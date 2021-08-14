1972年威斯康辛大學附屬的 Madison General Hospital 要增加一位病理學專家，需要有核子醫學背景。那時候的病理部只有我合乎此資格，因此邀請我去加入陣容，這個醫院醫師有六百多位，是全州最大的醫療機構，名譽最佳。從醫療體制來說最完整，資源也最豐富。在此工作可以大大發揮我的壯志雄心、理想及目標。我的計劃得到主管百分之百的支持，就放開手腳大張旗鼓，擴充服務範圍及品質，增強病理化驗內容，提升檢測正確效率及診斷正確率，獲得所有開業及教學醫師的信任，所以業務日益增長，前來求診求治的病人也大幅度增加。醫院經營者和醫師團隊合作夥伴，機制發展良好，一切欣欣向榮。醫療體制及病人服務雙贏。有如此好成績，我的功勞最大，所以1975 年校方及院方就晉昇我為病理科主任及其化驗所所長，並擔任該大學附屬的醫技學院院長職務及協調總召。

我的理念正確，經營方式完善，更影響到附近的小醫院，我以統籌營運集中管理體系來協助周邊小醫院的病理化驗事務，彌補他們的不足，我僱用專車到處收集診所及小醫院的血液及其他體液標本，集中在大醫院 Madison General（後來改名為Meriter Hospital）做完 整化驗，把化驗結果及報告以最迅速方法傳送回去小醫院或送到醫師本身手中。因為經濟效力高效益也大，生意就興隆，收入及營利好起來，醫院財源滾滾，皆大歡喜。

為了加強大小醫院的合作精神，我就定期一週一次或兩週一次去訪問小醫院的 Medical Laboratories, 並參加他們的醫師會議，跟他們溝通提升伙伴互惠關係，也隨時待命做冷 凍切片診斷服務，如果有這種開刀的話。對於這些小醫院提供好的病理化驗服務，對我們整個的經營加分很多，所以業務就蒸蒸日上，如此經營會成功是必然的。



Madison General（Meriter）Hospital 馬迪生總醫院。圖／作者提供

八十年代初，為了自創事業就選擇辭去病理主任及其化驗所所長職務，離開 Madison General（Meriter）Hospital 到芝加哥郊區去創立了一家病理化驗公司，自己當老闆，應用從西北大學 Kellogg Business School 所學到的管理知識在創業上，也就是說有了MBA碩士學位也很管用，有了這方面的知識經營起來，事業發展更好更多更快。因此公司成長迅速，化驗精準品質好，就被跨國羅氏大藥廠 Hoffmann La Roche看上了眼，幾年後他們就以良好價錢收購為他們的子公司。公司賣了之後，就常常思考人生大問題，對這個世界的觀感意見甚多，從心底油然而生，可是想到的問題都很複雜又很不容易解決。這些精神上的疑問只好仰賴神來幫助解答。要找神，必先從聖經這本全世界最暢銷最多人誦讀的書去找答案。所以我就很認真讀它，越讀越喜歡，信心大增，很快也就愛上了耶穌基督，最後就乾脆放下一切，想要成為基督徒。於是就去附近城鎭 Deerfield一家長老教會找 Reverent William Russell 牧師給我洗禮。當聖水灑上我頭部時候，我就感覺到人起了變化。正如金蟬脫殼一樣，把那件破舊衣裳丟掉了吧！從此變成一個新人，從新開始。過去喜歡的，現在不管用。從現在起做為一個新人叫做基督徒，用愛、和平、希望為主軸做人。也開始注重學會祈禱，每日祈求神指示引導，自己內心放棄一切，輕輕鬆鬆跟著上帝走，自己不再有任何意見，把自己交給神，聽祂指揮，照祂的意思去行動做事，自己從此不必做主，完全依賴神來做一切的決定，這樣子為人其實比較容易也輕鬆很多，不必自己勞心勞力，多好。（待續）



Upland Hills Health（原名Dodgeville Memorial Hospital）。圖／施哲三提供