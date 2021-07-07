指揮官陳時中認為，依照現階段疫情判斷，只要能建立完善的預防措施，加上應變能力，研判較高強度的管制可於7月13日以後走向較開放的路。。圖／擷自衛福部影片2021.7.6

台灣疫情趨緩，7月12日能否解除三級警戒？指揮官陳時中昨說，7月13日後將針對特定場域擬定完善預防措施，可在高強度管制下走向開放，包括在某種程度下放寬餐廳內用限制，但仍要觀察整體疫情來決定。他強調疫情控制是開放關鍵條件，希望生活回歸正軌。

陳時中認為，依照現階段疫情判斷，只要能建立完善的預防措施，加上應變能力，研判較高強度的管制可於7月13日以後走向較開放的路。

陳時中說，提升至三級警戒時曾提及兩大觀察指標，包括每周小於三個群聚、每天少於十個感染源不明病例，就能降至二級，本周幾乎都少於十個不明感染源病例。若有完善的預防措施，加上應變能力，可在較高強度管制下走向比較開放的路，但目前仍以疫情為重，不以開放為目標，要在疫情可控下，讓生活回到正軌。

開放餐廳內用部分，陳時中指出，店家應落實距離及設立隔板、不可共用餐具、實施實聯制、體溫量測和清消等條件，如果不能符合，就只能做外帶。

行政院長蘇貞昌希望大家再忍耐一段時間，行政院日前召開擴大防疫會議，討論如果七月十二日疫情往好的方面發展，就算沒有開放或降級條件，是不是有哪些行業可適度調整，既能兼顧防疫，又能發展經濟、維持生計，這是他現在最關心的事。

為防疫情復發，公衛專家提出三點建議：一、各場域做好人流管制；二、機動因應小規模感染，強化清零篩查；三盡快提升疫苗覆蓋率，才能因應疫情變化。

台大公衛學院教授陳秀熙說，戶外場所只要保持社交距離、戴口罩，可從現在停止室外十人以上聚會，初步放寬至室外家庭與社交聚會人數為一百人以下。他建議餐廳做好通風，桌椅保持社交距離，入內用餐人數總量管制，微解封用餐時間限制一小時等。中華民國防疫學會理事長王任賢指出，疫苗覆蓋率仍低，透過嚴密的監測機制，若有部分地區出現小規模群聚感染，中央與地方就得合作篩檢、居家隔離，控制熱區的疫情，讓其他地區的生活不受影響。

疾管署前署長張峰義說，各部會規畫微解封，得先設定「可管理的情境」與「不易管理的情境」。例如三級警戒規定室內群聚人數不得超過五人，但學校、企業的會議，在強制戴口罩、保持距離、開窗通風下，室內人數可以放寬；餐廳內用則屬於不易管理的情境，業者有辦法拉開距離、架好隔板嗎？業者要善盡管理與防疫責任，才能避免疫情再起。