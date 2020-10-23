台灣至今之所以國不成國，皆因中華民國，它是外來統治者的黨國，它阻礙了台灣進化為國家，它讓台灣走不進國際社會，中華民國是個荒謬的存在！那麼，中華民國到底是為誰而存在？

在台灣，我們活在一個歷史錯亂的時空裡，有不想慶祝的國慶日，不願意拿的國旗，拒絕唱的國歌，無法認同的國父，所到之處，不是中山路就是中正路，黨國威權符號，仍無所不在。然而，我們為何要讓中華民國繼續存在？

雙十節對台灣人而言是荒謬的節日，台灣這個國家尚未誕生，只好幫那個寄生國慶生，DPP市長慶祝雙十節，祝賀中華民國109歲生日快樂，當煙火在夜空綻放，蔡總統和政要們意氣風發，50萬市民興高采烈，歡喜就好，管他是不是台灣的「國慶日」。

雖然民進黨大概也沒幾個搞得清楚「辛亥革命」到底是怎麼一回事，幾百個武昌新軍造反，居然革了大清帝國的命，即使那是遙遠而模糊的故事，地方政府總要編個預算，拼經濟，就把它當文創吧！DPP快快樂樂過雙十，KMT very unhappy！氣極敗壞，那是「我們」國家的生日，你們台灣共和國的生日是哪一天？幹嘛需要「你們」這些台獨來唱 Happy Birth Day to ROC？

謝謝！America, Thank you！

台灣人哪有幫中華民國慶祝生日的道理，與其為這個國家慶生，不如向美國謝恩，沒有美國，誰來防衛台灣免於被中共併吞？我們早該選個日子，對美國政府和人民說聲：謝謝！America, Thank you！

其實，最該感謝美國的是國民黨，沒有美國，蔣介石何能在台灣另起爐灶？國民黨能存活到現在？然而，現在台灣，對美國最不感恩的是國民黨！最想引共軍推翻中華民國政府的是國民黨的退將！中華民國有無存的價值？不在於這塊招牌是真是假，而在於他們是否能再靠此招牌升官發財，過去車輪牌是KMT的專利，如今DPP奪得專利權，不要也罷。

中華民國是中國人不要的招牌，現在台灣人也不想要。不過，DPP和女王的人馬奉行老子哲學，無用之用，是為大用，與其拆除，不如保存，而且還要粉刷得亮一點，發揚光大，以昭告天下，中華民國乃DPP之盾牌也，一足以擋KMT，二可擋CCP，三則擋建國制憲派。真好用，豈可廢哉？

民進黨對外稱這個國家為Taiwan，對內則是 ROC，內外有別，表裡不一，人格分裂。不過，只要人民視不正常為正常，何須擾民呢？儘管使用的貨幣是新台幣，鈔票是中華民國政府發行的，千元大鈔印有蔣總統，百元鈔有國父，管他台幣有無台灣的圖像，有錢賺就好，沒有人會去質疑千元鈔為何不換上李登輝的頭照？誰比較能展現台灣的意象？蔣光頭還是李登輝？難道蔡總統不知道？

在蔡英文領導下，民進黨逐漸脫台入華，今年許多「獨派」參加雙十國慶也揮舞著國旗，有位綠媒的記者撰文，盛讚蔡總統真是了不起，招降獨派，「中華民國終於統一了台灣」。蔡主張「中華民國就是台灣」，匯集認同，如今「中華民國」成了2300萬人最大的公約數。我們真的如那位老兄說的，都被統成「中華民國派」，而「台灣國」只是少數獨派最小的公約數。咁有影？

正港ê獨派，誰會去揮舞那面沾滿228精英和台灣人鮮血的旗子？是誰把陳文成的屍體從台大研圖拋下來的？是誰對林義雄的母親和一對寶貝女兒狠下殺手？劊子手不就是中華民國政府嗎？你我敢認同中華民國是我們的國家嗎？過去海內外建國志士是以血和淚來澆灌出台灣的民主花果，難道那只是他們的悲劇？DPP權貴可以忘記，認賊作父？

ROC與Taiwan不能劃上等號

不管我們從血淚斑斑的歷史，或從國際法的觀點，台灣與中華民國不可能融合為一，ROC與Taiwan並不存在著等號關係，中華民國是政客玩弄的符號，騙取選票的工具，不是台灣2300萬人最大的公約數。國際社會不可能接受另一個中國ROC，但絕對可以接受Taiwan是個主權獨立的國家，DPP的文青文痞別再作文比賽，把中華民國荒謬的存在合理化，誰沒看到台灣是個不正常的國家？

有位美國媒體駐港的記者，去年來台灣，寫了一篇文章，台灣給他的觀感是荒謬。一個號稱已經民主化的台灣（democratized Taiwan），為何有獨裁者蔣介石的紀念堂？為何發票日期是民國108年而不是2019？台灣GDP世界排名22，為何台灣不是聯合國的會員國？台灣是美國的盟友，第十大貿易伙伴，為何美國與台灣沒有邦交？

台灣固然已民主化，黨國體制猶在，仍未轉型為真正的國家，頂多是「中華台灣混合國」。儘管蔡英文在「國慶日」演說，多次提到台灣，也使用「中華民國台灣」，但是我們無法確知她內心深處認同的國家，是不是台灣共和國？如果是，為何「轉型正義」她缺乏作為？為何不移除校園的蔣銅像？為何我們政府的文書仍用民國年號？為何她要打壓「台灣正名」運動？為何懼怕川普政府承認台灣是國家？難道她對美國強大的航母戰鬥群沒信心？難道中共會因為她維持中華民國現狀就不會派軍機侵擾台灣？或者是她正在等待「蔡習」會，以便讓未來的歷史家記上一筆？

「大國為所欲為，小國任人宰割」，不管藍綠，都是把修昔底德的格言作為維持現狀的擋箭牌。台灣永遠是美中博奕的棋子嗎？世界棋局都不會變？今年武漢肺炎不是改變了世界嗎？中共遭到四面八方的圍剿，連俄羅斯都站在印度這一邊。有關台海戰局，五角大廈早就使用電腦模型演練過N次，那些腦容量比人家一部小電腦還小的藍色名嘴，卻整日打嘴砲，吹噓解放軍多強大，台灣的軍隊不堪一擊。論戰鬥力，中共的陸軍打不過俄羅斯陸軍，海軍不如日本，難道他們樂見中共打敗美國稱霸世界？老實說，即使DPP軍師土豆仁瘋了，台灣明天宣佈獨立建國，解放軍就渡海攻擊？除非習近平也瘋了，要當戰狼，先確認狼是不是鷹的對手，猛鷹俯衝下來，狼可是會被啄瞎眼睛抓得遍體鱗傷的，一旦台海開戰，美軍真的怕你解放軍，冷眼旁觀？印俄日都眼睜睜的看著共軍攻佔台灣？



作者提出，最該感謝美國的是國民黨，沒有美國，蔣介石何能在台灣另起爐灶？國民黨能存活到現在？。示意圖／Pixabay、總統府flickr，民報合成

台灣是美國重要的夥伴

長期以來，台灣一直被美國視為亞太安全體系不可或缺的環節，卻被統派貶為美中對奕的棋子，在這些壞蛋眼裡，美帝是隨時都會出賣台灣的壞蛋。事實不然，自從川普上台後，美國一改過去討好中國漠視台灣政策，立場明朗，認為台灣應該享有國格，並在國際社會扮演重要角色。由此可見，在川普心目中，台灣是美國重要的夥伴，不是談判籌碼也非棋子（Taiwan is an important partner, not a bargain chip or a piece of chess.）

誠然，我們無法預測：川普是否連任？中共何時垮台？即使中共退出歷史舞台，中國是否就能順利轉型為民主國家？世界詭譎多變，唯一不變的是，台灣始終存在，但是中華民國不可能佯裝成台灣永遠存在，在歷史的洪流中，台灣不變也得變，變成中國台灣省或台灣國，取決於我們是否有決心力抗中共，捍衛這塊土地，以及能否掌握世局變化帶來的機運，同時我們也需要一個有膽識的政治人物，能像古希臘亞歷山大大帝那樣，揮劍斬斷「中華民國」與「台灣」糾纏不清的 戈第恩之結（Gordian Knot） 。

台灣人沒有所謂的「祖國」，祖先來自何方不重要，重要的是，哪裡是孕育我們以及後代子孫的安身立命之地？那裡就是我們的母國（motherland）！我們認台灣為母國，何以忍心眼看台灣在國際上受歧視，遭受不公平的待遇？如果，我們要讓台灣不再受辱，挺立在世界，揚眉吐氣。那麼，就早日建國，讓「中華民國」隨風而去，成為過去式，不再是未來進行式，因為C與T之間隔了16個字母，C不可能混淆成T，吾國姓T不姓 C，台灣永遠是我們的母國。