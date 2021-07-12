美國國防部在2019年，訂了一個百億的「聯合企業防衛基礎設施」（JEDI） 計劃，來發展尖端保護措施，防止敏感軍事機密和科技外洩。因為需要先進的人工智慧，和嚴密的網路雲端科技，而制定了超高的基本資格要求，當時只有微軟和亞馬遜符合，能提出計劃書參與競爭。從客觀科技來看，亞馬遜的多項技術，都遙遙領先微軟，被科技專家看好，得標在望。但是，當時的總統川普先生，和亞馬遜總裁貝佐斯有過節，在國防部審核完畢，要宣佈大家預期的結果之前，川普和白宮即時介入，表達了嚴重的關心，以決策過程有瑕疵為由，揚言必要時會出面干預，川普並藉著推特放話，將百億比喻成亞馬遜救命符，還說如能讓亞馬遜斷羽，他將更高興。明眼人一看，都清楚他的心意，國防部的計劃承辦單位，當然也精靈，在那無形的壓力下掙扎，沒多久，國防部宣佈微軟得標百億計劃，讓許多專家跌破眼鏡。

微軟對上亞馬遜

總統言語引爭論

沉重壓力感受深

百億計劃也沉淪

亞馬遜落標之後，以審核過程錯誤百出，向法院提出訴訟，並指控前總統，不斷地利用三軍統帥的職位，直接干涉政府的運作，包括政府的招標工程，去達成他個人的目的。訴訟的癥結很明確，就是一個國家的總統，能否利用國防經費的招標，來滿足個人和政治的需求？美國2020總統大選，拜登勝選，新內閣於今年（2021）元月20日就位，除了要面對致命的新冠肺炎疫情，處理頭痛的邊界移民問題，起訴非法的元月6日的國會暴動外，似乎也緊盯亞馬遜的訴訟案。在7月6日，國防部突然宣佈，取消「聯合企業防衛基礎設施」計劃，用「聯合戰士雲端能力」（JWCC） 計劃來取代，明年4月重新招標。百億的正義，頓時出現了曙光，亞馬遜翻身機會大增，導致當天股票收盤，飆高百分之四點七，貝佐斯的個人資產，也搖升到2110億美元。微軟不但沒有抗議，還展示君子風度，發表聲明，贊成國防部的決定，不願意因為亞馬遜的訴訟案，讓國家機器空轉耗費資源，影響到國家的整體安全利益。

改朝換代政權交

內閣新人重新喬

肥沃計劃被取消

微軟君子沒靠妖

總統選舉影響國家前途

這個案件的轉彎，從商業觀點來分析，百億的金額是不小，但是對亞馬遜的龐大營業，沒有產生大挫折，貝佐斯的個人財富，也只有微小的動蕩，影響不了他的生活，反而是對國家的科技發展，有長遠的正面影響，也是美國的福音。而導致這個改變的因素，百分百是新內閣新作風，可見民主國家的總統選舉，對一個國家前途影響之大，有穩健制度的美國是如此，而國家定位模糊的台灣，影響更是深遠，萬一是個錯誤的選擇，可能造成民主的浩劫。另外，這個百億計劃取消重來，展示了商業正義，而在民主制度下，司法層面的正義，是另項不可欠缺的要件，檢察官的錯誤提告，或是法官的不當判決，不論是個人偏見，道德瑕疵，政治施壓，或是能力不足，都將對一個人的生涯，甚至是生命，造成無法彌補的後果。而美國這次的總統選舉，雖然目前還雜音不斷，但是因為有公正的司法，才有順利的政權轉移，才有這個百億的正義。台灣的司法，一直籠罩在政治陰影下，司法正義長期受質疑，如能早日轉型，將是台灣民主之福。說著說著，又說到台灣……

司法正義一轉型

黑白分明法理情

藍綠黑手放兩邊

民主政治若活龍