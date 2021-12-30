高再得的父親是高長，是台灣人第一批受到英國來台的醫療宣教師馬雅各醫師影響的信徒，當馬雅各從蘇格蘭在1865年渡海來台，在台南府城看西街設立醫館和禮拜堂展開醫療傳道工作時，高長就是第一批跟隨馬雅各醫師的信徒。高長負責管理禮拜堂及伙食，深得馬雅各信任，之後他追隨馬雅各前往打狗（今日高雄旗後）在打狗租屋設立教堂和診所，1866年8月12日高長受洗成為台灣本土第一代的基督徒，當時與高長一起受洗的有陳齊、陳清和、陳圍共四人，是第一次基督教長老會在台灣舉行洗禮的儀式。高長後來成為長老教會在南部發展的重要傳道者，他一生佈道協助設立許多教會，他的子女三代出了許多牧師和醫師，對台灣社會有很大的貢獻。其中高再得醫師是他的三男也是台南第一位開業的西醫，而高再得的兒子，五男高俊明後來成為有名的長老會牧師，曾任長老會總會議長及總幹事。

高再得生於1893年1月1日，自幼聰穎好學，就讀長老教會的長榮中學，畢業後他至彰化醫館跟隨英國來台的蘭大衛醫生學醫，成為蘭醫生得力的助手，醫術精進之後回台南開業，「再生堂醫院」，是台南第一位開業的西醫，由於他待人親切充滿愛心，對於貧苦病患不僅免費施醫，有時還接濟病人物資和金錢，加上他醫術高明救人無數，常常一天診治超過兩百位病患，不僅深受台南的民眾信賴，外地慕名前來就診的病患也非常多。高再得是虔誠基督徒，經常在外出往診時看到病家生活困難，除了給予免費醫治，還會引領病家到教會聽道理，安慰他們，有時也自己引用聖經的話語增強病人信心，他很喜歡引領未信者成為信徒。

高再得不僅是仁心濟世的良醫，更有台灣民族意識，在日治時代他參加了台灣文化協會，還當選為文協的理事，致力於提升台灣人的文化啟蒙，傳播近代西方文明的科學和民主思潮，以非武力方式反抗日本人的高壓統治，曾被日本憲警拘押關了一週。但他的開明思想影響了子女，他的長男、次男都是優秀的開業醫師，而五男高俊明成為台灣著名的牧師和民主鬥士，曾任玉山神學院院長，更在長老教會總會擔任總幹事時發表國是聲明，主張政府應讓台灣成為新而獨立的國家，後來又在美麗島事件大逮捕時，協助施明德逃亡而被捕入獄達四年之久，也因此廣受台灣人民的尊敬，和世界人權團體的聲援。

高再得行醫之餘也喜歡園藝和騎馬，他的身體一向健朗，卻不幸於1947年8月7號突發腦溢血而蒙主恩召，台南太平境教會為他舉辦告別式時，會場除了親友之外，還擠滿了受他幫助過的病患和民眾，場面令人感動！