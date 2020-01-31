立法院2020新國會明2月1日將揭開序幕！備受環保界殷切期待的時代力量陳椒華說：首先，我將積極推動礦業法修法…….

「我想把礦業法、環境資源部組織法和環評法修訂當作相關法案的推動重點。」陳椒華希望這一屆的國會可以因為立法委員們的共同努力而促成環境資源部的成立，奠定台灣永續發展的基礎。

已故齊柏林導演的「看見台灣」曾拍下亞泥，在花蓮太魯閣新城山的採礦場的空拍照，並感慨5年後，再次空拍亞泥挖得更深。環保等眾多民團因此多方呼籲，要求政府盡速修法礦業法，落實齊導對台灣土地的關心。地球公民基金會也曾在2017年12月PO文【水泥業好朋友的政治獻金】引發各界矚目。

蔡英文總統也多次公開宣示一定要推動的《礦業法》修法，並要求民進黨立院黨團在上屆國會能努力完成修法實現政府的承諾。惟既使民團與時代力量窮盡各種努力，直到上屆國會最後一天，仍在大聲疾呼要求排入議程，但沒有執政黨的國會優勢，《礦業法》隨上屆國會會期結束，又回到原點，一切「歸零」。須在本屆國會重新審查。

陳椒華在臉書PO文說其相關環保法案與政策的推動重點方向，她認為必須立即改革，建立一個公正、客觀的環評制度。陳椒華並請大家一起回想諸多過去的負面案例：「包括環評委員利益迴避不確實、調查資料不夠詳盡、環評通過後違反原本訂立的承諾，甚至還有所謂政策環評結論對個案環評沒有拘束力的問題，以及行政院干涉深澳電廠環評會議的事件」。

她說：在我看來，這一切都說明環評制度中存在根本結構性的問題，尋求改革是迫不容緩！長年關心環境汙染與水資源保護問題，陳椒華指其自然希望可以進入社福衛環委員會或是經濟委員會發揮我的專長。

陳椒華說其在政策面上，也將推動環境正義與土地正義的落實。她認為如監督空氣汙染防制法等監督法規的落實是立法工作的重要一環，我們不該容忍政策法規被視而不顧。

※上網全文：環保鐵娘子陳椒華未來四年環保重點目標。

首先，我將積極推動礦業法修法，並尋求通過已經延宕多年的環境資源部組織法。氣候變遷、水資源保護與環境汙染治理已經帶來非常迫切的問題，我們應該建立一個能夠全面因應各種問題的環境資源部。我希望這一屆的國會可以因為立法委員們的共同努力而促成環境資源部的成立，奠定台灣永續發展的基礎。

其次，我認為我們必須立即改革，建立一個公正、客觀的環評制度。我想請大家一起回想諸多過去的負面案例，包括環評委員利益迴避不確實、調查資料不夠詳盡、環評通過後違反原本訂立的承諾，甚至還有所謂政策環評結論對個案環評沒有拘束力的問題，以及行政院干涉深澳電廠環評會議的事件。在我看來，這一切都說明環評制度中存在根本結構性的問題，尋求改革是迫不容緩！

我長年關心環境汙染與水資源保護問題，自然希望可以進入社福衛環委員會或是經濟委員會發揮我的專長。如上所述，我想把礦業法、環境資源部組織法和環評法修訂當作相關法案的推動重點。此外，我也將持續關注各個環保團體非常重視的環保法規，貢獻我的一份力量。

在政策面上，我也將推動環境正義與土地正義的落實。我尤其將監督空氣汙染防制法、廢棄物清理法、溫室氣體減量及管理法、國土計畫法及工廠管理輔導法的執行。監督法規的落實是立法工作的重要一環，我們不該容忍政策法規被視而不顧。任憑電子廢棄物繼續堆積在二仁溪，而不完全清除，這就是一個政府失能的案例。

針對上述法規執行狀況，若有必要，我也將再與同仁研擬相關修法版本。台灣的環境意識仍在啟蒙階段，而至今已經累積太多環境事件的案例必須解決，其中牽涉飲用水水質、嚴重空氣汙染地區的民眾健康協助、廢爐渣汙染農地、高汙染產業對在地社區的汙染、集水區的保育、瀕危物種的保育等等問題。在力能所及處，我希望可以協助個案得到妥善的處置。

當然，未來四年我還有許多需要仔細研究的重點目標，包括關於土地不當徵收的具爭議法規、飲用水安全及水源區巡守管理、廢棄物掩埋場之環境調查、建築物節能、垃圾全分類及零廢棄計劃的推動，以及重工業區鄰近區域的流行病學調查。