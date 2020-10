台灣至今之所以國不成國,皆因中華民國,它是外來統治者的黨國,它阻礙了台灣進化為國家,它讓台灣走不進國際社會,中華民國是個荒謬的存在!那麼,中華民國到底是為誰而存在?

在台灣,我們活在一個歷史錯亂的時空裡,有不想慶祝的國慶日,不願意拿的國旗,拒絕唱的國歌,無法認同的國父,所到之處,不是中山路就是中正路,黨國威權符號,仍無所不在。然而,我們為何要讓中華民國繼續存在?

雙十節對台灣人而言是荒謬的節日,台灣這個國家尚未誕生,只好幫那個寄生國慶生,DPP市長慶祝雙十節,祝賀中華民國109歲生日快樂,當煙火在夜空綻放,蔡總統和政要們意氣風發,50萬市民興高采烈,歡喜就好,管他是不是台灣的「國慶日」。

雖然民進黨大概也沒幾個搞得清楚「辛亥革命」到底是怎麼一回事,幾百個武昌新軍造反,居然革了大清帝國的命,即使那是遙遠而模糊的故事,地方政府總要編個預算,拼經濟,就把它當文創吧!DPP快快樂樂過雙十,KMT very unhappy!氣極敗壞,那是「我們」國家的生日,你們台灣共和國的生日是哪一天?幹嘛需要「你們」這些台獨來唱 Happy Birth Day to ROC?

謝謝!America, Thank you!

台灣人哪有幫中華民國慶祝生日的道理,與其為這個國家慶生,不如向美國謝恩,沒有美國,誰來防衛台灣免於被中共併吞?我們早該選個日子,對美國政府和人民說聲:謝謝!America, Thank you!

其實,最該感謝美國的是國民黨,沒有美國,蔣介石何能在台灣另起爐灶?國民黨能存活到現在?然而,現在台灣,對美國最不感恩的是國民黨!最想引共軍推翻中華民國政府的是國民黨的退將!中華民國有無存的價值?不在於這塊招牌是真是假,而在於他們是否能再靠此招牌升官發財,過去車輪牌是KMT的專利,如今DPP奪得專利權,不要也罷。

中華民國是中國人不要的招牌,現在台灣人也不想要。不過,DPP和女王的人馬奉行老子哲學,無用之用,是為大用,與其拆除,不如保存,而且還要粉刷得亮一點,發揚光大,以昭告天下,中華民國乃DPP之盾牌也,一足以擋KMT,二可擋CCP,三則擋建國制憲派。真好用,豈可廢哉?

民進黨對外稱這個國家為Taiwan,對內則是 ROC,內外有別,表裡不一,人格分裂。不過,只要人民視不正常為正常,何須擾民呢?儘管使用的貨幣是新台幣,鈔票是中華民國政府發行的,千元大鈔印有蔣總統,百元鈔有國父,管他台幣有無台灣的圖像,有錢賺就好,沒有人會去質疑千元鈔為何不換上李登輝的頭照?誰比較能展現台灣的意象?蔣光頭還是李登輝?難道蔡總統不知道?

在蔡英文領導下,民進黨逐漸脫台入華,今年許多「獨派」參加雙十國慶也揮舞著國旗,有位綠媒的記者撰文,盛讚蔡總統真是了不起,招降獨派,「中華民國終於統一了台灣」。蔡主張「中華民國就是台灣」,匯集認同,如今「中華民國」成了2300萬人最大的公約數。我們真的如那位老兄說的,都被統成「中華民國派」,而「台灣國」只是少數獨派最小的公約數。咁有影?

正港ê獨派,誰會去揮舞那面沾滿228精英和台灣人鮮血的旗子?是誰把陳文成的屍體從台大研圖拋下來的?是誰對林義雄的母親和一對寶貝女兒狠下殺手?劊子手不就是中華民國政府嗎?你我敢認同中華民國是我們的國家嗎?過去海內外建國志士是以血和淚來澆灌出台灣的民主花果,難道那只是他們的悲劇?DPP權貴可以忘記,認賊作父?

ROC與Taiwan不能劃上等號

不管我們從血淚斑斑的歷史,或從國際法的觀點,台灣與中華民國不可能融合為一,ROC與Taiwan並不存在著等號關係,中華民國是政客玩弄的符號,騙取選票的工具,不是台灣2300萬人最大的公約數。國際社會不可能接受另一個中國ROC,但絕對可以接受Taiwan是個主權獨立的國家,DPP的文青文痞別再作文比賽,把中華民國荒謬的存在合理化,誰沒看到台灣是個不正常的國家?

有位美國媒體駐港的記者,去年來台灣,寫了一篇文章,台灣給他的觀感是荒謬。一個號稱已經民主化的台灣(democratized Taiwan),為何有獨裁者蔣介石的紀念堂?為何發票日期是民國108年而不是2019?台灣GDP世界排名22,為何台灣不是聯合國的會員國?台灣是美國的盟友,第十大貿易伙伴,為何美國與台灣沒有邦交?

台灣固然已民主化,黨國體制猶在,仍未轉型為真正的國家,頂多是「中華台灣混合國」。儘管蔡英文在「國慶日」演說,多次提到台灣,也使用「中華民國台灣」,但是我們無法確知她內心深處認同的國家,是不是台灣共和國?如果是,為何「轉型正義」她缺乏作為?為何不移除校園的蔣銅像?為何我們政府的文書仍用民國年號?為何她要打壓「台灣正名」運動?為何懼怕川普政府承認台灣是國家?難道她對美國強大的航母戰鬥群沒信心?難道中共會因為她維持中華民國現狀就不會派軍機侵擾台灣?或者是她正在等待「蔡習」會,以便讓未來的歷史家記上一筆?

「大國為所欲為,小國任人宰割」,不管藍綠,都是把修昔底德的格言作為維持現狀的擋箭牌。台灣永遠是美中博奕的棋子嗎?世界棋局都不會變?今年武漢肺炎不是改變了世界嗎?中共遭到四面八方的圍剿,連俄羅斯都站在印度這一邊。有關台海戰局,五角大廈早就使用電腦模型演練過N次,那些腦容量比人家一部小電腦還小的藍色名嘴,卻整日打嘴砲,吹噓解放軍多強大,台灣的軍隊不堪一擊。論戰鬥力,中共的陸軍打不過俄羅斯陸軍,海軍不如日本,難道他們樂見中共打敗美國稱霸世界?老實說,即使DPP軍師土豆仁瘋了,台灣明天宣佈獨立建國,解放軍就渡海攻擊?除非習近平也瘋了,要當戰狼,先確認狼是不是鷹的對手,猛鷹俯衝下來,狼可是會被啄瞎眼睛抓得遍體鱗傷的,一旦台海開戰,美軍真的怕你解放軍,冷眼旁觀?印俄日都眼睜睜的看著共軍攻佔台灣?



作者提出,最該感謝美國的是國民黨,沒有美國,蔣介石何能在台灣另起爐灶?國民黨能存活到現在?。示意圖/Pixabay、總統府flickr,民報合成

台灣是美國重要的夥伴

長期以來,台灣一直被美國視為亞太安全體系不可或缺的環節,卻被統派貶為美中對奕的棋子,在這些壞蛋眼裡,美帝是隨時都會出賣台灣的壞蛋。事實不然,自從川普上台後,美國一改過去討好中國漠視台灣政策,立場明朗,認為台灣應該享有國格,並在國際社會扮演重要角色。由此可見,在川普心目中,台灣是美國重要的夥伴,不是談判籌碼也非棋子(Taiwan is an important partner, not a bargain chip or a piece of chess.)

誠然,我們無法預測:川普是否連任?中共何時垮台?即使中共退出歷史舞台,中國是否就能順利轉型為民主國家?世界詭譎多變,唯一不變的是,台灣始終存在,但是中華民國不可能佯裝成台灣永遠存在,在歷史的洪流中,台灣不變也得變,變成中國台灣省或台灣國,取決於我們是否有決心力抗中共,捍衛這塊土地,以及能否掌握世局變化帶來的機運,同時我們也需要一個有膽識的政治人物,能像古希臘亞歷山大大帝那樣,揮劍斬斷「中華民國」與「台灣」糾纏不清的 戈第恩之結(Gordian Knot) 。

台灣人沒有所謂的「祖國」,祖先來自何方不重要,重要的是,哪裡是孕育我們以及後代子孫的安身立命之地?那裡就是我們的母國(motherland)!我們認台灣為母國,何以忍心眼看台灣在國際上受歧視,遭受不公平的待遇?如果,我們要讓台灣不再受辱,挺立在世界,揚眉吐氣。那麼,就早日建國,讓「中華民國」隨風而去,成為過去式,不再是未來進行式,因為C與T之間隔了16個字母,C不可能混淆成T,吾國姓T不姓 C,台灣永遠是我們的母國。