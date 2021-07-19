作者指出，只要全國民眾和政府同心協力，7月底之前，台灣就有機會達到疫苗人口涵蓋率30％。示意圖／擷自公視新聞影片

全世界看好了，台灣人民只示範一次，台灣在7月底前武漢肺炎疫苗人口涵蓋率將可以達到30％。

蔡總統日前公開表示在7月底之前，台灣接種武漢肺炎疫苗的人口涵蓋率要達到25％，現在看來這個目標一定可以達成，不僅僅如此，只要全國民眾和政府同心協力，甚至在7月底之前，台灣就可以達到疫苗人口涵蓋率30％。

依據疾病管制署於7月16日公布的資料，7月15當日全國COVID-19疫苗接種 242,274 人次，其中 AstraZeneca 接種 7,566人次（第 1 劑接種 1,871 人次，第 2 劑接種 5,695 人次），Moderna 接種 234,708 人次（第 1 劑接種 228,748 人次，第 2 劑接種 5,960 人次）。累計全國接種 4,603,639 人次，AstraZeneca 接種 2,026,683 人次，Moderna 接種 2,576,956 人次，全國COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率 19.14%，劑次人口比19.60%。

到7月15日為止，台灣75歲以上人口有1,507,801人，其中1,002,617人接種疫苗，66.5％的75歲以上民眾選擇接種疫苗；台灣65〜74歲之間的人口有2,522,055人，其中1,715,371人接種疫苗，這個年齡層有68.01％的民眾選擇接種疫苗。

台灣歷年的投票率大概就在百分之60幾到70幾之間，所以大槪真正想打疫苗的民眾絕大部分都打了；除非未來有大變動，譬如台灣疫情嚴重反轉每下愈況，否則大概就是這樣的疫苗接種率了。

未來如果還有超過65歲的老年人口改變心意，願意施打疫苗的話，還是可以給他們機會來施打；但以公共衛生政策來說，疫苗不可能等人，50到64歲民眾於7月16日開打疫苗，愈年輕的族群其疫苗接受度愈高，猝死案例現在已非常少見，預估50〜64歲之間民眾接種率將可達七成以上；疫苗不等人，在一段時間之後，就應該往45〜50歳階層繼續往下打。

以各縣市分別來看，75歲以上民眾，疫苗接種率低於6成的有：新竹縣58.12%，花蓮縣58.8%，台東縣59.31%，澎湖縣57.59%；在65〜74歲之間民眾，疫苗接種率低於6成的有，新竹縣54.23%，雲林縣55.79%，宜蘭縣53.8%，苗栗縣59.81%，嘉義市55.17%，花蓮縣54.87%，台東縣59.09%，南投縣25.66%；無一例外，全部是藍營執政縣市。

藍營執政縣市疫苗注射要加把勁

另一方面，在綠營執政縣市，75歲以上民眾疫苗接種率：基隆市73.62%，桃園74.52%，新竹市74.55%，嘉義縣62.75%，台南市62.1%，高雄市64.9%，屏東縣65%；在65〜74歲之間民眾的疫苗接種率，基隆市73.27%，桃園市82.85%，新竹市82.73%，嘉義縣69.05%，台南市62.8%，高雄市77.79%，屏東縣75.73%；數字會說話，事實勝於雄辯，沒有任何一個綠營縣市低於6成。



2021.7.15止各縣市新冠疫苗施打統計表。圖／擷自疾管署網站

藍營政客要為其執政縣市低疫苗注射率負責，藍色執政縣市不要成為台灣疫苗接種的絆腳石。

藍營執政縣市其疫苗接種率明顯較綠營還低，其原因不外乎執政不用心，或其民眾接種疫苗的意願低；在藍營民眾多的縣市才會選出藍營首長，這些藍營民眾長年被刻意洗腦，浸淫在藍色的群組、社群媒體、社群網站和親中舔共電視新聞之中，對疫苗持較負面態度，長期被洗腦的結果就是選擇不去打疫苗；可是許多藍營權貴都早就偷偷跑去打特權疫苗！套一句布袋戲用語：死是死道友，不是死貧道；有些人被賣了還高高興興幫數鈔票！