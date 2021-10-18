作者認為，雖然今年的流感病例可能會因防疫措施而減少，但是政府應積極鼓勵民眾施打公費流感疫苗。示意圖／擷自公視新聞影片、衛福部影片，民報合成

截至今年10月14日為止，我國武漢肺炎疫苗第一劑的人口涵蓋率正式超過6成，第二劑也超過2成。台灣人好幸福，有AZ、莫德納、輝瑞BNT和國產高端疫苗可供選擇，現在仍在觀望的民眾們，請你們不要再猶豫了！

台灣人能夠抵擋住武漢肺炎病毒Delta變種，其實並不是靠疫苗，而是靠政府和民眾共同齊心協力以公共衞生的手段來阻止病毒傳播；未來的重點在嚴守國門和邊境，現在好像又回到今年5月之前；大體上來說，今年5月之前，台灣國內的環境是沒有病毒乾淨的，國外是與病毒共存骯髒的；未來一定要嚴守國門，防疫才能事半功倍，這也是CP值最高的防疫策略，也才有本錢循序漸進放寬國內的各項管制；台灣是不受病毒污染的安全國度，把病毒鎖在國外，一旦發現有病毒，就精準疫調，確實隔離，不容病毒擴大傳染污染台灣。

一定要堅守嚴格的邊境管制，未來才能審慎樂觀的一步一步慢慢開放國內的各項管制措施。因為大家都帶口罩，和往年相比，今年的流感病例一定少很多，但是仍要積極鼓勵民眾施打公費流感疫苗。

即使有專業扯後腿、專門在雞蛋裡挑骨頭、打從心底見不得台灣好、生雞蛋嘸放雞屎有的政客故意漠視台灣在世界上排名數一數二的防疫成績；大家認真做到流汗，卻被他們嫌到流涎；民主台灣依舊在風風雨雨中抬頭挺胸前進，我們對台灣未來更加充滿信心。