中華民國公民歐陽娜娜（右）到北京歌頌祖國，當然別具意義，如果，歐陽娜娜拿了紅色身分證，變成14億分之1，那也只是才藝平平的一位小韭菜，就算唱了一百次「我的祖國」，也不會有人在意，重點不在歌曲，而在身分。圖／擷自CCTV

10月1日這一天，偉大但是屈辱。

對於文章標題，新疆人的感受肯定特別強烈，新疆維吾爾族人聽信毛澤東少數民族獨立宣言，協助中共趕走國民黨之後，暗殺了好幾位疆獨英雄，假裝這些人搭機時赴北京商談獨立，發生墜機意外，維吾爾人頓時群龍無首，最終維吾爾人沒有獲得獨立建國，替中共作嫁衣，變成紅色中國一部分，現在，維吾爾族的家園變成監牢，葡萄藤改成鐵絲網。

港人持續抗議中共政權

蒙古、西藏同樣失去自己的祖國，西藏作家唯色說：「我們無法在自己的祖國自由走動，沒有路條，出門無法住進飯店，沒有護照無法出國，甚至無法打工，一樣拿到的祖國身分證，卻是祖國的奴隸」，如今，中共宣稱：在新疆搞的集中營再教育訓練很成功，即將搬到西藏如法炮製。

10月1日，中共建政日，香港港民走上街頭示威，宣稱這一天是國殤日，70位港民被港警逮捕，其中有兩位年輕正直議員。從「反送中運動」到現在，已經有一萬多香港年輕人被捕後失蹤，還有更多香港藝人持續抗爭，他們選擇不在獨裁者面前屈服，更不用說歌頌了，他們太傻了。

所謂「國殤」就是中華民國死亡，國民政府被驅離中國土地，所以，背負亡國之痛的中華民國公民歐陽娜娜到北京歌頌祖國，當然別具意義，她聰明的選擇對獨裁者屈服，如果，歐陽娜娜拿了紅色身分證，變成14億分之1，那也只是才藝平平的一位小韭菜，就算唱了一百次「我的祖國」，也不會有人在意，重點不在歌曲，而在歐陽娜娜的身分。在中共心目中，歐陽娜娜就是亡國之民，而且是中華民國還剩一口氣的時候，就投降的人，過去，也有台灣藝人到北京10月1日唱祖國頌歌，但是，現在中共喊殺喊打，這個時候，也特別敏感，所以議論也特別多，歐陽娜娜並非唯一，手上拿著台灣身分證，寧願是2300萬分之1的人，比勇敢當14億分之1的人還要多，包括在中國辦台商學校，每年拿台灣補助6000萬的退將陳廷寵。

當娜娜唱「我的祖國」時候，一份中共侵略台灣後「留島不留人」的台灣集中營計畫曝光了，根據這份計劃，中共把台灣分成四種人——第一種是順民，尤其是2%的中國人，第二種是需教育者，這一種人以商人企業主居多，比較不在乎誰會統治台灣，第三種是刁民，腦袋裡具有民主自由人權意識，尤其是台灣本土意識，這種人可能被關進集中營一段很長時間，更可能是遠離台灣的集中營，第四種人是抗民，不接受統治，躲到山裡打游擊，這種人被捕肯定直接屠殺，也無須教育了，我估計：真有那一天，自己也是第四種人。



退將陳廷寵（左2，發言台戴口罩者）在中國辦台商學校，每年拿台灣補助6000萬。圖／擷自中華民國陸軍軍官學校校友總會臉書

美國開始制裁中共

也是10月1日這一天，美國眾議院共和黨「中國任務小組」，由麥卡錫率領，公布一項對中共的調查報告和制裁行動，整份報告130頁，詳細羅列美國四十年來對中國接觸政策的失敗，美國企圖以人權、民主、自由的普世價值，讓中國也變成國際社會一份子，結果剛好相反，美國用數百萬失業人口，造就了中國經濟崛起，中國人均從300美金提升到9000美金，但是，中共用掠奪偷竊方法，提升自己的科技和武力，卻反過來與美國為敵，報告中說：中共始終沒有變，只是美國人太天真，中共已經取代蘇聯成為紅色共產擴張的頭目，簡稱「紅色納粹」。

也是10月1日，三年前是中國首富的許家印，現在變成中國負債大王，他積欠135家銀行3.6兆台幣，這位被中共視為最佳資本主義樣板的「恆大地產公司」，在中共建政日爆雷，留下一個即將崩潰的中國金融體系。

當歐陽娜娜唱誦「我的祖國」時候，誠如李克強所說：中國人沒有快樂之感，因為這個祖國一半人口收入還在1000人民幣以下，10月1日旅行潮，一半的人搶高速公路，一半的人替明日的三餐煩惱，但是這一切，對一個每年從中國賺到3億人民幣的歐陽娜娜，恐怕做夢也想不到：你頌讚的祖國不是金碧輝煌，而是千瘡百孔，百病叢生。

可是，掩藏是中共最擅長的伎倆，只要能夠維持紅色政權百年基業，洗腦的紅歌依舊唱好唱滿。

中共好不容易熬了七十年，10月1號這一天，長城居然出現中華聯邦共和國旗幟，搞得公安很緊張，眼下，黨國貪官汙吏賺飽賺滿，但是一半人民還是苦哈哈，最近還傳出中國年輕人偷渡到越南打工，印證一句話：「風水輪流轉」。

中國古人說：樓起樓塌，都在一瞬間，唱罷「我的祖國」，明年還有這一天嗎？