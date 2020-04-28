武漢肺炎疫情衝擊許多人的收入，為避免影響受教權，教育部對學貸族推出緩繳本息等3大措施減輕學貸負擔，最長16年無需償還本金，將自8月1日起實施，預計50萬人受惠。示意圖/取自台北大學臉書

武漢肺炎疫情衝擊許多人的收入，為避免影響受教權，教育部對學貸族推出緩繳本息等3大措施減輕學貸負擔，最長16年無需償還本金，將自8月1日起實施，預計50萬人受惠。

教育部繼今年2月21日宣布嚴重特殊傳染性肺炎屬於教育部認定重大災害，如還款人因疫情導致還款困難，可持109年1月後該月月收入未達新臺幣(以下同)3.5萬元之相關證明文件，向承貸銀行申請緩繳本金；3月25日宣布學生負擔利率由1.15%，調降為0.9%。

今天再度推出減輕青年朋友學貸還款協助措施，以加速落實總統選舉青年政策外，並為青年朋友可能受到的疫情衝擊預作準備，預計於109年8月1日起實施「學貸還款3放寬，最長可16年無需償還本金」學貸寬緩措施，屬於正在還款青年，符合條件皆可提出申請。

在緩繳本息部分，放寬緩繳本息申請門檻：由目前月收入未達新臺幣3.5萬元的申請門檻，再放寬為未達4萬元。青年朋友僅需提供最近1年之平均每月收入未達4萬元之證明，即可來申請，嘉惠更多薪水正在起步的青年朋友，站穩剛出社會的第一步。

同時，放寬緩繳本息次數，由現行每次申請1年(1次)，最多僅能申請4年(4次)，倍增為每次申請1年(1次)，最多可申請8年(8次)；而且緩繳本息期間，無須償還本金，利息由政府協助支付，學貸零負擔。

還有「只繳息不還本」，除了申請緩繳本息之外，也可以申請只繳息不還本，可依自身需求及經濟負擔，而且無須任何條件，向承貸銀行申請；申請次數由現行每次可申請1至4年(1至4次)，倍增為每次可申請1至8年(1至8次)；只繳息不還本期間，僅須負擔利息，不用償還本金。

教育部長潘文忠表示，上述措施，最近就可開放受理申請，估計以3大措施減輕學貸負擔，約50萬名學貸族受惠，政府每年負擔8.7億的利息補貼。