的遺憾。

富蘭克林被視為美國獨立革命運動最大貢獻者，沒有他到法國游說，建立美法同盟，革命不會成功。

美國建國後，富蘭克林希望美國政府對當年武裝反革命者特赦，可惜沒有成功，從此留下對兒子的思念。

我喜歡這個故事，台灣有點像美國當年的命運，面對專制鴨霸的英國殖民政府，美國選擇對抗，同樣，面對鴨霸專制中國，台灣如何選擇，在於台灣人對自由的信念。

感受到台灣自由

前幾天，香港藝人黃秋生對外宣佈：將會移民台灣，消息一出，台灣藝人黃安已經按耐不住，大聲叫囂：「讓黃氏家族蒙羞」，黃秋生一聽，笑笑說：「我又不姓黃」，黃安罵人不做功課，又增加一例，忘了自己也生活在台灣，享受健保，至於黃安目前是否還保留台灣護照，或已經放棄車輪牌，歸化為中國人，那是另一個話題。

黃秋生父親是英國人，這裡不再細訴，以血統甚至成就來說，他也可以選擇歸化英國，因為有兩位雙胞胎兄弟在英國，親人好相聚，但是他選擇台灣，他說：「在這裡感受到自由」，因為這裡是有光的地方。

香港未來前途是否黯淡，恐怕是未知數，也未必每一位港人都有能力選擇移民，我們只能給予留港港民祝福，希望港民早日脫離「中共國」暴政牢籠，但是，比較悲哀的是；有很多台灣人活在光明處，卻選擇走入黑暗，我有點懷疑；他們是地藏王菩薩嗎？

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