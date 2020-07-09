司法院力主參審制，針對十年以上刑事審判，加入國民法官。六位國民法官與三位専業法官合審合判。與陪審制度有別，人民參審的實際影響力相對下降，審理及裁判程序也有差別。示意圖／取自司法院網站

為了陪審制丶參審制，民間推動陪審制團體與司法院針鋒相對，民間團體退一步要求參審丶陪審一併試行，司法院也認為不可行未予採納。司法院提出國民參與刑事審判法（一般稱為參審制）為了凸顯國民參與，更名為國民法官法，欲在立法院臨時會通過，在2023年上路。

推動陪審制，包括民進黨在野時也大聲疾呼，並明文規定。國民黨執政時，2012年提出觀審制，最後無疾而終。民進黨完全執政，推動司法改革，蔡英文第一任總統就職演說，司法改革部分得到最多掌聲。親自主持司法改革委員會，取得不少共同決議，責成相關單位執行，民間也成立監督團體。司法改革包羅萬象，審判制度的變革，當然是核心的問題。

何謂陪審制丶參審制，或是數年前的觀審制，一般人其實並不完全理解。法官之外，另加入人民共同審判，在不少國人對於司法制度丶部分法官不信任狀況，有關民調均六成以上贊成。民間團體推動的陪審制度，在英美法系國家實施超過一百五十年以上。已有52個國家實施陪審制，包括英國殖民統治的香港，最近中國在香港強行實施國家安全法，欲改變香港司法及審判制度。中國大陸係實施參審制，因此有人批評民進黨政府的作為，反其道而行，不可思議。

國人對於陪審制的理解，除了法律基本知識或在英美法系國家居留經驗，泰半來自電影。陪審團丶法院攻防，律師丶檢察官丶被告丶證人等詰問丶辯論。陪審團決定是否有罪，如果有罪，再由法官量刑。陪審團人選丶規範，法官角色，檢察官丶律師丶被告丶證人等與目前法官主審制度，大異其趣。

台灣法律體系引自日本丶德國

大陸法系國家在邁向陪審制，有些調整型態，參審制或觀審制即是。台灣係大陸法系，法律體系引自日本丶德國，不少司法主事者及大學法學教授，均比較熟悉大陸法系及司法制度。台灣司法制度，從大學法律教育丶司法官的考試引進，與英美法系國家不同。包括美國最高法院與台灣司法院的差別，司法院負責司法改革，不少變革措施，包括憲法訴訟法丶大法官法庭等。各級法院的組織改造，其中審判制度，最為關鍵。

司法院力主參審制，針對十年以上刑事審判，加入國民法官。六位國民法官與三位専業法官合審合判。與陪審制度有別，人民參審的實際影響力相對下降，審理及裁判程序也有差別。為了強調人民參審，法律名稱改為國民法官法，但是民間團體仍然希望引進陪審制，並與參審制一併試行。

陪審制丶參審制，何優何劣，見仁見智，涉及範圍廣泛，法律專業也非一般人民充份掌握。司法是正義的最後防線，攸關人民的權利，因此不論是否有親身體驗，人民對於司法問題十分重視。透過媒體丶親友或個人，對於當前司法評估，反映在各種民意調查及行動。如何用比較易解的文字說明各種司法改革方案，在民主多元社會，共同討論集思廣義，取得較佳成績。