高市第六選區立委候選人吳益政日前在選委會抽籤⑥後，隨即前往傳統市場，他盼進入國會提案補助全國傳統市場更新，鼓勵大家回到傳統市場縮短農場-市場-餐桌的距離，減少食物碳足跡，每個人都能環保愛地球，做世界好公民。

今年農曆年特別早，適逢選舉，年味近了！很多政治人物又開始在商圈尤其傳統市場發紅包袋，但大部分傳統市場隨著超市普及或說年輕世代較少踏入傳統市場而逐漸沒落....

不隨政治人物作秀發紅包袋的高市第六選區立委候選人⑥高雄市議員吳益政說：要鼓勵大家回到傳統市場，因為希望讓食材從農地到市場，再到餐桌會縮短距離，尤其能減少食物運送的碳足跡。

傳統市場改造要花錢，一個市場少說要五仟萬或1億，全台灣只有台北市花得起。吳益政盼進入國會提案補助全國傳統市場更新，鼓勵大家回到傳統市場，每個人都能環保愛地球，做世界好公民。

吳益政說，現代的家庭的就業關係及雙薪家庭普遍因工作時間，而都選擇去超市，超市可以買到很多進口貨，那代表碳足跡很大，因為進口食材要坐船或飛機從世界各地來；其次，因為旅程很長必須保鮮，要放冷氣冷凍，不管是運送過程或是在賣場都會增加對能源的消耗。第三則是食材放那麼久若放防腐劑，對身體長期是不好的。

為此，他鼓勵要到傳統市場因縮短農場-市場-餐桌的距離，不但減少食物碳足跡，食材也生鮮，大概就是從農場當天或前天採收，隔天就送到菜市場，送到我們餐桌，距離非常短，所以要鼓勵回到傳統市場。

那為什麼傳統市場會沒落？因為大家感覺傳統市場就是感覺比較濕濕黏黏的不夠衛生，買東西比較不愉快，大家就都放棄了。事實上現在有許多案例讓傳統市場把它改造，不是改新的而是讓他的地板排水、通風、不要濕濕黏黏的，垃圾處理分類，包括傳統市場導入設計、燈光、通風，甚至必要時若空間不大的話也可加入空調，但就盡可能導入環保綠能透過自然的通風….。吳益政認為，當人民認知環保價值跟生鮮健康的觀念時，相信會認為很潮，會很喜歡這種有價值的東西，就會回到傳統市場。

吳益政指傳統市場改造要花錢，其印象全台灣只有在大約七、八年前全國撥一次3年共20億，給全國除了台北市以外的傳統市場來爭取，用完就沒有了。

他提出一百億是針對全國讓願意改的傳統市場給予補助。最主要是要讓傳統的農業能夠到傳統市場來，讓年輕人回到菜市場去買菜，自己在家煮。這是一個鼓勵食材、農業安全，減少食物的碳足跡，減少對能源消耗的依賴，這是在講傳統市場背後整個的一套邏輯。