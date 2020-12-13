陳寶輝，1930年出生於高雄市，1957年畢業於國立臺灣大學醫學系，他的父親很希望他返鄉開業服務鄉親，為他準備了一棟透天店面，但他覺得在台北可以學到更好的醫術，選擇進入台大醫院服務，在台大內科從住院醫師、總醫師到主治醫師，受到宋瑞樓教授的指導，對腸胃鏡的檢查頗有興趣，並聽宋教授指引要去日本學習第一流的內視鏡檢查技術。1963年轉任台北市立仁愛醫院內科主任。在那個年代，美國發展的內視鏡非常硬，只有日本發展出軟式的纖維內視鏡，並在世界內科醫學會中發表。有感於病人接受腸胃檢查猶如吞劍，1968年自費赴日進修，兩年後自日本引進纖維內視鏡回臺，訓練無數醫師使用，提升診斷技術，讓仁愛醫院腸胃科聲名遠播，開創台灣消化內外科新頁。他將技術傳授，桃李滿天下，被譽為台灣內視鏡之父。

早期台灣罹患腸胃潰瘍、癌症病患多，陳寶輝將內視鏡推廣應用於診斷食道、胃、十二指腸疾病，後續專攻用胃內視鏡早期診斷胃癌，也完成全台首例尿素溶液法檢查胃幽門螺旋桿菌，降低胃潰瘍發生率及死亡率，開啟研究及常規檢查之河。他也率領團隊，完成全臺第一例肝癌肝動脈導管栓塞術，成為肝癌治療主流。當時許多其他醫院醫師志願到仁愛醫院向他學習，他都樂於傳授所學，讓仁愛醫院在市立醫院中深獲好評，後來又出任仁愛醫院院長，奉獻服務長達三十年。

1993年陳寶輝受聘擔任臺北市政府衛生局長，當時是黃大洲市長情商他出任，任內他整合各市立醫院資源，對毒品防治、愛滋病防治、婦幼衛生保健特別著力改善，1996年自衛生局退休，回到家鄉高雄，在阮綜合醫院消化內科主治醫師持續醫療服務，成立肝病治療中心，這期間真正回饋了故鄉服務高雄鄉親，並經常率領阮綜合醫療團隊前往澎湖離島為偏遠地區貧苦民眾義診，深受民間好評。2013年診斷出大腸癌，在家屬力勸下，隔年退休回到台北療養，與腫瘤搏鬥。值高齡87歲之際仍受邀擔任萬芳醫院榮譽顧問，傾畢生之力傳承醫術，妻子陳印娥形容：「這一生都奉獻給病人了啦！」2018年獲得第28屆醫療奉獻獎—特殊醫療貢獻獎。

2020年10月13日陳寶輝病逝，享壽九十。他的兒子陳宜民醫師（陽明教授，愛滋病專家，立法委員）形容父親：「行醫57載的父親視病如親，同時也是一位生命鬥士，再怎麼被病魔折磨，仍永遠保持紳士風度。」他堅定的求知求學精神，一生奉獻給醫學，帶領著台灣內視鏡醫療的發展，後輩足以奉為圭臬。



左起：陳宜民醫師、陳寶輝醫師、陳寶輝醫師夫人。圖／擷自陳宜民臉書