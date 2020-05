WHO排除台灣的參與,是對台灣人民的歧視與不公平。現任世衛組織秘書長譚德塞完全配合中國打壓台灣,絲毫不顧衛生無國界的宗旨,反而讓台灣二千三百萬人的基本公共衛生人權浮上檯面。

咱的故鄉,台灣,在這次全球 COVID 19 Pandemic 疫情中,優秀及令人驚豔的防疫表現,咱就是笫一名!

我深深地體會到台灣的能見度大幅增加,見證到了 Taiwan and China 有大大大的分別,使我最近走路都有風呢!

咱的台灣在這次的武漢肺炎大疫情中,創立了不得了的台灣抗疫模式。包括正確的決策及執行、資訊透明、各個部門的團隊合作、善於運用科技、掌握疫情變化、疫情成果分享。

咱台灣目前只有 440 例確診病例,已有超過80%的病患已經康復,且連續 33 天沒有本土的病例。So amazing 的是,店家及學校都維持正常營運,棒球賽也是持續進行。

這次咱台灣在全球武漢肺炎中單打獨鬥,創下了防疫的佳績,確實使國際上各國政府及民間團體看到了台灣,也紛紛地聲援台灣參與WHO/WHA。今年支持台灣的聲浪比往年高很多,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)及世界各國的主流媒體,紛紛發聲建議邀請台灣出席世界衛生大會WHA。

咱台灣真的是太榮幸了!好亮哦!

在這裡,我要特別稱讃一下台灣口罩國家隊!從每日產量二百多萬片口罩,在短短二十多天組成台灣口罩國家隊,現在每日產量一千八百萬片口罩,除了足夠提供國人使用外,還有餘力來捐贈給友邦國家,太厲害了!雪中送炭,多棒的義舉!

在這次的疫情中,台灣即使不是WHO成員之一,仍然不藏私的分享台灣防疫經驗,積極與會國際視訊會議,分享討論並且交流成功的防疫成效,完全落實了總統蔡英文所說的Taiwan is helping!

衛生無國界,台灣能幫忙!

台灣有能力作出貢獻,也很樂意參與對全球衞生安全防護的貢獻,以及分享給全世界這次在武漢肺炎疫情中的防疫經驗成果。世界衛生組織(WHO)排除台灣的參與,是對台灣人民的歧視與不公平,尤其是現任世衛組織秘書長譚德塞的處理方式完全是配合中國打壓台灣的政治化作為,絲毫不顧衛生無國界的宗旨,這種打壓反而讓咱台灣二千三百萬人的基本公共衛生人權浮上檯面上,譚德塞秘書長還牽拖台灣説咱台灣駡他很多。

抗議!抗議!抗議!請面對問題來解決問題,咱台灣在海外的鄉親們,應該一起聯合來遣責這位譚德塞世衞秘書長,你若是趕快下台才是大家的褔氣啦!

説到底,咱要有志氣,咱是第一名!

要抬頭挺胸,叩門世界衛生大會WHA又失敗了,那麼又怎樣呢?不管不管啦,咱就是要爭氣,樣樣要拿第一,要讓國際的組織們都要看到台灣Taiwan 啦!

要有志氣,展現台灣人的不退縮的精神!咱要努力啊努力!咱要增加我們自己的能見度,充實自己,成為有能量的人。咱要繼續發光發熱!山不轉路轉,咱要隨時準備好,裝備自己,總會有咱發光、發熱、發亮的時候!我很期待!

咱必需要做自己的主人,珍惜台灣,愛護台灣,協助台灣繼續做第一名!

咱要成為是世界需要台灣,台灣正在幫助世界!

Taiwan can help, Taiwan is helping!!