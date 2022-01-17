週一的一份報告稱，隨著貧困和不平等的加劇，在新冠病毒大流行的頭兩年裡，世界十大最富有者的財富翻了一番。

在世界經濟論壇（world Economic Forum）主持召開的世界領導人小型線上峰會之前發布的簡報中，樂施會（Oxfam，牛津飢荒救濟委員會）表示，這些首富們的財富從7000億美元躍升至1.5萬億美元，平均每天增長13億美元。

樂施會是一個致力於減輕全球貧困的慈善組織聯合會。樂施會說，在這場大流行期間，億萬富翁的財富增長超過了過去14年的水平，當時世界經濟正遭受自1929年華爾街崩盤以來最嚴重的衰退。

它將這種不平等稱為「經濟暴力」，並表示，由於缺乏醫療保健、基於性別的暴力、飢餓和氣候變化，不平等每天導致2萬1000人死亡。

該慈善機構補充說，這場大流行病已使1.6億人陷入貧困。因為不平等性加劇，非白人少數民族和婦女首當其衝。

該報告是在2021年12月樂施會進行的一項研究後發表的。報告發現，在全球大流行中，世界上最富有的人所佔的全球財富比例以創紀錄的速度飆升。

樂施會敦促進行稅收改革，為全球疫苗生產、醫療保健、氣候適應和減少基於性別的暴力提供資金，以幫助拯救生命。

該集團稱其基於最新和全面的數據來源進行財富計算，並使用美國商業雜誌《福布斯》編制的2021年億萬富翁名單。

《福布斯》列名的世界十大富豪為：特斯拉和SpaceX首席執行官埃隆·馬斯克、亞馬遜的傑夫·貝佐斯、谷歌創始人拉里·佩奇和謝爾蓋·布林、臉書的馬克·扎克伯格、前微軟首席執行官比爾·蓋茨和史蒂夫·鮑爾默、前甲骨文首席執行官拉里·埃里森、美國投資者沃倫·巴菲特以及法國奢侈品集團LVMH的總裁伯納德·阿爾諾。