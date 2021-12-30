太極門案，引起國際人權組織關注，國際權威的人權雜誌《寒冬》於華府記者會公布12月13日集結25 位國際專家寫信連署給蔡英文總統，敦促總統盡速解決問題。臺灣財經刑法研究學會等十個民團29日在台灣台大校友會館舉辦國際記者會，法稅改革聯盟發起人陳志龍教授及多位司法與稅法界吹哨者共同敲響人權之槌，象徵破除行政機關的官僚高牆。

此外，為平反太極案冤案，相關聲援團體與全國各地志工分別從28日至今分別在桃園、新北、北市、.苗栗、台中、高雄、台南與新竹舉行記者會向各地發聲。

民國85年（1996年）檢察官侯寬仁偵辦太極門，指控太極門涉入常業詐欺、逃稅等罪而起訴，惟最後法院判決無罪，但又衍生國稅局追稅，致使本案逾25年尚未終結，期間監察院則認為侯寬仁偵辦太極門一案，有違反偵查不公開原則、蒐證未完備而仍提起公訴、違法搜索、違法凍結資產等八大違失或違法之處。國稅局則持續以起訴書為依據，而不是用法院判決無罪的判決書，持續向太極門追討稅金，甚至在109年（2020年）與行政執行署，拍賣太極門修行聖地，案件至今25年….

國際權威的人權雜誌《寒冬》集結25 位國際專家致蔡總統的連署公開信，連署人補充：「在25年的抗爭中，太極門光是花在訴訟相關事務的支出，就遠超過國稅局與他們協商和解的費用。他們拒絕妥協是基於良心和正義的考量；如果妥協了，就等於承認自己犯下欠稅的罪行，這違背了他們的原則與事實真相。」

義大利新興宗教研究中心創辦人暨《寒冬》雜誌總編輯Dr. Massimo Introvigne透過影片越洋提出四點聲明：

1、所有研究此案的國際學者和人權專家都是台灣的朋友，支持台灣。

2、作為台灣的朋友，我們關心台灣的國際形象。如果有人在台北街頭抗議他們的人權受到侵犯，我們就很難支持台灣作為民主和人權的燈塔。

3、太極門案不解決，台灣的國際形象將繼續受損。因此不解決太極門案，就是台灣送給敵人最好的禮物。他改裝列寧的一句名言送給台灣：「政府正在慷慨地提供繩索，讓敵人吊死台灣。」

4、唯一可能解決的方案是透過政治。

《寒冬》雜誌執行編輯Marco Respinti表示，台灣政府對太極門稅案的指控只是一個藉口，用來剝奪太極門師徒的信仰自由。Marco Respinti非常自豪能成為這封信的連署人之一。並向中華民國總統蔡英文博士強調：全世界現在都注視著您，期待著您的答覆。

人權無國界組織創始人Willy Fautré提出建議：改革台灣司法制度，特別是行政訴訟制度；廢除獎勵金制度；懲處政府行政部門和司法部門中被發現有失職或濫權的官員。

「台灣的民主怎麼了？」「台灣國稅局竟然擁有這麼大的影響力，甚至可以不服從或不尊重法院的判決？」非政府組織Soteria International副主任Camelia Marin提到，已有愈來愈多的國際學者開始關注太極門案，她相信此案最主要面臨的問題，就是台灣已經腐敗到沒人會糾正犯錯的官員。

稅法界吹哨者前高雄國稅局簡任稽核黃坤光表示，核逃漏稅非檢察官之權，他自身產製偽證構陷人民入罪，係栽贓枉法地構陷政府、栽贓政府犯罪，越權所做非法課稅處分，把人民原有的土地沒收回國有，更是法外治理，比土匪搶劫還更嚴重。

台灣人權文化協會理事長/福和會理事吳進生表示，太極門的財產恣意地被沒收，這是從何道理呢？《寒冬》雜誌總編輯說得好，說「沒有把太極門的案解決，那是提供敵人吊死台灣的繩索」。

聯合國/NGO世界公民總會(台灣)秘書長李斐隆提到，國際人權學者專家的呼籲，如果台灣政府繼續忽略、忽視，台灣民主人權形象崩解了之後，我們還剩下什麼能夠再跟這些好朋友建立更長久的關係？

太極門弟子代表Fabienne表示，國際的專家語重心長地表示，台灣的政府以為把太極門案件擺在一邊不管不理，這個事情就會結束了？他們知道所有台灣的師兄姊，還有台灣的專家學者不會停止會繼續，全世界的所有的學者，也不會停止，一直到案件解決為止。

明光法師表示，太極門師徒呢遭受宗教信仰的人權迫害，令人痛心！

主持人表示，這場國際記者會可以說是台灣史上最重要也最特別的一場記者會，除了全球中、英文直播放送，許多來自世界各國的友人、國際專家學者、美國友好參眾議員、美國各州及全球太極門弟子和各大國際媒體也都共同在關注，因為這關係著台灣是否能朝向真民主、真法治、真自由與真人權發展。