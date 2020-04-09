四技二專暨二技統一入學測驗及國中教育會考即將分別於5月2、3日及5月16、17日進行，教育部今天宣布，考場人員全面配戴口罩、量測體溫、不開放陪考。考生於試場內應全程佩戴口罩，拒絕佩戴且經勸導不聽者，該科零分。示意圖／北市府提供

四技二專暨二技統一入學測驗及國中教育會考即將分別於5月2、3日及5月16、17日進行，教育部今天宣布，考場人員全面配戴口罩、量測體溫、不開放陪考；考生於試場內應全程佩戴口罩，拒絕佩戴且經勸導不聽者，該科不予計分。

教育部表示，依目前中央流行疫情指揮中心之建議，由教育部提供口罩給所有考生(考試日每日1片)，並由學校或試務單位先行配發給考生，當考生進入考場及試場時應佩戴口罩，如經勸導或處置仍不佩戴口罩，禁止進入考場及試場。各節考試期間，考生於試場內應全程佩戴口罩，考生拒絕佩戴且經勸導不聽者，依試場規則及違規處理要點處理(該科不予計分(等級、級分))。

其他考場及試場內防疫規範，依據「COVID-19(武漢肺炎)」因應指引：社交距離注意事項其相關規範，例如：考試當日之用餐時間或休息時間之交談，應符合社交距離，室外1公尺、室內1.5公尺，除用餐時，其餘時間仍請持續佩戴口罩。

另外，進入考場前，全面量測體溫，經量測後，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，將進行第二次量測。如確認發燒，將引導考生至「備用試場」應試，以確保考生權益；為避免考場入口處量測體溫造成人潮聚集，所有考場皆使用紅外線熱像儀進行初步體溫量測。

同時，為避免人潮群聚，考場不開放考生親友進入考場陪考，將由考場承辦學校及考生就讀學校組成「考生服務隊」，以協助考生於考場所需之服務與協助，考生服務隊由學校掌握成員之旅遊史及健康情況，進入考場前仍應配合相關防疫事項。如考生因身心障礙、重大傷病或突發傷病申請應考服務者，家長於考試前得向各考(分)區試務會申請陪考服務並獲同意者，始得進入考場。

此外，考場也將採取進出場動線管制，教育部籲請各考場預先規劃考生進場、出場及考場內部移動動線，應符合社交距離，室外1公尺、室內1.5公尺，並做好標示及引導管制作為，以避免人潮聚集，考生務必配合考場規劃的動線移動，以保持適當社交距離，落實防疫工作。

有關居家隔離及居家檢疫考生權益部分，教育部說，已建立各項大型考試與中央流行疫情指揮中心等相關單位勾稽居家隔離及檢疫等考生資料機制，在考試前掌握配合居家隔離及檢疫等考生名單，並在考試前由試務單位主動通知各該考生不要參加考試。

在考試期間居家隔離及居家檢疫等考生，因配合防疫而無法應試者進行補行考試的機會，參加補考考生，採外加名額方式，不影響其他考生權益。目前四技二專暨二技統一入學測驗補考日期初步規劃於5月23、24日舉行；國中教育會考補考日期初步規劃於5月30、31日舉行，惟實際補考日期屆時將視疫情情況與發展進行確認。