WHO以13點聲明強調數十年來一直與台灣衛生部門保持技術交流。外交部今（15）日回應， WHO未能抗拒來自中國的政治壓力，以致台灣參加WHO技術性會議遭拒達七成，甚至無法認證台灣製造疫苗，這與台灣完整參與WHO很明顯有很長距離。圖/取自指揮中心直播

紐約時報14日刊登台灣人募資的廣告，內文提及台灣被WHO孤立，WHO立刻提出13點聲明強調數十年來一直與台灣衛生部門保持技術交流。外交部今（15）日出席中央流行疫情指揮中心記者會回應， 強調WHO未能抗拒來自中國的政治壓力，以致台灣參加WHO技術性會議遭拒達七成，也無法認證台灣製造疫苗，損及台灣人民的人權，這與台灣完整參與WHO很明顯有很長距離。

WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）以電子郵件回覆對廣告回應提出13點聲明，外交部國際組織司司長陳龍錦表示，肯定WHO開始認真看待台灣存在，並且願意公開討論台灣參與問題，然而WHO迄今無法抗拒來自中國政府的不當政治壓力，秉持專業中立接納台灣無礙參與，甚至仍然在疫情報告中把台灣當成中國一部份，把台灣當成中國疫區，這與台灣完整參與WHO很明顯有很長距離。

外交部指出，WHO衛生緊急計畫主任今年初有公開表示，WHO有就新冠肺炎疫情和台灣專家充分溝通合作，事實上台灣目前參與仍相當有限，不但有礙我國取得第一手資訊，也不讓我國與其他國家分享防疫經驗。

因政治因素影響，台灣從20017年開始就沒有在開始受邀世界衛生大會，從2009年到2019年台灣申請參與187場WHO的技術性會議，但是只受邀其中的57場，被拒絕比例高達七成，WHO秘書處多半沒有跟我們說拒絕原因。

此外我國所在地趨勢屬於WHO西太平洋地區，WHO拒絕我方聯繫、未曾提供區域內供未資訊給我國，台灣專家雖然能夠參加跟防疫相關臨床管理感控網絡，但是WHO目前為止未同意邀請我國參加實驗性網路。

雖WHO將我國專家納入IHR（國際衛生條例）名單但很少邀請我國專家參與會議，另外WHO基於政治考量，沒有辦法認證台灣所製造的疫苗，嚴重影響我國推動疫苗研發，對我國提供疫苗給有需要國家造成阻礙，這些事實顯示台灣無法參與WHO損害台灣兩千三百萬人的人權。

外交部強調，台灣有能力、也有意願參與及貢獻提升全人類健康，各項努力也已經以具體行動，包含透過捐贈醫療物資跟分享防疫經驗等方式來積極協助各國防疫武漢肺炎。我國向國際社會展現「台灣不但能幫忙且正在幫忙」。

外交部表示，WHO做為主導全球公衛發展，捍衛「健康人權」最重要的國際組織，本應堅守專業中立的立場，廣納包括台灣在內所有利害關係方的參與。WHO也應該認知，台灣不受中國統治，也有獨立而完整的醫療公衛體系，只有台灣的民選政府能夠代表台灣人民。

外交部再次呼籲WHO儘速與我國政府直接研商，就邀請台灣以觀察員身分出席今年WHA做出適當可行的安排，完整接納台灣參與包括防疫在內所有會議、機制及活動。