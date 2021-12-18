本書導讀

謙沖堅毅：德國、歐洲和西方再興的傳奇領袖

文／蘇宏達（台灣大學政治系莫內講座教授）

德國總理安格拉‧梅克爾（Angela Merkel），是世界上最有權力又不易理解的女性，她是如何崛起又如何在政治領域帶來令人印象深刻的出色表現？

《梅克爾傳：一場卓越的史詩之旅》是一部引人入勝的政治人物傳記，講述現任德國總理梅克爾，如何從一位化學家、一位東德牧師女兒的身分，走到了政治領域，擔任總理的位置，並成為一股引領西方、歐洲世界不容忽視的力量。本書由廣受自讚譽的傳記家、前美國全國公共廣播電台（National Public Radio，NPR）、美國廣播公司（American Broadcasting Company，ABC）新聞記者凱蒂‧馬頓（Kati Marton）操刀，深入了解梅克爾的人生，一探她究竟如何成就當前的一切？

抽絲剝繭之下，作者凱蒂‧馬頓透過梅克爾的政治場域中的手腕與表現找到了答案。面對敵對陣營，梅克爾願意以溝通取代忽視，並善用談判技巧，不輕易讓步任何重大要事，也贏得更多斡旋空間。梅克爾其中一項機智之舉，便是拉攏敵人加入她的內閣，透過嚴格要求他們的政策，使敵人失去與梅克爾正面對立的平台。不僅如此，態度謙遜，時常將功勞歸於大家同心協力，且懂得與媒體、網路社群保持適度距離，並保有遠見，在困境時制定大膽政策，化危機為轉機，都是德國總理梅克爾多年來政治處事之道。

《梅克爾傳：一場卓越的史詩之旅》所描述的梅克爾，是一個良好範本，展現參與權力的人如何把持自己道德信念，如何成功在社會面臨巨大分歧時，搭起橋樑、建立溝通渠道。當今社會幾乎沒有其他領導人，能像梅克爾這樣臨危不亂地面對俄羅斯的威脅，提供超過百萬難民安居之所，並在世界各國情勢對立、逐漸分裂地同時，號召全歐洲團結一心。作者凱蒂‧馬頓透過細緻考察從不同事件、不同時期，闡述梅克爾如何藉由卓越的帶領，改革她的國家，使德國從艱難挑戰中重新登上世界的舞台，使國家與世界邁向更好的未來。



Kati Marton（凱蒂‧馬頓）著作《梅克爾傳》。圖／擷自維基百科，天下文化，民報合成

作者簡介

Kati Marton（凱蒂．馬頓） 擁有九本著作的紐約時報 （The New York Times）暢銷書作家，包括美國國家書評人協會獎 （National Book Critics Circle Award）決選作品《Enemies of the People: My Family's Journey to America》、《Hidden Power: Presidential Marriages that Shaped Our History》、《True Believer: Stalin’s Last American Spy》、以及回憶錄《Paris: A Love Story》。

作為國家公共廣播電臺（NPR）和美國廣播公司（ABC）新聞的前獲獎記者，馬頓將寫作生活與人權促進運動兩相結合。她曾經是一名難民，在國際救援委員會、柏林美國學院和中歐大學的董事會任職。

她是國際難民救援組織（International Rescue Committee）、柏林美國學院（American Academy in Berlin）和中歐大學（Central European University）的董事會成員，曾於保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）和國際婦女健康聯盟（International Women’s Health Coalition）擔任主席。她獲頒美國廣播電視最高榮譽皮博迪獎（George Foster Peabody Awards）廣播新聞獎，以及「改變世界的女性」矩陣獎（Matrix Award）和聯合國基金會利奧·內瓦斯（Leo Nevas）人權獎。馬頓在匈牙利出生和成長。她是一個兒子和一個女兒的母親，現居於紐約市。

譯者簡介

廖月娟 美國西雅圖華盛頓大學比較文學碩士。曾獲誠品好讀報告2006年度最佳翻譯人、2007年金鼎獎最佳翻譯人獎、2008年吳大猷科普翻譯銀籤獎。

譯作繁多，包括《賈伯斯傳》、《你要如何衡量你的人生？》、《旁觀者》、《謝謝你遲到了》等數十冊。