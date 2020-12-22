台灣已進入老人化社會及在疫情影響下，是正視自住房屋稅免稅的時機，作者指出，前行政院長陳沖（圖）日前又關注自住房屋稅的徵免，可說是知識份子正義感的表現，相當可貴。示意圖／Pixabay，維基百科，民報合成

依《經濟日報》12月17日報導，新世代金融基金會表示，欣見財政部對基金會建議的重視，陳冲主要目的，是呼籲自住房屋稅的徵免，建議應考慮憲法第15條「人民之生存權、工作權及財產權，應予保障」並注意土地法第187條立法目的，以確保民眾有遮風避雨的基本人權並避免因長期重稅形成變相徵收。回歸大法官解釋（按即釋字第369號）的原旨，從徵收政策，以學理、法理、情理討論此一議題。

又指出，台灣已進入老人化社會及在疫情影響下，或許是正視自住房屋稅免稅的時機，不要辜負土地法第187條在1930年（按查證確為1946年）即有此悲天憫人的胸懷。期望國家人權委員會也對此涉及居住人權的自住房屋稅是否徵免，提供看法。

自住房屋稅的徵免，期望國家人權委員會提供看法，是一件嚴肅的課題。長期以來，居住人權是啥物？知悉的人不多，不久前，法務部行政執行署凌虐人民的「陳清旭案」即為一例。

依維基百科資料，2008年12月，陳冲先生出任行政院金管會主委。2010年，內閣改組，陳冲升任行政院副院長。2012年2月6日，陳沖升任行政院院長。2013年1月31日，因健康與家庭因素向馬總統請辭，並於2月17日離職。

自住房屋不宜徵稅

查2016年7月17日，針對各地方調高方屋稅且擬回溯，陳冲在《聯合報》專欄「房屋稅宜廢不宜增」，引發各縣市長反彈，但其後各地方政府卻紛採止漲、分期、檢討等措施。最近，陳冲先生又關注自住房屋稅的徵免，可說是知識份子正義感的表現，相當可貴。

在太極門稅務冤案的平反過程中，2011年7月1日由總統府發函，責成行政院應依法院判決處理，認定敬師禮為贈與，應免稅所得。2011年12月9日行政院秘書長林中森召開跨部會議。決議不能再用刑案起訴書的不實資料課稅，並由台北國稅局公告2個月，公開調查敬師禮性質，調查結果為贈與，則依法終結冤案。2012年2月19日調查結果7401份申明表百分之百均表示稱敬師禮為贈與，無任何人稱是學費，與刑事判決認定之贈與結果相同。

事實上，2011年12月9日行政院秘書長林中森先生的「依法終結冤案」並未實現。2011年7月1日〜2012年2月19日期間，陳冲先生任職於行政院，對於太極門爭取的賦稅人權，並未予以關注。該冤案已進入第25個年頭，仍未解決，引人遺憾。

目前，聯合國人權兩公約已國內法典化，小英政府完成「納稅者權利保護法」正運行中，該法未盡完善地方需要檢討改進。賦稅人權成為熱門話題，重視「居住人權」是必然的，何須勞駕監察院國家人權委員會來參一手呢？