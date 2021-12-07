杜正勝演講〈最後皇族的艱辛人生——南明寧靖王的處境與心境〉現場。圖／黃宗義攝影，作者提供

千古艱難惟一死

一片丹心照鯤身



用一條絲帶

換一座青墳

不是懦弱逃避

而是面對強權惡霸

要寧為玉碎 永不降服的叮嚀

給 鯨的子孫

——〈題明寧靖王墓〉

一

2021年12月1日，看到台南大學文學院院長邱敏捷教授，臉書貼出台南大學「大師講堂」的演講海報：

「2021年12月2日10-12點，杜正勝院士演講〈最後皇族的艱辛人生——南明寧靖王的處境與心境〉」。

我立即留言「請分享」海報在我的臉書說：

「杜正勝院士是高雄永安人，小時候住在竹滬，家門前就是寧靖王廟，由他來談寧靖王的艱辛一生和處境心境，不只必定精彩，應該也不會有第二人。」

可惜我無法前往台南聽演講。竹滬在高雄路竹鄉，鄰近永安。

12月3日中午，邱敏捷教授回應我的「請分享」，說：「杜部長以此圖和詩作enging。」並貼出一張杜正勝演講引用的圖片。



邱敏捷與黃宗義教授臉書貼出杜正勝演講圖片與留言截圖。圖／作者提供

那圖片是施肇錫的〈明寧靖王墓〉油畫，畫下是我寫的〈題明寧靖王墓〉詩。傍晚時，去聽演講的南大黃宗義教授，也貼出〈聽杜正勝院士談南明寧靖王朱術桂〉的演講實況攝影多張。我也立即「請分享」演講相片。

台南文史工工作者歐財榮看到了，回應說：「呂自揚：杜部長演講中，有提到您喔！稱讚有加，與有榮焉！」

黃宗義接著回應說：「他說，這是我的同學呂自揚寫的。」並貼出那張明寧靖王墓的詩圖相片。



台南大學「大師講堂」杜正勝演講海報。圖／作者提供

二

杜正勝用來做演講enging的那張圖和詩，是2004年，高雄縣文化局畫家局長施肇錫，畫了一系列高雄縣古蹟的油畫，邀請高雄縣作家為各古蹟題詩，出版為《發現古蹟之美》。我寫的是這首〈題明寧靖王墓〉詩。

台灣島形狀像番薯，也像大鯨魚。古時大員外海有很多鯨豚叫海翁，又叫鯤。台灣人常若自稱番薯仔囝、鯨之子。所以我詩最後一句就寫「鯨的子孫」。第一句「千古艱難惟一死」是引用清代詩人的句子。

記得《發現古蹟之美》出版後，學校在寧靖王墓附近的東方技術學院的李福登董事長，曾在電話中說我這首寫寧靖王詩，寫的很好。



施肇錫〈明寧靖王墓〉油畫與呂自揚〈題明寧靖王墓〉詩圖原文。圖／取自《發現古蹟之美》，作者提供

三

明寧靖王朱術桂，是明末最後的皇孫，1664年隨鄭軍來台後，受鄭氏禮遇。領地的王田在今路竹湖內，相傳有百多甲。

1683年施琅率領清軍攻佔澎湖，朱術桂知大勢已去，決定以身殉國，作〈絕命詞〉：「艱辛避海外，總為幾根髮，今日事已畢，祖宗應容納。」然後以布帶懸樑自絕。

寧靖王死後與元配合葬於竹滬，為防其墓遭清軍破壞，不封不樹，沒有墓碑和標示。相傳共做相同王墓100座，只有一座真的。

現在的寧靖王墓是1977年修建，1988年指定為三級古蹟，在竹滬附近的湖內鄉。其妾先自縊，有五妃墓在台南市。



現在的竹滬寧靖王廟華山殿，以前是小廟。圖／林景超攝影，作者提供

四

朱術桂死前「分其田賞佃人，捨其府舍為佛寺」，把田送給招墾的佃農。佃民感念寧靖王賞田之恩，在竹滬庄內建寧靖王廟，廟名叫華山殿。以前只是小廟，今已重建成華麗的大廟。廟內寫著「明寧靖王史蹟紀念館」，這是民間奉祀的寧靖王廟，有寧靖王的史蹟圖文，很少外地人知道。



華山殿內，寫著明寧靖王史蹟紀念館。圖／林景超攝影，作者提供

五

說來很巧，12月2日早上8點多，我打開臉書看到杜正勝要在台南大學談寧靖王的演講海報。忽然想起，我以前不是有寫一首寧靖王詩嗎？就隨手找來把《發現古蹟之美》的〈明寧靖王墓〉詩圖，用手機拍照傳給杜正勝。

杜正勝在9點時回信說：「你這首詩歌我今天會介紹，很合適我的演講」。

真巧，十多年前無意中寫的這首寧靖王詩，剛剛好在一小時前，臨時趕上杜正勝早上10點開始的談寧靖王艱辛人生的演講，並拿來當作談演講的enging。

我詩寫台灣，歷時16年，上山下海，有很多巧緣奇遇的文學情緣。真是高興這首多年前寫的詩，能得到學術要求嚴格的杜正勝院士的雅賞，正巧拿來演講中與台南大學師生分享。

這是我詩寫台灣最新的一個奇巧的文學情緣。而且，台南大學前身的台南師範，正是我和杜正勝同班同學的母校啊。



〈庄腳囝仔院士〉剪報. 作者路竹後鄉人食無魚（黃忠霖），記寫對杜正勝讀岡山初中路竹分校時的印象。杜正勝初中畢業是全校前幾名，保送南師未參筆試。1999.2.2台灣新聞報西子灣副刊。圖／作者提供

六

再說，傑出的歷史著作，都是來自作者具有「同情之了解」的歷史情懷。

杜正勝已把〈最後皇族的艱辛人生——南明寧靖王的處境與心境〉，寫成一篇五、六萬字的論文，只要改編排成書出版，就是一本精彩傑出的歷史著作。

杜正勝說：

「古今論人觀世固有不同，但亦有共通的管道，透視寧靖王朱術桂的處境，忖度他的心境，讓我見證古今的通連。

寧靖王廟前埕是我童幼時期遊玩的場所，年長之後讀史懷世，對其人生與時代益發有所體會，重建他的處境，想像他的心境，不期然地寫出這篇文字。在這位鄉賢和臺灣史人物身上，仍有一些歷史遺產（legacy）可待發掘。」

杜正勝小時候，就住在寧靖王的王田地竹滬，家門前就是寧靖王廟華山殿，常在廟埕遊玩，與寧靖王就有深濃的感情。

家境貧寒的杜正勝從小就勤奮好學，刻苦立志當學者，於1993年成為中央研究院院士級的歷史學家，後來用心台灣史，也是台灣史大家。

院士級的的史學家後杜正勝，把寧靖王當作鄉賢的鄉土情緣和深濃的「同情之了解」的歷史情懷，來研究書寫朱術桂寧靖王艱辛的人生，和所處台灣最早期明鄭台灣開基時代的歷史，可說是台灣歷史書寫上的一大奇緣。

同時，杜正勝遍讀參考梁啟超等歷代詩人，所寫關於寧靖王的詩作來體會、想像，探索寧靖王的處境、心境的深入與功力，可說是不會有第二人。



貧寒子弟杜正勝任教育部長，永安人，回鄉祭祖新聞剪報。2004.6.23台灣新聞報。圖／作者提供