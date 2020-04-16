因應武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情造成的衝擊，勞動部次長林明裕今（16）日宣布，正在協調銀行，規劃開辦「勞工紓困貸款」，透過信保基金提供9成5信用擔保，最高可貸款10萬元，由政府補貼利息1年，計50萬個名額，最快27日可受理申請。

行政院今天召開紓困振興方案-「個人紓困措施」記者會，政委龔明鑫、金管會主委顧立雄、財政部次長吳自心、勞動部次長林明裕等人出席。

林明裕表示，為加強照顧受衝擊的基層勞工，勞動部持續規劃新措施，將針對「自營作業者及無一定雇主之勞工」，加碼規劃提供相關補貼措施，基於「弱勢優先，排富，不重複領取」原則，只要投保薪資在 24000 元以下，每月補助1萬元，計3個月，一次發給3萬元。

在「勞工紓困貸款」部分，林明裕說，勞保紓困貸款1年辦1次，都在年底辦理，且有勞保年資達15年的門檻條件，這次的勞工紓困貸款特別放寬條件，只要可以提出工作證明，都可以申請貸款，每人最高可貸10萬元，還款期3年，第一年免息，利息由勞動部補貼，下週一公告相關申貸辦法，預估有50萬名勞工受惠。

此外，之前已開辦「充電再出發計畫」及「安心就業計畫」，提供訓練費用及津貼補助，度過減班休息困境，4月13日再推出「安心即時上工計畫」，提供被縮減工時的勞工，提供逾1.2萬個公務門的計時工作機會，每月補貼最高1萬2,640元，民眾反應相當踴躍，有近 6000人登記。

為照顧失業者基本生活及促進失業者就業，勞動部也提供「失業給付」、「職業訓練生活津貼」及增辦「失業勞工子女就學補助」，並由公立就業服務機構，對每一位勞工提供專人的就業協助。