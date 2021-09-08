位於大連市金石灘國家旅遊度假區的日本風情街「盛唐∙小京都」因中國網民反日言論宣布停業。示意圖為日本東京商店街身著和服的日本姑娘。HUICHING 攝

位於大連市金石灘國家旅遊度假區的日本風情街「盛唐∙小京都」開業僅僅幾天就在中國網民的強烈反對下宣布停業，引起日本輿論的嘩然和日本民眾的憤慨。

大連市的日本風情街本來就是一個文化旅遊項目，其中的園林、建築、裝飾等風格全都仿照日本京都地區，商業街售賣的食品和生活用品全都透著日本特色，商業街上的店鋪要求必須為日本獨資或者日資佔50%或以上的合資企業。商業街目前一期招商已經完成，二期招商正在委託日本團隊在日本進行。

大連市政府本來希望憑藉這一項目探索一種將日本企業新投資模式與大連園區文化發展相結合的旅遊招商新嘗試。

結果這條投資60億元人民幣（約合9.28億美元）、始建於2019年的日本風情街8月25日開業後，卻在中國的互聯網上引發「反日」、「抗日」的軒然大波。中國網民在互聯網上對大連「盛唐∙小京都」日本風情街發起了鋪天蓋地的口誅筆伐，聲稱這是「忘記國恥」、是「日本文化侵略」、「傷害國人感情」。

連中共機關報《人民日報》的文章都引述網民的批評表示，「在深受日本殖民侵略苦難的大連，不應該用日本文化炒作，謀取商業利益」。

在輿論和網民批評的強大壓力下，商業街管理部門在開業幾天後就被迫於9月1日宣布停業。停業通知沒有交代停業的具體原因，只是表示商業街已經完成試運工作，將針對試運期間出現的問題「停街整頓」，而正式的開街時間則要另行通知。

有網評說，此次網絡謾罵，罵死中國商舖1000餘家，罵死日本商家4個，尼泊爾商家一家，成功趕走「漢奸打工人員」3萬餘人。

大連日本風情街這一開一關的鬧劇卻在日本輿論界和民間引起強烈的反彈。

有些日本評論說，北京利用這一事件作「政治文章」；也有批評者認為，這是北京利用歷史「打擊」、「醜化」日本。

還有日本人認為這一事件有「種族主義」嫌疑，也可能反映出某些人對日本的「妒忌」，另有日本人乾脆認為這是共產黨的宣傳伎倆，甚至是「文革」的回潮。

在對中國表達不滿的日本人中，有人甚至呼籲採取報復行動，關閉在日本各大城市的「唐人街」。

引人注目的是，大連日本風情街開街的時候，雖然在中國互聯網上被人罵死，風情街本身卻非常火爆，包括風情街在內的整個園區都是人山人海。

中國互聯網上也曾出現一些理性的聲音。有人在社媒上留言說，「我們常說的罵街，都用錯了地方，這次才是真正意義上的罵街」，「這條街，是被罵停的」。

還有中國網民認為，所謂日本風情街本來就是正常的商業行為。有人反問，「那美國人要不要拆唐人街？」