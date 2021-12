本書導讀

謙沖堅毅:德國、歐洲和西方再興的傳奇領袖

文/蘇宏達(台灣大學政治系莫內講座教授)

德國總理安格拉‧梅克爾(Angela Merkel),是世界上最有權力又不易理解的女性,她是如何崛起又如何在政治領域帶來令人印象深刻的出色表現?

《梅克爾傳:一場卓越的史詩之旅》是一部引人入勝的政治人物傳記,講述現任德國總理梅克爾,如何從一位化學家、一位東德牧師女兒的身分,走到了政治領域,擔任總理的位置,並成為一股引領西方、歐洲世界不容忽視的力量。本書由廣受自讚譽的傳記家、前美國全國公共廣播電台(National Public Radio,NPR)、美國廣播公司(American Broadcasting Company,ABC)新聞記者凱蒂‧馬頓(Kati Marton)操刀,深入了解梅克爾的人生,一探她究竟如何成就當前的一切?

抽絲剝繭之下,作者凱蒂‧馬頓透過梅克爾的政治場域中的手腕與表現找到了答案。面對敵對陣營,梅克爾願意以溝通取代忽視,並善用談判技巧,不輕易讓步任何重大要事,也贏得更多斡旋空間。梅克爾其中一項機智之舉,便是拉攏敵人加入她的內閣,透過嚴格要求他們的政策,使敵人失去與梅克爾正面對立的平台。不僅如此,態度謙遜,時常將功勞歸於大家同心協力,且懂得與媒體、網路社群保持適度距離,並保有遠見,在困境時制定大膽政策,化危機為轉機,都是德國總理梅克爾多年來政治處事之道。

《梅克爾傳:一場卓越的史詩之旅》所描述的梅克爾,是一個良好範本,展現參與權力的人如何把持自己道德信念,如何成功在社會面臨巨大分歧時,搭起橋樑、建立溝通渠道。當今社會幾乎沒有其他領導人,能像梅克爾這樣臨危不亂地面對俄羅斯的威脅,提供超過百萬難民安居之所,並在世界各國情勢對立、逐漸分裂地同時,號召全歐洲團結一心。作者凱蒂‧馬頓透過細緻考察從不同事件、不同時期,闡述梅克爾如何藉由卓越的帶領,改革她的國家,使德國從艱難挑戰中重新登上世界的舞台,使國家與世界邁向更好的未來。



Kati Marton(凱蒂‧馬頓)著作《梅克爾傳》。圖/擷自維基百科,天下文化,民報合成

作者簡介

Kati Marton(凱蒂.馬頓) 擁有九本著作的紐約時報 (The New York Times)暢銷書作家,包括美國國家書評人協會獎 (National Book Critics Circle Award)決選作品《Enemies of the People: My Family's Journey to America》、《Hidden Power: Presidential Marriages that Shaped Our History》、《True Believer: Stalin’s Last American Spy》、以及回憶錄《Paris: A Love Story》。

作為國家公共廣播電臺(NPR)和美國廣播公司(ABC)新聞的前獲獎記者,馬頓將寫作生活與人權促進運動兩相結合。她曾經是一名難民,在國際救援委員會、柏林美國學院和中歐大學的董事會任職。

她是國際難民救援組織(International Rescue Committee)、柏林美國學院(American Academy in Berlin)和中歐大學(Central European University)的董事會成員,曾於保護記者委員會(Committee to Protect Journalists)和國際婦女健康聯盟(International Women’s Health Coalition)擔任主席。她獲頒美國廣播電視最高榮譽皮博迪獎(George Foster Peabody Awards)廣播新聞獎,以及「改變世界的女性」矩陣獎(Matrix Award)和聯合國基金會利奧·內瓦斯(Leo Nevas)人權獎。馬頓在匈牙利出生和成長。她是一個兒子和一個女兒的母親,現居於紐約市。

譯者簡介

廖月娟 美國西雅圖華盛頓大學比較文學碩士。曾獲誠品好讀報告2006年度最佳翻譯人、2007年金鼎獎最佳翻譯人獎、2008年吳大猷科普翻譯銀籤獎。

譯作繁多,包括《賈伯斯傳》、《你要如何衡量你的人生?》、《旁觀者》、《謝謝你遲到了》等數十冊。