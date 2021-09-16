友台政治家學者葉望輝（Stephen J. Yates）曾說「台灣的自由民主是完全由台灣人流血流淚、犠牲自由、財產和生命所成就的......」。圖／民報資料照，張家銘攝

美國眾議院議員夏伯特（來自俄亥俄州的台灣聯線共同主席，Steve Chabot）, 說在東奧看到「Chinese Taipei」他非常生氣，那個名稱是有實質意義的。香港參加奧運是以「中國香港」之名，台灣所用的（Chinese Taipei），那個 Chinese 難道不是「中國」嗎？夏柏特如果懂中文，他一定對台灣把Chinese 譯成「中華」更生氣！那個英文字 Chinese 做為名詞是「中文或中國人」做為形容詞是「中國的」它是無法翻譯成「中華」！CNN 主播柏曼說在東奧看到「Chinese Taipei」就知道那是謊言，因為那個國家一直在拿奬牌，但是那是台灣！

我們看過産品標示「Made in Taiwan」但曾看過 「Made in Chinese Taipei」嗎？外國人來旅遊或出差或就學，會說他要去「Chinese Taipei 」嗎？

本人自大學時代熱心支持民進黨前身的黨外至今已歷半個世紀，真的難以想像以追求「獨立自主的法理台灣國」為目標的民進黨在全面執政後，其作為總統兼黨主席的蔡英文竟然公開杯葛「東奧正名」！台諺「軟土深掘」所以蔡英文讓中國更加深掘！作為國家的主人的台灣人民是否也被蔡英文「深掘」？

友台政治家學者葉望輝（Stephen J. Yates）在2009 年於史丹福大學舉辦的「台灣關係法三十週年記念座談會」的開場演講者（Keynote Speaker）時，開宗明義說「台灣的自由民主是完全由台灣人流血流淚、犠牲自由、財產和生命所成就的，美國沒有一絲功勞，至多只是一個開閘者（enabler），……台灣人不要期待美國人為你們做那些困難的事，那是你們自己要做的事……」美國或日本為台灣在此正名不就落實了「干涉內政」嗎？因為公投否決了「東奧正名」！走過那漫長的歷史滄桑，當場很難不落淚！我們都知道蔡英文是自外於台灣那段血淚史！我們無心批鬥過去的歷史，但是我們能夠容忍蔡英文對我們的「唾面」而「自乾」嗎？

在此再度呼籲台灣人奮起支持紀政的「巴黎奧運正名」給蔡英文來個當頭棒！