童文薰律師鍥而不捨偵查楊蕙如等網軍，如何在兩岸通吃賺取台灣與中共政府標案。這種網軍使命必達，不擇手段，不分是非。當楊蕙如等這批暗黑網軍和蔡英文合體的時候，這就是台灣民主政治發展的黑暗。圖／畫面擷自童溫層YouTube頻道

台灣選民面對的困境

台灣民主社會主人就是台灣選民。這一次總統大選的3位總統候選人，國親兩黨在國家定位上都是反台獨——反台灣是一個獨立國家；蔡英文民進黨對台灣的國家定位也都跟中華民國與中華人民共和國獨裁政權一樣，他們都在消滅台灣主人的國家意識。面對這樣的局勢，台灣選民怎麼辦？首先，我們分析蔡英文集團過去 12年來，如何從開放的台灣民主社會內部，破壞台灣民主。

破壞民主政黨政治

12年來，民進黨被蔡英文滲透而步步墮落：

一、集權——更改黨內民主決策程序，集權到選舉對策委員會少數人手上，少數人掌握黨內提名權；

二、排除黨內賢與能——黨內參與總統候選人登記費高達500萬，比國民黨200 萬更高，阻礙黨內無權無勢的賢達人士參選。少數人壟斷黨權的企圖，昭然若揭；

三、操縱黨內選舉——這一次民進黨總統提名人競選期，蔡英文不斷修改黨內總統候選人的遊戲規則，不知羞恥到極點；

四、國庫通黨庫——巧立各種政府支出名目，養楊蕙如之流認錢不認人的網軍，抹黑、羞辱理性批判蔡英文政策的人；

五、消滅黨內台灣意識——趕走創黨元老；

六、做掉台灣意識形態的總統候選人——呂秀蓮的連署站被警方驅趕，連署書被劫持。

蔡英文獨攬權力已勝過今日的國民黨；消滅台灣意識形態的意志比今日的國民黨更堅強，手段比今日的國民黨還陰險。蔡英文集團以昔日蔣介石為師，透過威脅利誘手段，掌控民進黨，破壞台灣民主政黨的公開透明運作。

魔鬼網軍吞噬台灣民主

一般樸實人民的「真善美」的對立面，就是擅耍奸詐的政治權貴的「假惡醜」。童文薰律師鍥而不捨偵查楊蕙如等網軍，如何在兩岸通吃賺取台灣與中共政府標案 。

這種這種網軍使命必達，不擇手段，不分是非。當楊蕙如等這批暗黑網軍和蔡英文合體的時候，這就是台灣民主政治發展的黑暗。如今就算楊蕙如躲藏在天涯海角，這一批黑暗網軍仍在運作，他們已經不是什麼商業界的公關公司。最近幾年來他們透過造謠、抹黑、霸凌異議份子，帶領政治風向，無往不利。蔡英文的魔鬼網軍不但破壞了民主制度的理性辯論精神，也破壞了民主政治運作效率，更埋葬了所有台灣人民的未來。

台灣選民絕對不要相信一個擅耍詐術的總統，不要投票給信仰謊話說一千遍就變成真理的總統候選人。

蔡英文網軍是現代的警總

謊話說一千遍就變成真理的始祖是俄國共產黨，中國共產黨也得到真傳。現在以反共出名的蔡英文民進黨；更是青出於藍，她不必進行報禁，不必關押異議份子，不必槍斃反抗份子；蔡英文的網軍就會帶風向，網路上抹黑、羞辱、公審理性批判英明領袖蔡英文的人，讓大家噤若寒蟬。蔡英文網軍的功能，就如昔日的警備總部；蔡英文對付異議份子，就如昔日的蔣介石。

蔡英文加速台灣被統一的速度

統派馬英九執政的時候，他尚顧忌有一個台獨的在野黨。當蔡英文民進黨完全執政，她們也加入反台獨行列；將國民黨設定的國家定位公投障礙提高得更高；這些統派政黨還需要顧忌什麽嗎？沒有台獨政黨制衡統一政黨，台灣被統一的速度只有更快。對台灣選民而言，蔡英文民進黨當在野黨或執政黨有差別嗎？台灣有沒有蔡英文民進黨有什麼差別嗎？是有極大的差別！蔡英文民進黨正在加速台灣被統一的速度。

走向死亡之路

蔡英文民進黨以獨裁手段摧毀台灣民主政黨運作機制，只有蠢蛋還相信蔡英文是英明領袖，在捍衛台灣民主——捍衛台灣選民的主人權利；從她與中共一樣反台獨的政治意識形態，就可戳破了她的反共急先鋒騙術。

所有台灣選民都應該思考一個簡單的關鍵問題：如果美國選民及民主共和兩黨沒有美國國家意識形態，美國民主制度如何可能運作下去？沒有台灣國家意識形態的台灣民主社會，注定分崩離析，走向死亡之路。

毀滅是為了創新

引用經濟學家熊彼得（Joseph Schumpter）的名言「毀滅是為了創新」（Creative Destruction），台灣選民在這一次選舉，應徹底毀滅獨裁性格及反台灣國家意識形態的蔡英文民進黨，不要讓它根深蒂固，不斷坐大。

台灣民主從威權體制不斷往前進步演化的原動力，完全決定於毀滅式創新過程有無受到人為阻礙，例如：對有心競選總統者要求龐大的連署票數、連署方式充滿各種障礙，更提高連署的交易成本；而達1,500萬的保證金，除了權貴，誰付得起？這些都是國、民兩黨在台灣民主發展的歷史過程，對兩袖清風的賢與能，故意豎起的天險障礙，以確保國、民兩黨的政治壟斷地位！德國法庭判決對競選總統者收取保證金是違法，剝奪人民參政權。大家還要繼續支持這兩個政黨嗎？

不論是總統或立委選舉，台灣選民必須以選票毀滅那些壟斷政治，一直想回到過去威權時代的守舊政黨，大家將寶貴的一票投給以台灣人民長期利益為唯一執政目標的新政黨。