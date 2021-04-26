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每日國際焦點

美國總統拜登24日宣布認定1915年鄂圖曼土耳其對亞美尼亞人大屠殺為種族滅絕。土耳其大怒表示將報復。亞美尼亞總理表示這對阿爾察赫戰敗後的亞美尼亞是國安保障。亞塞拜然則表達強烈抗議。土耳其里拉因而暴跌到將近歷史低點。

澳州國防部長表示為了台灣與中國衝突的風險不可忽視，但澳州會與盟邦合作，積極備戰維護和平。

東協危機峰會對緬甸問題產生五點共識，緬甸軍政府領袖敏昂來接受。

英國半數人口至少打了一劑疫苗，感染率下降4.6%。

澳州

國防部長表示為了台灣與中國衝突的風險不可忽視，但澳州會與盟邦合作，積極備戰維護和平。

印尼

尋獲失蹤潛艇，53乘員全數罹難。

緬甸

東協危機峰會對緬甸問題產生五點共識，緬甸軍政府領袖敏昂來接受。

印度

與蓋亞那協商長期石油供應。

總理莫迪表示印度遭疫情風暴侵襲，美國表達將援助。

染疫病人過多，醫院開始拒收。

要求Twitter移除與處理疫情相關留言。

英國資助印度呼吸器等醫療設備。

義大利等國禁止前往印度旅遊。

新加坡

與香港的旅遊泡泡將於5月26日起實施。

日本

將在東京與大阪開設大規模疫苗中心。

英國

半數人口至少打了一劑疫苗，感染率下降4.6%。

捷克

總統表示，2014年爆炸案，雖然先前捷克總理稱是俄國間諜所為，但也不能排除純為意外的可能性。總統與總理不同調，意圖降低與俄國衝突。

法國

檢察官表示刺殺巴黎警局員工的嫌犯，犯案前看聖戰士影帶。

亞美尼亞

總理帕辛揚請辭，6月20日提前舉行國會選舉，帕辛揚自阿爾察赫戰爭戰敗後就一直面對下台聲浪。

土庫曼

為其中亞牧羊犬訂定中亞牧羊犬日。

美國

路易斯安那州眾議員補選，民主黨特洛伊卡特擊敗民主黨左翼凱倫卡特皮特森獲勝。原本眾議員西追里奇蒙因轉任白宮顧問而辭職。

土耳其

美國總統拜登24日宣布認定1915年鄂圖曼土耳其對亞美尼亞人大屠殺為種族清洗。土耳其大怒表示將報復。亞美尼亞總理表示這對阿爾察赫戰敗後的亞美尼亞是國安保障。亞塞拜然則表達強烈抗議。土耳其里拉因而暴跌到將近歷史低點。

以色列

研究少數施打輝瑞疫苗後心臟發炎案例。

伊拉克

醫院氧氣槽爆炸造成病人82死。

阿富汗

美軍開始撤離工作。

突尼西亞

請求國際貨幣基金新經援方案支持。

埃及

預期下個財年舉債需求增加7.1%，需舉債1.068兆埃及鎊(1.9兆新台幣)。

總統塞西帶頭施打疫苗。埃及使用COVAX計畫提供的阿斯特捷利康疫苗，以及中國國藥疫苗。

沙烏地阿拉伯

將加入美、加、挪威、卡達，成立油氣國家的減碳平台。

敘利亞

撲滅巴尼亞斯外海油輪起火，油輪起火原因疑似遭無人機攻擊。

福和會官方網頁：www.fratwn.org