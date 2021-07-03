社工師不只協助經濟困難的病人，面對疾病過程中，不知道如何因應疾病造成的改變，很擔心疾病跟治療，但不知道如何表達時，社工師都可以幫忙。示意圖／Pixabay

「你好！我是醫院的社工師」

「這麼年輕就來當『志工』……」 「妳一定很有愛心！」，「妳是政府派來醫院的？」 「妳的工作很輕鬆耶，來聊天就有薪水領……」 「我的經濟沒有問題，不需要社工師。」這些回應，都是在病人、家屬還不認識社工師時，會有想法或回應。社工不是志工，社工是有給職的專業人員，必須就讀大學社會工作學系，甚至得參加國家考試，得到社會工作師的資格；在工作中運用相關的理論、實務的知識來助人，並不是因為有愛心就能成為社工師；超過100床以上的醫院，都需要有專職社工師的人力配置，我們是醫院的員工，是醫院希望在治療病人的過程中，幫助病人解決因疾病而產生的家庭、社會問題的專業人員，在訪視過程中顯得日常的對話，其實都是我們在瞭解病人的問題、資源、支持系統的過程。

社工師不只協助經濟困難的病人，面對疾病過程中，情緒難以調適，不知道如何因應疾病這個程咬金造成的生活改變，很擔心疾病跟治療，但不知道如何跟家人或醫師開口，這些時候，社工師都可以幫忙。

社會工作隨著不同的工作對象、族群或場域，發展出不同的社會工作專業，而我在醫院擔任社工師，選擇的正是「醫務社會工作」。

常說生、老、病、死，「生、病、死」這三個過程，多數都需要醫院的參與，所以在醫院工作，社工師的工作對象幾乎沒有年齡、性別的限制，他們的共通點是病人，健康狀態受到短期、長期影響的人，社工師協助這些病人解決因疾病而產生的社會、心理、家庭問題。

醫務社工師到底在做什麼呢？

在醫院找社工師幫忙，第一個想到的是資源問題，沒有錢找社工、沒有人顧找社工，不管是人力、物力的缺乏不足，都會希望藉由社工師連結資源的能力，解決病人的問題，社工師必須進行評估，確認病人是否符合社會資源提供的條件，也需要了解病人的問題，協助病人與家庭看見問題，有改變的方法，幫助他們順利地完成治療。

隨著癌症治療的進步，存活率的提升，除了預備死亡，更需要了解治療的過程，如何配合治療，治療結束後的生活調整，更有人開始思考人生的優先性，這些議題都是社工師可以陪著病人與家屬討論的，每個人都有自己解決問題的方法，碰到壓力或危機時，有時會轉不過來，社工師可以看見病人的能力，接納、包容病人的狀態，給予支持與協助，陪伴病人接受疾病與治療。

社工師並不是單打獨鬥的，合作是社工師重要的特質與能力。我們與病人、家屬合作，也與醫療團隊合作，幫助醫療團隊了解病人及家屬的擔憂，讓團隊成員知道如何協助病人與家屬，當病人不瞭解病情說明，不好意思詢問醫師時，或是有錯誤的理解時，社工師都會把這些狀況傳達給醫療團隊，讓團隊可以再次說明，也可以幫助聯繫家庭會議，把病人及重要家人約來與醫師見面，讓醫師一次向病人、家屬說明，病醫之間有共識、有信任感，就能一起合作完成治療

病人自主意識抬頭，爭取自己的權利，醫院也鼓勵病人可以表達不滿意，社工師經常參與病人醫療申訴的處理過程，幫助醫病溝通。在處理過程中，發現這些申訴很多都是不清楚、不了解而產生的誤解，進行申訴並不是想要攻擊醫師、醫院，只是想要了解為什麼，沒有人喜歡被投訴，一定會不開心，但如果把申訴看成一個溝通不良的結果，重新學習，再次好好的說明、傾聽、溝通，醫病之間如果能共同化解誤解，一定可以再次合作。

社工師在做什麼？核心精神是幫助艱苦人，不只是幫助生活艱苦的人，也幫助心肝頭艱苦的人。曾經有位很沉默的家屬在病人過世後，寫了一張卡片給我，謝謝我對病人的陪伴，也謝謝我在加護病房外對他的陪伴，他說當時雖然他沒說什麼，但內心充滿感激，有時只是一個動作，也許只是一句話，都會對病人、家屬產生很大的作用，希望我們可以讓這份愛繼續在醫院流傳。因為看見需要，所以陪伴。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台